গুৱাহাটী, ১২ নৱেম্বৰ: সাৱধান ! আপুনি জ্বৰত ভুগি আছে নেকি ? তেতিয়াহ’লে সাৱধান হ’ব লাগিব আপুনি । কিয়নো সেয়া কোনো সাধাৰণ জ্বৰ নহ’বও পাৰে ৷ সেয়া হ'ব পাৰে মেলেৰিয়া, ডেংগু কিম্বা জাপানীজ এনকেফেলাইটিছৰ লক্ষণ । ৰাজ্যত এতিয়া ডেংগুয়ে ভয়াৱহ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে (Dengue cases rise in Assam)।

ৰাজ্যৰ 26 খন জিলাত ডেংগুৱে ব্যাপক ৰূপ ধাৰণ কৰিছে । বিশেষকৈ কাৰ্বি আংলঙৰ ডিফু চহৰত ডিফু চহৰত ডেংগুৱে মহামাৰীৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে (Karbi Anglong in Assam worst hit as dengue cases rise)। সমান্তৰালকৈ কামৰূপ মহানগৰ জিলাতো ডেংগু ৰোগীৰ সংখ্যা ক্ৰমাৎ বৃদ্ধি পাইছে (Dengue cases increase in Guwahati) । ৰাষ্ট্ৰীয় স্বাস্থ্য মিছনৰ তথ্য মতে এতিয়ালৈ ৰাজ্যত ডেংগুত সাত গৰাকীকৈ লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে ।

গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত দুগৰাকী ডেংগু ৰোগীৰ মৃত্যু হৈছে । স্বাস্থ্য বিভাগৰ শেহতীয়া তথ্য অনুসৰি, এদিনত কাৰ্বি আংলং জিলাত 55 গৰাকী লোক আক্ৰান্ত হোৱাৰ বিপৰীতে কামৰূপ মেট্ৰত 8 গৰাকী লোক আক্ৰান্ত হৈছে । বঙাইগাঁও, যোৰহাটত 2 গৰাকী, কাছাৰ, ডিমা হাচাও, তিনিচুকীয়াত এগৰাকীকৈ লোক আক্ৰান্ত হৈছে ।

দিনটোত মুঠ 70 গৰাকী লোক আক্ৰান্ত হৈছে । নলবাৰী, শিৱসাগৰ, ডিমা হাচাও, কামৰূপ, নগাঁও, চৰাইদেউ, হোজাই, শোণিতপুৰ, তিনিচুকীয়া, ওদালগুৰি, কৰিমগঞ্জ, ডিব্ৰুগড় আৰু দৰং জিলাত ডেংগুত আক্ৰান্ত লোকৰ সংখ্যা ক্ৰমাৎ বৃদ্ধি পাইছে ।

মন কৰিবলগীয়া যে গুৱাহাটীৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতালত কেইবাজনো ডেংগু ৰোগীক চিকিৎসাৰ বাবে ভৰ্তি কৰা হৈছে । ডেংগুৰ বাবে সোমবাৰৰ পৰা 12 নৱেম্বৰ পৰ্যন্ত ডিফু পৌৰসভা এলেকাধীন সকলো চৰকাৰী আৰু বেচৰকাৰী শিক্ষানুষ্ঠান বন্ধৰ নিৰ্দেশ প্রদান কৰিছে কাৰ্বি আংলং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদ কৰ্তৃপক্ষই ।

ডিফু চহৰৰ চৈধ্যটা ৱাৰ্ডৰ বাবে এগৰাকীকৈ দণ্ডাধীশ আৰু চিকিৎসকৰ নেতৃত্বত 10 ৰ পৰা 30 গৰাকী নাৰ্ছ, আশা কৰ্মীসহ ৯ টা দল গঠন কৰা হৈছে । তেওঁলোকে ঘৰে ঘৰে গৈ জ্বৰ হৈ থকা লোক ক’ৰবাত আছে নেকি সেই সম্পর্কে জৰীপ আৰম্ভ কৰিছে আৰু থিতাতে স্বাস্থ্য পৰীক্ষাৰো ব্যৱস্থা লৈছে ৷

লগতে পঢ়ক: Dengue Cases in Assam : ডিব্ৰুগড়ত ডেংগুত আক্ৰান্তৰ সংখ্যা ১৭ জনলৈ বৃদ্ধি