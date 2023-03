জোনাই, 4 মাৰ্চ : ধেমাজি জিলাৰ চিলাপথাৰ আৰু আৰ্চিপথাৰত জিলা উপায়ুক্ত পল্লবী ফুকনৰ ধান ক্ৰয় কেন্দ্ৰ পৰিদৰ্শন (Paddy Procurement Centre) ৷ জিলাখনৰ ধান ক্ৰয়ৰ সবিশেষ বুজ লোৱাৰ উদ্দেশ্যে দুটাকৈ ধান ক্ৰয় কেন্দ্ৰ পৰিদৰ্শন কৰে উপায়ুক্তগৰাকীয়ে ৷ জিলাখনৰ চিলাপথাৰ নগৰৰ গৰু বজাৰত থকা অসম খাদ্য আৰু অসামৰিক যোগান বিভাগৰ অধীনৰ ধান ক্ৰয় কেন্দ্ৰটোৰ লগতে আৰ্চিপথাৰত থকা ভাৰতীয় খাদ্য নিগমৰ ক্ৰয় কেন্দ্ৰটো পৰিদৰ্শন কৰে জিলা উপায়ুক্তগৰাকীয়ে (Paddy Procurement Centre Under FCI) ৷

কৃষকসকলে যাতে উৎপাদিত শালিধানৰ উচিত মূল্য লাভ কৰে, তাৰ বাবে কোনো মধ্যভোগী অবিহনে ধানবোৰ চৰকাৰী ধান ক্ৰয় কেন্দ্ৰত বিক্ৰী কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে জিলা উপায়ুক্তগৰাকীয়ে । পৰিদৰ্শনৰ সময়চোৱাত তেওঁ বিভাগীয় বিষয়া-কৰ্মচাৰীৰ লগতে স্থানীয় কৃষকসকলৰ সৈতেও আলোচনাত মিলিত হৈ সবিশেষ বুজ লোৱাৰ যত্ন কৰে (Dhemaji DC Inspection)। চৰকাৰে আগবঢ়োৱা ন্যূনতম সমৰ্থন মূল্যত ধান বিক্ৰীৰ এই সুবিধা জিলাখনৰ কৃষকসকলে সৰ্বাধিক মাত্ৰাত গ্ৰহণ কৰাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰে জিলা উপায়ুক্তগৰাকীয়ে ।

ধেমাজি জিলাৰ কৃষকে ন্যূনতম সমৰ্থন মূল্যত বেচিলে ধান

পৰিদৰ্শন কালত উপায়ুক্ত গৰাকীৰ সৈতে অতিৰিক্ত উপায়ুক্ত মিৰ্জানা হুছেইন, খাদ্য আৰু অসামৰিক যোগান বিভাগৰ সহকাৰী সঞ্চালক বিৰিঞ্চি কুমাৰ দত্ত উপস্থিত থাকে (Paddy Procurment Centre Under Assam Government)। উল্লেখযোগ্য যে, উপায়ুক্তগৰাকীৰ পৰামৰ্শ মৰ্মে বৃহস্পতিবাৰে মাছখোৱাৰ জুলিআলিত এটা নতুন ধান ক্ৰয় কেন্দ্ৰ স্থাপন কৰাত ধেমাজি জিলাখনত ধান ক্ৰয় কেন্দ্ৰৰ সংখ্যা ৬ টালৈ বৃদ্ধি হ'ল (Inauguration of Paddy Procurement Centre in Dhemaji) । এই ধান ক্ৰয় কেন্দ্ৰসমূহৰ জৰিয়তে এতিয়ালৈকে ৫,৯০০ মেট্ৰিক টন ধান খেতিয়কৰ পৰা পোনপটীয়াকৈ ক্ৰয় কৰা হৈছে বুলি জিলা তথ্য আৰু জনসংযোগ বিষয়া বিকাশ শৰ্মাই জানিবলৈ দিয়ে । তেওঁ লগতে প্ৰকাশ কৰে যে, চলিত ঋতুৰ ভিতৰত জিলাখনৰ কৃষকৰ ৩৩,০০০ মেট্ৰিক টন ধান প্ৰতি কুইন্টলত ২,০৪০ টকা দৰত ক্ৰয়ৰ লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে । তাৰবাবে সহযোগ আগবঢ়াবলৈ জিলা প্ৰশাসনে প্ৰতিগৰাকী কৃষকলৈ আহ্বান জনাইছে ।

ধেমাজি জিলাৰ কৃষকে ন্যূনতম সমৰ্থন মূল্যত বেচিলে ধান

উল্লেখ্য যে, চৰকাৰী ধান ক্ৰয় কেন্দ্ৰত ধান বিক্ৰী কৰিলে কৃষক সকলে চৰকাৰে নিৰ্ধাৰণ কৰা ন্যূনতম সমৰ্থন মূল্য লাভ কৰে (Minimum Support Price Of Paddy) । বহু সময়ত মধ্যভোগীৰ বাবে ধানৰ উচিত মূল্যৰ পৰা কৃষকসকল বঞ্চিত হোৱাও দেখিবলৈ পোৱা যায় ৷ অসম চৰকাৰৰ কৃষি বিভাগে ৰাজ্যৰ কৃষকসকলৰ উৎপাদিত ধান ক্ৰয়ৰ বাবে ৰাজ্যখনৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত মুকলি কৰিছে ধান ক্ৰয় কেন্দ্ৰ ৷ তাৰ বাবে কৃষি বিভাগে প্ৰতি কুইণ্টল ধানত ন্যূনতম সৰ্মথন মূল্য নিৰ্ধাৰণ কৰি দিছে ৷ ৰাজ্যৰ ধান উৎপাদক সকলে যাতে উচিত মূল্য লাভ কৰে তাৰ বাবে এই ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰে (Govt Paddy Price In Assam) ৷

লগতে পঢ়ক : Govt employee arrested for taking bribe: উৎকোচ লৈ দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাৰ জালত আৰু এজন চৰকাৰী কৰ্মচাৰী