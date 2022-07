গুৱাহাটী, ১০ জুলাই: বৰচলা বিলৰ পাৰত বৃহত্তৰ ছাত্ৰীবাঢ়ি উন্নয়ন সমিতিৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী( crisis of barchala and sarusala beel )। আদ্ৰভূমিৰ সংৰক্ষণ, বেদখল মুক্তি , পাহাত খনন বন্ধ কৰা , গুৱাহাটীৰ কৃত্ৰিম বান সমস্যা সমাধান কৰা, বিলৰ মাটিৰ পৰা বেদখল উচ্ছেদ কৰাকে ধৰি কেইবাটাও দাবীৰে শনিবাৰে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে( Protest of Greater Chatribari Development Committee) ।

প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি বৃহত্তৰ ছাত্ৰীবাৰী উন্নয়ন সমিতিৰ সভাপতি হেমেন লহকৰে কয় যে সংৰক্ষিত জলাশয় বৰচলা বিল আৰু সৰুচলা বিল অৱস্থা সম্প্ৰতি সংকটৰ গৰাহত । বিল দুখন ২০০১ চনত সংৰক্ষিত জলাশয় হিচাবে ঘোষণাত বাদে কোনো বিশেষ ফলপ্ৰসু ব্যৱস্থা সংৰক্ষিত জলাশয় দুটাৰ ক্ষেত্ৰত আজিকোপতি লোৱা নহ'ল। মহানগৰীৰ ভিতৰত থকা ৪খন আদ্ৰভূমি , ৪খন নদীৰৰ বেদখল বন্ধ কৰিব লাগে আৰু মহানগৰীৰ ২০খন পাহাৰৰ খনন কাৰ্য বন্ধ কৰিবলৈ দাবী জনায়।

Crisis of beel in Assam:সংকটৰ গৰাহত বৰচলা বিল-সৰুচলা বিল

এই স্থানসমূহত হৈ থকা বেদখল বন্ধ কৰিবলৈ কেইবাবাৰো জিলা প্ৰশাসন , জি এম চি , জি এম ডি এক অনুৰোধ জনোৱা হৈছে যদিও আজি পৰ্যন্ত কোনো ধৰণ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰিলে ( Complain to GMC, GMDA) । প্ৰাকৃতিক নলা সমূহ সম্পূৰ্ণ ৰূপে বন্ধ হৈ যোৱাৰ ফলত মহানগৰীত কৃত্ৰিমবানৰ সৃষ্টি হৈ আহিছে বুলি মন্তব্য কৰে স্থানীয় ৰাইজে ।

