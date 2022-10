গুৱাহাটী,১৫ অক্টোবৰ: মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই শনিবাৰে জনতা ভৱনত কেইবাখনো গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠকত মিলিত হৈ বিভিন্ন বিভাগীয় কামকাজৰ পৰ্যালোচনা কৰে(Important meetings at Janata Bhawan) । জনতা ভৱনত উত্তৰ-পূব সীমান্ত ৰে'লৱেৰ মহা প্ৰৱন্ধক অংশুল গুপ্তা আৰু ৰে’লৱেৰ অন্যান্য জ্যেষ্ঠ বিষয়াৰ লগতে অসম ৰাজ্যিক পৰিবহণ নিগমৰ পৰিচালন সঞ্চালক ৰাহুল চন্দ্ৰ দাসৰ সৈতে এখন বৈঠকত মিলিত হৈ মুখ্যমন্ত্রীয়ে বৰ্তমানৰ ৰে’লৱে আন্তঃগাঁথনি সম্প্ৰসাৰণৰ বাবে থকা বাধাসমূহ দূৰীকৰণ আৰু এই বিষয়ত অসমত নতুন প্ৰকল্পৰ সন্দৰ্ভত আলোচনা কৰে(CM in several important meetings at Janata Bhawan) ।

পল্টন বজাৰ এলেকাৰ পৰা গুৱাহাটী ৰে’লৱে ষ্টেচনলৈ দ্বিতীয় প্ৰৱেশদ্বাৰ সন্দৰ্ভত ৰাজ্য চৰকাৰে ৰে’লৱেক ভূমি আবণ্টন দিয়াৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে বৈঠকত(CM decides to allot land to railway) । তদুপৰি ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ উত্তৰ পাৰৰ আগিয়াঠুৰি ৰে'লৱে ষ্টেচনত আন্তঃগাঁথনি সম্প্ৰসাৰণৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰে ৰে'লৱেৰ পৰা বিভাগীয় অনুৰোধ লাভ কৰাৰ পাছত ভূমি আবণ্টন দিয়াৰ কথা উল্লেখ কৰে । হাতী কৰিড'ৰ আৰু ৰে’ল দুৰ্ঘটনাত হাতীৰ মৃত্যুৰ দৰে বিষয়সমূহো এই বৈঠকত আলোচনা কৰি উচ্চ প্ৰযুক্তিৰ ব্যৱহাৰেৰে এই সমস্যাৰ সমাধান কৰিবলৈ মুখ্যমন্ত্রীয়ে নিৰ্দেশনা প্ৰদান কৰে । মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগতে সতীৰ্থ মন্ত্ৰী পৰিমল শুক্লবৈদ্যৰ তথা অন্যান্য বিষয়াসকলো উপস্থিত থাকে বৈঠকত ।

আনহাতে মুখ্যমন্ত্রীয়ে চাহ নীতিৰ খচৰা সন্দৰ্ভত জনতা ভৱনৰ কাৰ্যালয়ত আন এক বৈঠকত অংশ গ্ৰহণ কৰে(Meeting on draft tea policy at Janata Bhawan) । মুখ্যমন্ত্রীয়ে চাহ নীতিৰ বিষয়বস্তুসমূহক গভীৰভাৱে অনুধাৱন কৰি চূড়ান্ত নীতিসমূহ প্ৰস্তুত কৰোতে সমাজৰ বিভিন্ন দিশ প্ৰতিফলনেৰে ইয়াক অধিক প্ৰতিনিধিত্বমূলক কৰাৰ প্ৰস্তাৱ দিয়ে । অসম চাহ নীতিৰ দ্বাৰা উদ্যোগটোৰ প্ৰয়োজনীয়তাসমূহক এক বহল ভিত্তিত নীতিগতভাৱে সংযুক্ত কৰাৰ দিশত পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰাৰ বাবেও মুখ্যমন্ত্রীয়ে পৰামৰ্শ প্ৰদান কৰে । এই বৈঠকত মন্ত্ৰী বিমল বড়াৰ লগতে অন্যান্য বিষয়াসকল উপস্থিত থাকে ।

ইফালে মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই জনতা ভৱনত অসম আন্তঃগাঁথনি বিত্তীয় প্ৰাধিকৰণৰ সাধাৰণ আৰু কাৰ্যনিৰ্বাহক সভাতো অংশ গ্ৰহণ কৰে(General and Executive Meeting of the Financial Authority) । প্ৰাধিকৰণৰ সকলো প্ৰকল্প পৰ্যালোচনা কৰি কৰ্তৃপক্ষক পূৰ্বৰ বৈঠকৰ সিদ্ধান্তসমূহৰ ওপৰত বিস্তৃত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাটো নিশ্চিত কৰিবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিৰ্দেশনা প্ৰদান কৰে । ৰাজ্যখনৰ অন্যান্য আন্তঃগাঁথনি প্ৰকল্পসমূহৰ বিত্তীয় সাহায্যৰ বাবে প্ৰাধিকৰণৰ বাবে লক্ষ্যভিত্তিক দৃষ্টিভংগীৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ ওপৰতো মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে গুৰুত্ব আৰোপ কৰে । এই সভাত উপস্থিত থাকে বিত্তমন্ত্ৰী অজন্ত নেওগ ।

সেইদৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ড° হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই জনতা ভৱনত ভূমি নিষ্পত্তিৰ বাবে প্ৰিমিয়ামৰ হাৰ নিৰ্ধাৰণ, বাৰ্ষিক পট্টা ভূমি আৰু ম্যাদী পট্টাৰ পৰিৱৰ্তনকৰণ আৰু মাটিৰ নিষ্পত্তি আৰু পৰিৱৰ্তনকৰণ বাবে প্ৰিমিয়ামৰ হাৰ পুনৰ নিৰ্ধাৰণ সন্দৰ্ভত অনুষ্ঠিত আন এখন বৈঠকৰ অধ্যক্ষতা কৰে । ‘মিছন বসুন্ধৰা-২’ আৰম্ভ কৰাৰ পূৰ্বে প্ৰিমিয়ামৰ হাৰ নিৰ্ধাৰণ কৰা বিষয়টোৰ ক্ষিপ্ৰ নিষ্পত্তিৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সংশ্লিষ্ট বিষয়াসকলক প্ৰয়োজনীয় পদক্ষেপ ল’বলৈ নিৰ্দেশনা প্ৰদান কৰে । বৈঠকত ৰাজহ আৰু দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা বিভাগৰ মন্ত্ৰী যোগেন মহনৰ লগতে অন্যান্য বিভাগীয় বিষয়াসকল উপস্থিত থাকে ।

