নিউজ ডেস্ক, ১৪ ডিচেম্বৰ : দৰং জিলাৰ ঐতিহাসিক পথৰুঘাটৰ কৃষক বিদ্ৰোহৰ স্থানক ৰাষ্ট্ৰীয় স্মাৰক হিচাপে নিৰ্মাণ কৰাৰ আবেদন সাংসদ দিলীপ শইকীয়াৰ । ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সাধাৰণ সম্পাদক তথা সাংসদ দিলীপ শইকীয়াই লোকসভাত সংসদৰ নিয়ম ৩৭৭ৰ অধীনত এই গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়টো লিখিত ৰূপত উপস্থাপন কৰে (Dilip Saikia writting under Rule 377 of Parliament) ৷ তেওঁ লগতে উক্ত স্থানক পৰ্যটনৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হিচাপে গঢ়ি তোলাৰ বাবেও ভাৰত চৰকাৰক আবেদন জনায় (Dilip Saikia calls for Pathrughat a tourist hub)।

উল্লেখ্য যে, পথৰুঘাটৰ ঐতিহাসিক বিদ্ৰোহ ভাৰতৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰামৰ এক উজ্জ্বল ইতিহাস (Patharughat Uprising of Assam) ৷ কিন্তু দুৰ্ভাগ্যজনকভাৱে পথৰুঘাট ভাৰতবৰ্ষৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰামৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ মানচিত্ৰখনত যিদৰে স্থান পাব লাগিছিল সেইদৰে এতিয়ালৈকে স্থান পোৱা নাই ৷ সেয়েহে বিষয়টোক লিখিত আকাৰে উপস্থাপন কৰি সাংসদগৰাকীয়ে চৰকাৰৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰে ।

পথৰুঘাট বিদ্ৰোহৰ স্থানক ৰাষ্ট্ৰীয় স্মাৰক হিচাপে নিৰ্মাণৰ আহ্বান দিলীপ শইকীয়াৰ

সাংসদগৰাকীয়ে লিখা মতে, উত্তৰ পূৱৰ ৰাইজে ইংৰাজৰ শোষণ, ভেদভাৱ আৰু অত্যাচাৰৰ বিৰুদ্ধে পৰাক্ৰমেৰে যুঁজ দিছিল । তাৰ অন্যতম উদাহৰণ হৈছে অসমৰ দৰং জিলাৰ ঐতিহাসিক পথৰুঘাটৰ কৃষক বিদ্ৰোহ । জালিয়ানৱালাবাগ হত্যাকাণ্ডৰ ২৫ বছৰ পূৰ্বেই ১৮৯৪ চনৰ ২৮ জানুৱাৰীত পথৰুঘাটৰ কৃষকসকলে ইংৰাজৰ বৰ্ধিত ভূমি কৰৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছিল । তেতিয়া ইংৰাজে প্ৰতিবাদী কৃষকসকলক গুলীয়াবলৈ সৈনিকসকলক নিৰ্দেশ দিছিল । যাৰ পৰিণতি স্বৰূপে প্ৰায় ১৪০ গৰাকী কৃষক এই বিদ্ৰোহত শ্বহীদ হৈছিল (MP Dilip Saikia on Patharughat massacre)।

ইংৰাজৰ বিৰুদ্ধে ভাৰতৰ স্বাধীনতা আন্দোলনৰ ইতিহাসত পথৰুঘাটৰ এই ঘটনা সন্নিৱিষ্ট আছে যদিও সাধাৰণ ৰাইজৰ মাজত ব্যাপকভাৱে ইয়াৰ প্ৰচাৰ বা প্ৰসাৰ হোৱা নাই । যাৰ বাবে উপেক্ষিত হৈ আছে ঐতিহাসিক স্থানটো । এই ঐতিহাসিক স্থান আৰু আত্মবলিদান দিয়া কৃষকসকলে যাতে উচিত মৰ্যাদা লাভ কৰে তাৰ বাবে লিখিত ৰূপত চৰকাৰক আবেদন জনাইছে সাংসদ দিলীপ শইকাই । লগতে উক্ত স্থানক যাতে ৰাষ্ট্ৰীয় স্মাৰক হিচাপে নিৰ্মাণ কৰা হয় (Dilip Saikia on Pathrughat as national monument) আৰু পৰ্যটন কেন্দ্ৰ হিচাপে গঢ়ি তোলা হয় তাৰ বাবেও আবেদন জনাইছে সাংসদগৰাকীয়ে ।

