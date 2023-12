উল্লেখ্য যে অসম সন্দৰ্ভত বহিঃৰাজ্যৰ নেতাৰ এয়াই প্ৰথম বিৰূপ মন্তব্য নহয় ৷ ইয়াৰ পূৰ্বেও বহুবাৰ অসম এনে অপমানৰ সন্মুখীন হ’ব লগীয়া হৈছিল ৷ 1962 ৰ ভাৰত-চীন যুদ্ধৰ সময়তে অসহায় তথা নিলজ্জভাৱে তদানীন্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী জৱাহৰলাল নেহৰুৱে অসমক ৰক্ষা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত হাত দাঙি দিছিল ৷ তেওঁ কৈছিল যে ‘‘my heart goes out to the people of Assam’’ ৷