গুৱাহাটী, 3 ডিচেম্বৰ : দীপৰ বিলত হ্ৰাস পাইছে পৰিভ্ৰমী চৰাইৰ আগমন (Migratory Birds in Dipor Bil) । ২০০২ চনতে ৰামছৰ স্থান হিচাপে স্বীকৃতি পোৱা দীপৰ বিললৈ শীতৰ সময়ত ২৬০ বিধতকৈ অধিক প্ৰজাতিৰ পৰিভ্ৰমী চৰাই আহে । কিন্তু কিছু বছৰৰ পৰা পৰিভ্ৰমী চৰাইৰ সংখ্যা কমি আহিছে দীপৰ বিলত (Decrease of Migratory Birds in Dipor Bil) ।

এইবেলি শীত অহাৰ পিছতো দীপৰ বিলত পৰিভ্ৰমী চৰাই বিশেষ ধৰণে দেখিবলৈ পোৱা নাই । বিলৰ ওচৰত বসবাস কৰা একাংশ জনজাতীয় লোকে এইবাৰ বিলত পৰিভ্ৰমী চৰাই কমকৈ দেখিছে বুলি সংবাদমাধ্যমৰ আগত ব্যক্ত কৰিছে । পৰিৱেশ কৰ্মী তথা স্থানীয় বাসিন্দা কন্দৰ্প বড়োয়ে কয় যে, বিলখনৰ পানী দূষিত হৈ পৰাৰ ফলতেই এই বিললৈ পৰিভ্ৰমী চৰাইৰ আগমনত বাধাৰ সৃষ্টি হৈছে । যাৰ ফলস্বৰূপে ক্ৰমাৎ বিলত পৰিভ্ৰমী চৰাইৰ আগমন কমি আহিছে ।

দীপৰ বিলত নাই পৰিভ্ৰমী পক্ষী

ইপিনে দীপৰ বিলৰ সংৰক্ষক প্ৰমোদ কলিতাই কয় যে, চৰকাৰৰ অৱহেলা আৰু গুৰুত্বহীনতাৰ বাবে দীপৰ বিলে ধবংসৰ দিশলৈ গতি কৰিছে । পূৰ্বতে দীপৰ বিলত ৪১৪ বিধ জলজ উদ্ভিদ পোৱা গৈছিল । কিন্তু এতিয়া দীপৰ বিলত ১৪ বিধো জলজ উদ্ভিদ পোৱা নাযায় (The number of aquatic plants has come down in dipor bill)। যাৰ বাবে দীপৰ বিলত পৰিভ্ৰমী চৰাইৰ আগমন কমি গৈছে ।

অসম বিজ্ঞান প্ৰযুক্তি আৰু পৰিৱেশ পৰিষদৰ শেহতীয়া অধ্যয়ন মতে, বিলখনত ব্যাপকভাৱে বেদখল হোৱাৰ লগতে প্ৰদূষিত হৈ আহিছে । তথ্য মতে, বিলখনৰ ১৪.১ শতাংশ ভূমি বেদখল হৈছে । শেহতীয়াকৈ বিলখনৰ চৌপাশে গঢ়ি উঠিছে চিমেণ্ট নিৰ্মাণ কৰা উদ্যোগ আৰু শিল ভঙা উদ্যোগ আদি ৷ বিভিন্ন প্ৰদূষণ সৃষ্টিকাৰী উদ্যোগ গঢ়ি উঠাৰ ফলতে বিলখন ভয়ানকভাৱে প্ৰদূষণৰ গ্ৰাসত পৰিছে ।

দীপৰ বিলত নাই পৰিভ্ৰমী পক্ষী

তদুপৰি, দীপৰ বিলৰ বৰাগাঁও দিশত পূৰ্বতে থকা গুৱাহাটী পৌৰ নিগম (Guwahati Municipal Corporation)ৰ জাৱৰ পেলোৱা স্থানে বিলখন দীৰ্ঘদিনধৰি প্ৰদূষিত কৰি আহিছিল । আনকি দীপৰ বিলৰ ভূমি বেদখল (Land Encroachment of Dipor Bil) হোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে । যাৰ বাবে ২০০৮ চনতে ভাৰত চৰকাৰৰ পৰিকল্পনা আয়োগৰ এটা অধ্যয়নকাৰী দলে বিলৰ ভূমি সংকুচিত হৈ পৰা বুলি প্ৰতিবেদন দিছিল ।

লগতে বিলখন সংৰক্ষণ আৰু বিলখনৰ জৈৱ বৈচিত্ৰ অক্ষুন্ন ৰখাৰ ব্যৱস্থা কৰাৰ লগতে বিলখনৰ সীমা নিৰ্দ্ধাৰণ কৰি বেৰ দিয়াৰ নিৰ্দেশ দিছিল । কিন্তু এই নিৰ্দেশ আজি ১০ বছৰে কাৰ্যকৰী নহ’ল । অৱশ্যে আয়োগৰ নিৰ্দেশত ৪ বছৰ পিছত অৰ্থাৎ ২০১১-১২ চনত গুৱাহাটী মহানগৰ উন্নয়ন কৰ্তৃপক্ষই দীপৰ বিল সংৰক্ষণ কৰাৰ বাবে কেইবা কোটি টকা নিৰ্দ্ধাৰণ কৰি বিস্তৃত প্ৰকল্প প্ৰতিবেদন প্ৰস্তুত কৰিছিল ।

পৰিভ্ৰমী পক্ষীৰ আবিহনে উদং দীপৰ বিল

কিন্তু প্ৰতিবেদন এতিয়াও ফাইলৰ মাজতে সীমাবদ্ধ হৈ আছে । ইপিনে, ২০১৭ চনতে ৰাজ্য চৰকাৰে গুৱাহাটী স্মাৰ্ট চিটি প্ৰকল্পৰ অধীনত দীপৰ বিল সংৰক্ষণ (Reservation Deep Bill)ৰ বাবে ২৫০ কোটি টকা অনুমোদন দিছিল ৷ কিন্তু আজিলৈকে দীপৰ বিল সংৰক্ষণৰ কাম আৰম্ভ কৰা দূৰৈৰ কথা, বিস্তৃত প্ৰকল্প প্ৰতিবেদন প্ৰস্তুত কৰা হোৱা নাই । ৰাজ্য চৰকাৰ আৰু সংশ্লিষ্ট চৰকাৰী বিভাগসমূহৰ চৰম দায়িত্বজ্ঞানহীনতা, দুৰ্নীতি আৰু অৱহেলাৰ বাবে গুৱাহাটীৰ দীপৰ বিল ধ্বংসৰ গৰাহলৈ গতি কৰিছে ।

লগতে পঢ়ক : পৰিভ্ৰমী ফেলকন পক্ষীৰ আগমনক লৈ কাৰ্বি-আংলঙত পালন কৰা হ’ব উৎসৱ