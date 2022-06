গুৱাহাটী,১৬ জুনঃ প্ৰকৃতিৰ ৰোষত পৰিছে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বানিজ্য়িক চহৰ গুৱাহাটী মহানগৰী (Guwahati faces nature wrath)। বিগত কিছুদিন ধৰি হৈ থকা মুষলধাৰ বৰষুণত স্তব্ধ হৈ পৰিছে মহানগৰীৰ জনজীৱন । গুৱাহাটীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত এতিয়াও কেৱল পানী আৰু পানী । কৃত্ৰিম বানক লৈ মহানগৰীত মানুহৰ নাজল-নাথল অৱস্থা হৈছে (Artificial flood in Guwahati) । ইতিমধ্য়ে নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ বাবে মহানগৰীৰ বহু ঠাই জলমগ্ন হৈ পৰিছে (Many places in Guwahati have been submerged in flood) তৃতীয় দিনাও কৃত্ৰিম বানৰ কবলত পৰিছে মহানগৰীৰ বিভিন্ন অঞ্চল ।

গুৱাহাটীৰ কেইবাটাও অঞ্চলৰ লোক যোৱা তিনি দিনে জলবন্দী হৈ আছে । কৃত্ৰিম বানত স্তব্ধ হৈ পৰিছে যান-বাহনৰ গতি । ইফালে,মহানগৰীৰ ৰাজপথ নৈলৈ পৰ্যবসিত হোৱাৰ ফলত গাড়ীৰ সলনি ৰাজপথত চলিছে কলৰ ভূঁৰ । ৰুক্মিণীগাঁৱত ৰাইজে ৰাজপথত চলাইছে ভূঁৰ । কলৰ ভূঁৰেৰে পথৰ ইপাৰৰ পৰা সিপাৰলৈ বহুলোকক পাৰ কৰোৱা হৈছে ।

উল্লেখ্য় যে প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগৰ বাবে আজিও মহানগৰত শিক্ষানুষ্ঠানসমূহ বন্ধ ৰখা হৈছে । ইফালে,কৃত্রিম বানৰ বাবে বিভিন্ন এলেকাৰ বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন কৰি ৰখাৰ ফলত ৰাইজৰ হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে । পানীৰ মাজত আৱদ্ধ নাগৰিকে বিশুদ্ধ খোৱাপানীৰ বাবে হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে । তদুপৰি মুষলধাৰ বৰষুণ হৈ থকাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত মহানগৰবাসীক অনাকাংক্ষিত পৰিস্থিতিৰ পৰা ৰক্ষা পৰিবৰ বাবে কাকো অপ্ৰয়োজনত ঘৰৰ পৰা বাহিৰলৈ ওলাই নাহিবলৈ আহ্বান জনাই জিলা প্ৰশাসনে ৰেড এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে ।

আনহাতে,ভূমিস্খলন প্ৰৱণ তথা জলমগ্ন এলেকাৰ পৰা নিৰাপদ স্থানত অৱস্থান কৰাৰ বাবে সকলোকে প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা আহ্বানো জনোৱা হৈছে । ইফালে ,নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত গুৱাহাটীৰ বিভিন্ন স্থানত ভূমিস্খলনৰ ঘটনাও সংঘটিত হৈছে (Heavy landslide in Guwahati)। ইয়াৰ মাজতে নুনমাটিত ঘৰৰ ওপৰত পাহাৰৰ মাটি খহি পৰাত চাৰিজন লোক আহত হোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে । সেইদৰে খাৰঘূলি, কামাখ্যা, কাহিলিপাৰা আদি বিভিন্ন অঞ্চলত ভূমিস্খলনৰ ঘটনা সংঘটিত হোৱাত ৰাইজ শংকিত হৈছে ।

