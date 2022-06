গুৱাহাটী,১৯ জুন : ত্ৰিপুৰাত অহা ২৩ জুনত ৪ টা বিধানসভা সমষ্টিৰ বাবে অনুষ্ঠিত হ'ব উপ-নিৰ্বাচন (Tripura By Election) । ৰাজ্য়খনৰ উপ-নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰৰ উদ্দেশ্য়ে 'নেডা'ৰ আহ্বায়কৰ দায়িত্বত থকা মুখ্যমন্ত্রী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা দেওবাৰে পুৱাই উপস্থিত হয় ত্ৰিপুৰাত (CM Himanta Biswa Sarma at Tripura for by election campaign)। মুখ্য়মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে উপ-নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰৰ বাবে ত্ৰিপুৰাৰ আগৰতলাস্থিত মহাৰাজা বীৰ বিক্ৰম কিশোৰ মাণিক্য বিমানবন্দৰত উপস্থিত হয় ।

বিমানবন্দৰত উপস্থিত হোৱাৰ লগেলগে মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাক ত্রিপুৰা বিজেপিৰ নেতা-কৰ্মীসকলে উষ্ম আদৰণি জনায় । উপ-নিৰ্বাচনৰ বাবে ৪ দিন থকা অৱস্থাতে বিজেপি প্ৰাৰ্থীৰ হৈ প্ৰচাৰ চলাবলৈ মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা দেওবাৰে আগৰতলাত উপস্থিত হোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে । বিমানবন্দৰত উষ্ম আদৰণি জনোৱাৰ পাছতে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক ত্রিপুৰাৰ মুখ্যমন্ত্রী মাণিক সাহা আৰু প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লৱ কুমাৰ দেবে সম্ভাষণ জনায় ।

উপ-নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰৰ বাবে ত্ৰিপুৰাত ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা

উল্লেখ যে অহা ২৩ জুনত উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ অন্য়তম ৰাজ্য়খনত ৪ টা বিধানসভা সমষ্টিত উপ-নিৰ্বাচন হ'ব (Tripura By Election in four Constituencies)। এই সমষ্টিকেইটা হৈছে আগৰতলা, টাউন বাৰদোৱালি, সুৰমা আৰু যুৱৰাজনগৰ । এই উপ-নিৰ্বাচনৰ দৌৰত আছে ত্ৰিপুৰাৰ নতুন মুখ্যমন্ত্ৰী মাণিক সাহাও । বিপ্লৱ কুমাৰ দেৱে মুখ্যমন্ত্ৰী পদ ত্যাগ কৰাৰ পিছতে মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ মাণিক সাহাক দায়িত্ব দিয়া হৈছিল । ইপিনে, মাণিক সাহাই টাউন বাৰদোৱালি সমষ্টিৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছে । অসমৰ মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই দেওবাৰেই এই প্ৰাৰ্থীকেইগৰাকীৰ হৈ কেইবাখনো সভাত অংশ গ্ৰহণ কৰিব বুলি জানিব পৰা গৈছে ।

উল্লেখ্য় যে, এইবাৰৰ এই উপ-নিৰ্বাচনত ৪ টা সমষ্টিত বিজেপি, তৃণমূল কংগ্ৰেছকে ধৰি কেইবাটাও দলৰ ২২গৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে যুঁজৰ বাবে সাজু হৈছে । ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা উপস্থিত হোৱাৰ পূৰ্বেই শনিবাৰে ত্ৰিপুৰাত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ বাবে উপস্থিত হয় অসমৰ মন্ত্ৰী অশোক সিংঘাল ।

