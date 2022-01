গুৱাহাটী, ৩০ জানুৱাৰী : ৰাজ্যত এতিয়াও অব্যাহত আছে ক'ভিডৰ সংক্ৰমণ। অৱশ্যে, বিগত সময়চোৱাৰ তুলনাত সংক্ৰমণৰ হাৰ কিছু হ্ৰাস পাইছে যদিও মৃত্যুৰ হাৰ ক্ৰমাৎ বৃদ্ধি পাব ধৰিছে (Death related to Covid has increased in Assam) । ইফালে, পূৰ্বৰ তুলনাত ক’ভিড টেষ্টৰ সংখ্যা যথেষ্ট হ্রাস পাইছে ( Reducing number of Covid test in Assam) । টেষ্টৰ সংখ্যা আৰু আক্ৰান্তৰ সংখ্যা হ্ৰাস পালেও কিন্তু মৃত্যুৰ সংখ্যা উদ্বেগজনকভাৱে বৃদ্ধি পাইছে ।

ৰাজ্যত ক'ভিড আক্ৰান্তৰ হাৰ কমাৰ বিপৰীতে বৃদ্ধি পাইছে মৃত্যুৰ সংখ্যা

বিগত ২৪ ঘণ্টাত ৰাজ্যখনৰ ৩৫,৭৭৭ গৰাকী লোকৰ ক'ভিড পৰীক্ষা কৰা হৈছিল । ইয়াৰে ২,২৯৪ গৰাকীৰ দেহত ক'ভিডৰ উপস্থিতি ধৰা পৰে। সেই হিচাপত আক্ৰান্তৰ হাৰ ৬.৪১ শতাংশ। আনহাতে বিগত ২৪ ঘণ্টাত ক'ভিডত প্ৰাণ হেৰুৱাইছে ২২ গৰাকী লোকে । লক্ষণীয় বিষয় যে, ১৭ জানুৱাৰীৰ পূৰ্বে ৰাজ্যত আক্ৰান্তৰ হাৰ আছিল ১০ শতাংশ তলত আছিল আৰু মৃত্যুৰ সংখ্যা ৫ ৰ তলত আছিল ।

১৬ জানুৱাৰীৰ দিনা ৰাজ্যত ৩০,১৪৬ গৰাকী লোকৰ ক'ভিড টেষ্ট কৰা হৈছিল আৰু ২,৭০৯ গৰাকী লোক আক্ৰান্ত হৈছিল । আক্ৰান্তৰ হাৰ আছিল ৮.৯৯ শতাংশ আৰু মৃত্যু হৈছিল ৫ গৰাকী লোকৰ ।

কিন্তু ১৭ জানুৱাৰীৰ পৰাই আক্ৰান্তৰ হাৰৰ লগতে ক'ভিডত মৃত্যু হোৱা লোকৰ সংখ্যাও হঠাতে বৃদ্ধি পায়। ১৭ জানুৱাৰীত ৬৪,৯১৯ গৰাকী লোকৰ ক'ভিড টেষ্ট কৰা হৈছিল আৰু ইয়াৰে ৬,৯৮২ গৰাকীৰ দেহত ক'ভিডৰ উপস্থিতি ধৰা পৰে । আক্ৰান্তৰ হাৰ আছিল ১০.৭৫ শতাংশ। আনহাতে ১৭ জানুৱাৰীত ক'ভিডত ১১ গৰাকী লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাই। একেদিনাই মৃত্যুৰ সংখ্যা ৫ ৰ পৰা ১১ জনলৈ বৃদ্ধি পায়।

ইয়াৰ পাছত ১৮ জানুৱাৰীত আক্ৰান্তৰ হাৰ আছিল ১২.৬২ শতাংশ আৰু মৃত্যু হৈছিল ১৬ গৰাকী লোকৰ । ১৯ জানুৱাৰীত আক্ৰান্ত হাৰ আছিল ১২.৮৯ শতাংশ আৰু মৃত্যু হৈছিল ১৫ গৰাকী লোকৰ । ২০ জানুৱাৰীত ক'ভিডত ১২ গৰাকী লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ বিপৰীতে আক্ৰান্তৰ হাৰ আছিল ১২.৯২ শতাংশ। ২১ জানুৱাৰীত ১৫ গৰাকী লোকৰ মৃত্যু হৈছিল আৰু আক্ৰান্তৰ হাৰ আছিল ১২.১৩ শতাংশ ।

২২ জানুৱাৰীত আক্ৰান্তৰ হাৰ আছিল ১২.১৬ শতাংশ আৰু মৃত্যু হৈছিল ১৩ গৰাকী লোকৰ। ২৩ জনুৱাৰীত ক'ভিডত ১৩ গৰাকী লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ বিপৰীতে আক্ৰান্তৰ হাৰ আছিক ১২.৫৭ শতাংশ । ২৪ জানুৱাৰীত আক্ৰান্তৰ হাৰ আছিল ১০.৪৪ শতাংশ আৰু মৃত্যু হৈছিল ১৮ গৰাকী লোকৰ। লক্ষণীয় বিষয় যে ২৫ জানুৱাৰীৰ পৰা আক্ৰান্তৰ হাৰ ক্ৰমাৎ নিম্নগামী হোৱাৰ বিপৰীতে মৃত্যুৰ সংখ্যা ক্ৰমাৎ আৰু বৃদ্ধি পায়। ২৫ জানুৱাৰীত ক'ভিডত ১৯ গৰাকী লোকে প্ৰাণ হেৰুওৱাৰ বিপৰীতে আক্ৰান্তৰ হাৰ আছিল ৯.৬১ শতাংশ।

২৬ জানুৱাৰীত আক্ৰ‍ন্তৰ হাৰ ৯.৮৬ শত‍াংশ হোৱাৰ বিপৰীতে ২১ গৰাকী লোকৰ মৃত্যু হয়। সেইদৰে ২৭ জানুৱাৰীত ২০ গৰাকী লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাই আৰু আক্ৰান্তৰ হাৰ আছিল ৮.২৮ শতাংশ। ২৮ জানুৱাৰীত আক্ৰান্তৰ হাৰ ৬.৯৬ শতাংশলৈ হ্ৰাস পায় যদিও ২১ গৰাকী লোকে প্ৰাণ হেৰুৱায়। আনহাতে ২৯ জানুৱাৰীত ২২ গৰাকী লোকে ক'ভিডত প্ৰ‍াণ হেৰুওৱাৰ বিপৰীতে আক্ৰান্তৰ হাৰ আছিল ৬.৪১ শতাংশ।

উল্লেখ্য যে, বিগত ১০ দিনত ১৭৪ গৰাকী লোকে ক'ভিডত প্ৰাণ হেৰুৱাইছে। বৰ্ত্তমান সময়ত এদিনতে ২০-২১ জনকৈ ক’ভিড ৰােগী মৃত্যুমুখত পৰিছে। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগতে স্বাস্থ্য বিভাগে ক’ভিড সংক্রমণক লৈ উদাসীন স্থিতি লােৱাৰ সময়ত মৃতকৰ হাৰ বৃদ্ধিয়ে সকলোকে চিন্তিত কৰি তুলিছে। একেদিনাই ২০-২১জন ক’ভিড ৰােগীৰ মৃত্যু হােৱাৰ পাছতাে টেষ্ট কিটৰ নাটনিৰ দোহাই দি স্বাস্থ্য বিভাগে হাস্পতালে-হাস্পতালে ক’ভিড টেষ্টৰ সংখ্যা হ্রাস কৰি আনিছে ।

স্বাভাৱিকতেই স্বাস্থ্য বিভাগে ক’ভিড টেষ্ট কৰাত গুৰুত্ব নিদিয়াৰ ফলত বহু ক’ভিড আক্রান্ত ঘৰৰ ভিতৰতে সােমাই আছে। ফলত টেষ্ট নকৰা এনে ৰােগীসকল সংকটজনক অৱস্থাত চিকিৎসালয়ত ভর্তি হােৱাত শেষ মুহূর্তত ক’ভিডত মৃত্যু হ’বলগীয়া হৈছে বুলিও জানিব পৰা গৈছে। এনে ভয়ংকৰ পৰিস্থিতিৰ পাছতাে ৰাজ্যত বৰ্ত্তমান দৈনিক ৫০-৬০ হাজাৰ ক’ভিড টেষ্ট কৰিছে স্বাস্থ্য বিভাগে (Covid test done by health department of Assam) ।

