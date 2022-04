গুৱাহাটী, 6 এপ্ৰিল : নিত্য প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰীৰ অভাৱনীয় মূল্যবৃদ্ধিয়ে সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজক জুৰুলা কৰাৰ সময়তে এই সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৷ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে, এই ক্ষেত্ৰত ৰাজ্য চৰকাৰলৈ যি দায়িত্ব আহিব, সেয়া তেওঁ পালন কৰিব ৷

মূল্যবৃদ্ধিৰ সন্দৰ্ভত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে বিশেষ ব্যৱস্থা লৈ আছে বুলি উল্লেখ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয় যে, ৰাইজক সকাহ দিয়াৰ ব্যৱস্থা ৰাজ্য চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰিব ৷ ৰাজ্যৰ জিলা উপায়ুক্তসকলৰ সৈতে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ আলোচনা(DC's Conference with CM held in Guwahati) ত মঙলবাৰে মিলিত হোৱাৰ পাছত সাংবাদিকৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মূল্যবৃদ্ধি সন্দৰ্ভত এইদৰে প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত(CM Himanta Biswa Sarma reacts on price hike) কৰে ৷

মূল্যবৃদ্ধিৰ প্ৰসংগত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰতিক্ৰিয়া

মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই ৰাষ্ট্ৰপতি, প্ৰধানমন্ত্ৰী, গৃহমন্ত্ৰী আৰু প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰীৰ অসম ভ্ৰমণ সন্দৰ্ভত সবিশেষ উল্লেখ কৰে ৷ জিলা উপায়ুক্তৰে হোৱা বৈঠক সন্দৰ্ভত তেওঁ কয় যে, মে' মাহত তেজপুৰত জিলা উপায়ুক্তসকলৰ লগত পুনৰ আন এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হ'ব ৷ তাৰ পূৰ্বে আজি কেইবাটাও বিষয় লৈ আলোচনা কৰা হয় ৷ তেওঁ কয় যে, শীঘ্ৰে নৱম আৰু দশম শ্ৰেণীত অধ্যয়নৰত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক জাতিগত প্ৰমাণ পত্ৰ বিদ্যালয়তে প্ৰদান কৰা হ'ব ৷

ভিভিআইপিৰ আগমনক লৈ তৎপৰ ৰাজ্য চৰকাৰ

আনহাতে, নৱম আৰু দশম শ্ৰেণীৰ প্ৰতিখন জিলাৰ ১০০ গৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীক আৰোহণ আঁচনিৰ যোগেদি আগুৱাই নিয়াৰ পৰিকল্পনা কৰা হৈছে বুলিও মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সদৰী কৰে ৷ এই বৈঠকতে জল জীৱন আঁচনিকে ধৰি কেইবাখনো আঁচনি সন্দৰ্ভত সমীক্ষা কৰা হয় ৷

উল্লেখ্য যে, মঙলবাৰে পুৱাৰ পৰা নিশালৈ অনুষ্ঠিত জিলা উপায়ুক্তসকলৰ এই বৈঠকত ৰাজ্য চৰকাৰৰ আঁচনিসমূহৰ ওপৰত বিশদভাৱে আলোচনা কৰা হয় ৷ গুৱাহাটীৰ অসম প্ৰশাসনীয় পদাধিকাৰী মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰেক্ষাগৃহ(Auditorium of Assam Administrative Staff College) ত অনুষ্ঠিত এই বৈঠকত মন্ত্ৰী পৰিমল শুক্লবৈদ্য, ৰণজিৎ কুমাৰ দাস, কেশৱ মহন্ত আৰু সঞ্জয় কিষাণকে ধৰি কেইবাগৰাকীও মন্ত্ৰীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে ৷

সন্মিলনত জল জীৱন মিছন, কৃষকৰ পৰা ধান ক্ৰয়ৰ অগ্ৰগতি, জিলা আন্তঃগাঁথনি প্ৰকল্প, মিছন বসুন্ধৰা, ৰাজহ ভূমি অধিগ্ৰহণ আৰু বান প্ৰতিৰোধৰ ব্যৱস্থাপনা, প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা, চাহ বাগিচা এলেকাৰ বিদ্যালয় ব্যৱস্থাপনা, জাতিগত প্ৰমাণ পত্ৰ বিদ্যালয়ত দিয়াৰ ব্যৱস্থা আদি কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়ত বিশদভাৱে আলোচনা কৰা হয় ৷ সন্মিলনত জিলা উপায়ুক্তসকলৰ উপৰিও বিভিন্ন বিভাগৰ শীৰ্ষ বিষয়াসকলে অংশগ্ৰহণ কৰে ৷

লগতে চাওক: Water Supply Project damaged: মহানগৰীত দৈনিক অপচয় হৈছে হাজাৰ হাজাৰ লিটাৰ খোৱাপানী