গুৱাহাটী,১২ জুলাই:ৰাজ্য়জুৰি সক্ৰিয় হৈ উঠিছে চাইবাৰ প্ৰবঞ্চক (Cyber crime in Assam)। চাইবাৰ প্ৰবঞ্চকৰ কৱলত পৰি বহুতেই সৰ্বস্বান্ত হোৱাৰ ঘটনাও সংঘটিত হৈছে । এতিয়া সাধাৰণ লোকৰ কথাতো বাদেই মন্ত্ৰী-বিধায়কো এই চক্ৰৰ লক্ষ্য় হৈ পৰিছে । ইয়াৰ মাজতেই মন্ত্ৰী বিমল বৰাৰ পিছতে এইবাৰ চাইবাৰ প্ৰবঞ্চকৰ লক্ষ্য হৈছে কামৰূপ মহানগৰ জিলাৰ উপায়ুক্ত (Minister Bimal Bora)। কামৰূৰ মহানগৰ জিলাৰ উপায়ুক্ত পল্লৱ গোপাল ঝাৰ নামত বিভিন্নজনৰ পৰা প্ৰৱঞ্চকে ধন সংগ্ৰহ কৰাৰ ঘটনা পোহৰলৈ আহিছে (Cyber criminals collects money name of Kamrup Metro DC)। প্ৰৱঞ্চকে তিনিটা নম্বৰৰ পৰা জিলা উপায়ুক্তগৰাকীৰ নামত ধন দাবী কৰিছে বিভিন্ন বিষয়াক । 8761037936, 9653645522, 9328780227 - এই ফোন নম্বৰ কেইটাৰ পৰা প্ৰৱঞ্চকে ধন দাবী কৰা বুলি জানিব পৰা গৈছে ।

প্ৰৱঞ্চকে উক্ত নম্বৰ কেইটাত উপায়ুক্ত ঝাৰ ফটো ব্যৱহাৰ কৰিছে । উল্লেখ্য় যে প্ৰৱঞ্চকে অতিৰিক্ত উপায়ুক্ত কল্পনা ডেকালৈও এই তিনিটা নম্বৰৰ পৰা ধন বিচাৰি মেছেজ প্ৰেৰণ কৰিছিল । ইতিমধ্য়ে ঘটনা সন্দৰ্ভত সোমাবাৰে নিশা পাণবজাৰ থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে উপায়ুক্ত পল্লৱ গোপাল ঝাই ।

Cyber crime in Guwahati:কামৰূপ মহানগৰ উপায়ুক্তৰ নামত ধন দাবী

উল্লেখ্য যে দুষ্ট চক্ৰই ভুৱা হোৱাটছএপ একাউণ্ট খুলি হোৱাটছ এপ প্ৰফাইলত মন্ত্ৰী বিমল বৰাৰ ফটো ব্যৱহাৰ কৰি ধন দাবী কৰিছিল বিভিন্ন লোকক । দুষ্ট চক্ৰটোৱে অনলাইনৰ জৰিয়তে বিভিন্নজনৰ পৰা বিচাৰিছিল ধন । ৭৭৮০৯১৫০৮৬ - এই নম্বৰ ব্যৱহাৰ কৰি দুষ্ট চক্ৰটোৱে বিভিন্ন ব্যৱসায়ী, বিষয়ালৈ ধন বিচাৰি প্ৰেৰণ কৰিছিল মেচেজ ।

লগতে পঢ়ক:NOC of Wine Bar: ওৱাইন বাৰৰ NOC নাকচৰ স্থিতি স্পষ্ট কৰিলে বালিজানা পঞ্চায়তে