গুৱাহাটী, ৬ নৱেম্বৰ: "ৰাইজৰ দৃষ্টিত স্বাধীনতাৰ ৭৫ বছৰ" শীৰ্ষক উদযাপন সমিতিৰ উদ্যোগত মঙলবাৰে মহানগৰীৰ গৌৰী সদনত এখন সভাৰ আয়োজন কৰা হয় ৷ " ভাৰতৰ ইতিহাসৰ বিকৃতকৰণ" শীৰ্ষক বিষয় সন্দৰ্ভত আয়োজিত হোৱা আলোচনা চক্ৰখনত অংশগ্ৰহণ কৰে বিশিষ্ট বুদ্ধিজীৱী ড° হীৰেন গোঁহায়ে(Discussion on Distortion of India s history) ।

পথভ্ৰষ্ট মানুহে নিজৰ ভৱিষ্যৎ বুজি নাপায়: ড৹ হীৰেন গোহাঁই

আলোচনা চক্ৰখন উদ্বোধন কৰে বিশিষ্ট বুদ্ধিজীৱী ড° হীৰেন গোঁহায়ে(Dr Hiren Gohain reaction on Distortion of India s history) । বিশিষ্ট চিন্তাবিদগৰাকীয়ে আলোচনা চক্ৰখন উদ্বোধন কৰি কয় যে প্ৰতিটো জাতিৰ বীৰক চৰকাৰে প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে কিন্তু সেই বীৰসকলে মুছলমানক পৰাস্ত কৰা বিষয়টোতহে অধিক প্ৰাধান্য দিয়া হৈছে । এনেদৰে ইতিহাস চৰ্চা কৰিলে জাতিয়ে পথভ্ৰষ্ট হবলৈ বাধ্য হ’ব বুলি আক্ষেপ প্ৰকাশ কৰে বিশিষ্ট বুদ্ধিজীৱী গৰাকীয়ে(Dr Hiren Gohain on Distortion of India s history) ।

পথভ্ৰষ্ট মানুহে নিজৰ ভৱিষ্যত বুজি নাপায় বুলিও তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য আগবঢ়ায় বিশিষ্ট চিন্তাবিদ গৰাকীয়ে । আলোচনা চক্ৰখনত বিশিষ্ট চিন্তাবিদ গৰাকীয়ে ন্যায় ব্যৱস্থাৰ ওপৰতো প্ৰশ্ন তোলে ৷ বাবৰি মছজিদৰ ওপৰত উচ্চতম ন্যায়ালয়ে বিশ্বাস আৰু জনশ্ৰুতিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিয়েই ৰায় প্ৰদান কৰিলে বুলি দেশৰ ন্যায় ব্যৱস্থাক তীক্ষ্ণ সমালোচনা কৰে (Dr Hiren Gohain Talk)।

শেহতীয়াকৈ চৰকাৰে লাচিত বৰফুকনৰ 400 বছৰীয়া জন্ম জয়ন্তী ৰাজ্যৰ লগতে দেশৰ ৰাজধানী দিল্লীতো আয়োজন কৰা সন্দৰ্ভত ৰাজ্য চৰকাৰখনৰ বিৰুদ্ধে সৰৱ হৈ কয় যে চৰকাৰে লাচিত বৰফুকনক বিশ্ব দৰবাৰত প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ যি পন্থা হাতত লৈছে সেয়া আবেগৰ বশৱৰ্তী হৈহে কৰিছে(Dr Hiren Gohain reactions on Lachit diwas), সেয়া তথ্যভিত্তিক নহয় বুলি তেওঁ মন্তব্য কৰে ।

আলোচনা চক্ৰখনত আলোচক হিচাপে উপস্থিত থাকে বুৰঞ্জীবিদ ড° ৰমেশ চন্দ্ৰ কলিতা আৰু ড° কংকন ডেকা । উপস্থিত গণ্য-মান্য ব্যক্তিসকলে ইতিহাস বিকৃতকৰণ সম্পৰ্কত বিষদভাৱে আলোচনা কৰে । বিশিষ্ট শিল্পী লোকনাথ গোস্বামীয়ে সভাপতিত্ব কৰা আলোচনা চক্ৰখনত বৰ্ষীয়ান বামপন্থী নেতা হেমেন দাস, সাংবাদিক মাইনী মহন্তকে ধৰি কেইবাগৰাকীও বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত থাকে ৷

