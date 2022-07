গুৱাহাটী, ২ জুলাই: প্ৰলয়ংকৰী বানে ত্রাসৰ সৃষ্টি কৰা ৰাজ্যখনত নিতৌ বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে কোভিডৰ সংক্রমণ (Covid infection swells regularly in Assam) । আনকি অসমত কোভিডৰ সংক্ৰমণৰ হাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়তকৈও অধিক হৈ পৰিছে (Covid infection rate of Assam higher than national level) । ৰাজ্যখনত কোভিডৰ দ্ৰুত সংক্রমণক লৈ চিন্তিত হৈ পৰিছে স্বাস্থ্য বিভাগ । উল্লেখ্য যে বিগত ২৪ ঘণ্টাত কোভিডৰ সংক্ৰমণৰ হাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত আছিল ৪ শতাংশ ।

ৰাষ্ট্ৰীয় সংক্ৰমণ হাৰৰ তুলনাত বেছি অসমৰ দৈনিক সংক্ৰমণ

ইয়াৰ বিপৰীতে অসমত বিগত ২৪ ঘণ্টাত সংক্ৰমণৰ হাৰ হৈছে ৭.৮৯ শতাংশ । অর্থাৎ ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ হাৰতকৈ অসমত সংক্ৰমণৰ হাৰ প্ৰায় দুগুণ । আনহাতে, বৃহস্পতিবাৰে অসমত সংক্ৰমণৰ হাৰ আছিল ৭.৭৯ শতাংশ । অৰ্থাৎ কোভিড আক্ৰান্তৰ হাৰ দৈনিক বৃদ্ধি পাব ধৰিছে । ৰাজ্যৰ স্বাস্থ্য বিভাগে প্রকাশ কৰা অনুসৰি (According to State Health Department) যোৱা এটা সপ্তাহৰ ভিতৰতে ৰাজ্যখনত কোভিডৰ সংক্ৰমণৰ হাৰ উদ্বেগজনকভাৱে বৃদ্ধি পাইছে । বিশেষকৈ কামৰূপ মহানগৰ জিলাত কোভিডত আক্রান্ত লোকৰ সংখ্যা অভাৱনীয়ভাৱে বৃদ্ধি পাইছে ।

তথ্য অনুসৰি, শুকুৰবাৰৰ দিনটোতে ৰাজ্যখনত কোভিডত নতুনকৈ আক্ৰান্ত হৈছে ৭৮ জন লোক । আনহাতে, বিগত দহ দিনতে আক্ৰান্ত হোৱা লোকৰ সংখ্যা বৃদ্ধি হৈ ৫২৮জন হৈছে । মন কৰিবলগীয়া কথা যে ৰাজ্যখনত কোভিডৰ যিমানেই বেছি পৰীক্ষা কৰা হ’ব সিমানেই নতুনকৈ আক্রান্ত লোকৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাব । পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি স্বাস্থ্য বিভাগে অচিৰেই বিশেষ কোভিড পৰীক্ষা কাৰ্যসূচী (Covid testing programme) আৰম্ভ কৰাৰ চিন্তা-চৰ্চা কৰিছে ।

ৰাষ্ট্ৰীয় সংক্ৰমণ হাৰৰ তুলনাত বেছি অসমৰ দৈনিক সংক্ৰমণ

বর্তমান বানৰ বাবে চিকিৎসক আৰু স্বাস্থ্য বিষয়াসকল বানপীড়িত অঞ্চলসমূহত ব্যস্ত হৈ থকাৰ (Flood affected aras of Assam) পৰিপ্ৰেক্ষিতত কোভিডৰ সংক্রমণক লৈ উদ্বিগ্ন হৈ পৰিছে স্বাস্থ্য বিভাগ । বিশেষকৈ বানাক্রান্ত লোকসকলৰ আশ্রয় শিবিৰসমূহত কোভিডৰ সংক্ৰমণ আৰম্ভ হ’লে পৰিস্থিতি অধিক জটিল হৈ পৰাৰ সম্ভাৱনা আছে । ইতিমধ্যে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রালয়ে (Union Ministry of Health) ৰাজ্যখনত কোভিডৰ সংক্ৰমণ বৃদ্ধি পোৱাক লৈ সকলোকে সতৰ্ক হৈ থকাৰ বাবে প্ৰচাৰ চলাবলৈ পৰামৰ্শ দিছে ।

উল্লেখ্য যে ৰাজ্য চৰকাৰখনে কোভিড প্ৰতিৰোধৰ বাবে টীকা দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষ গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিছে যদিও এতিয়াও প্রথম পালি টীকা লোৱা সকলো লোকে দ্বিতীয় পালি গ্ৰহণ কৰা নাই । আনহাতে বুষ্টাৰ ড’জ লোৱা (Booster Dose of Covid Vaccine) লোকৰ সংখ্যাও একেবাৰে নগণ্য । স্বাস্থ্য বিভাগে প্ৰকাশ কৰা তথ্য মতেই এতিয়ালৈকে ৰাজ্যখনত মুঠ ২,৪৫,৬৭,৪৯৭ জনে প্রথম পালি টীকা লোৱাৰ বিপৰীতে দ্বিতীয় পালি টীকা লোৱা লোকৰ সংখ্যা হৈছে ২,১৩,৮৩,৯৬৭জন । আনহাতে, বুষ্টাৰ ড’জ লৈছে মাত্র ৬,৯২,১৯৭জন লোকেহে । এনে পৰিস্থিতিত কোভিডৰ সংক্ৰমণ পুনৰ বৃদ্ধি পোৱাটো ৰাজ্যখনৰ বাবে অত্যন্ত উদ্বেগজনক কথা হৈ পৰিছে ।

লগতে পঢ়ক :Assam Flood : চলিত বৰ্ষৰ দুটা বানত ৰাজ্যৰ 11 খন জিলাত সৰ্বাধিক ক্ষতি