গুৱাহাটী, ২ এপ্ৰিল: অসমৰ ভূমিত উপস্থিত হৈয়েই অসমক দিল্লী বনোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ তথা আপৰ ৰাষ্ট্ৰীয় আহ্বায়ক অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ (CM Arvind Kejriwal in Guwahati) ৷ প্ৰথমবাৰৰ বাবে অসমত এখন বিশাল জনসভাত অংশগ্ৰহণ কৰি দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালে প্ৰতিশ্ৰুতি বন্যা বোৱালে (CM Arvind Kejriwal promises to Assam)৷ আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে অসমত আপৰ সাংগঠনিক ভেটি সবল কৰাৰ উদ্দেশ্যে দেওবাৰে অসমলৈ অহা দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী কেজৰিৱালে গুৱাহাটীৰ ভৰলুমুখৰ সোণাৰাম উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত জনসভাত অসমবাসীক বহু প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে (AAP meeting in Guwahati)৷

মুখ্যমন্ত্ৰী কেজৰিৱালে কয় (Arvind Kejriwal promises to solve Assam peoples)যে, অসমত আপৰ চৰকাৰ গঠন হ’লে এই প্ৰতিশ্ৰুতিবোৰ ১০০% ই পূৰণ হ’ব ৷ অসমত আপৰ চৰকাৰ গঠন হ’লে এবছৰতে খোৱা পানীৰ সমস্যা সমাধান হ’ব ৷ প্ৰতিটো পৰিয়ালে খোৱা পানী পাব, প্ৰতিজন নিবনুৱাক কৰ্মসংস্থাপন দিয়া হ’ব, বিনামূলীয়াকৈ বিদ্যুৎ যোগান ধৰা হ’ব , চৰকাৰী বিদ্যালয় আৰু চিকিৎসালয়ৰ আন্তঃগাঁথনি উন্নত কৰা হ’ব ৷ ১০ বছৰ পূৰ্বে নৰেন্দ্ৰ মোডীয়ে ঘৰে ঘৰে খোৱা পানী যোগানৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল ৷ কিন্তু আজিলৈ সেই প্ৰতিশ্ৰুতি পূৰণ নহ’ল ৷ বিজেপিয়ে মিছা প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে কিন্তু আমি সঁচা প্ৰতিশ্ৰুতি দিওঁ ৷ যি কওঁ তাকেই কৰো (Arvind Kejriwal slams BJP)৷

লগতে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়, ‘‘আপৰ চৰকাৰ হ’লে আমি এবছৰতে ঘৰে ঘৰে খোৱা পানী যোগান ধৰিম ৷ অসম চৰকাৰে ৰাজ্যত ২৫ লাখ নিৱনুৱা আছে বুলি কৈছে । কিন্তু মই কওঁ অসমত ৫০ লাখতকৈ অধিক নিবনুৱা আছে । আপৰ চৰকাৰ গঠন হ’লে অসমৰ প্ৰতিগৰাকী যুৱক-যুৱতীক কৰ্ম সংস্থাপন দিয়া হ’ব ৷ অসমৰ চৰকাৰী বিদ্যালয়বোৰৰ অৱস্থা দিল্লীৰ চৰকাৰী বিদ্যালয়ৰ দৰে হ’ব পাৰে ৷ দিল্লীত ব্যক্তিগত বিদ্যালয়ৰ পৰা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে চৰকাৰী বিদ্যালয়ত নাম ভৰ্তি কৰিবলৈ আহে । চৰকাৰী বিদ্যালয়ত অধ্যয়ন কৰা ৰিক্সাৱালা, ঠেলাৱালাৰ সন্তান চিকিৎসক ,অভিযন্তা হৈছে ৷ আপোনালোকৰ সন্তানৰ ভৱিষ্যত আপোনালোকৰ হাতত । সেয়ে ইভি এমত আপৰ প্ৰতীক ঝাড়ু থকা বুটাম টিপক ।’’

কেজৰিৱালে লগতে কয় যে, আপৰ চৰকাৰ হ’লে দিল্লী আৰু পঞ্জাৱৰ দৰে অসমতো বিনামূলীয়াকৈ বিদ্যুৎ যোগান ধৰা হ’ব ৷ অসমত ২৪ ঘন্টাই বিদ্যুৎ থাকিব । আপৰ চৰকাৰে প্ৰতিটো টকা জনতাৰ বাবে ব্যয় কৰিব । অসমত বৰ্তমান এখন সৎ আৰু নিষ্ঠাবান চৰকাৰৰ প্ৰয়োজন বুলি কেজৰিৱালে মন্তব্য প্ৰকাশ কৰে ৷

