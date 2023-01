সদৌ অসম কবি সন্মিলনৰ গুৱাহাটী অধিবেশন

গুৱাহাটী , ৩০ জানুৱাৰী: দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে আয়োজিত সদৌ অসম কবি সন্মিলনৰ গুৱাহাটী অধিবেশনৰ দেওবাৰে অন্ত পৰে (Guwahati Session of All Assam Poets Conference)। যোৱা ২৮ জানুৱাৰীৰ পৰা অনুষ্ঠিত সদৌ অসম কবি সন্মিলনৰ গুৱাহাটী অধিবেশনৰ কালিৰ সামৰণি অনুষ্ঠানত কেইবাগৰাকী বিশিষ্ট ব্য়ক্তিক সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰা হয় । এই উপলক্ষে বিভিন্ন বৰ্ণাঢ্য় কাৰ্যসূচীৰ আয়োজন কৰা হয় (Felicitation of eminent persons in Guwahati) ।

এইবাৰ সদৌ অসম কবি সন্মিলনৰ সপ্তদশ দ্বি-বাৰ্ষিক পূৰ্ণাংগ অধিৱেশনখনি মহানগৰীৰ শিল্পগ্ৰামত অনুস্থিত হয় । যোৱা ২৮ জানুৱাৰীত আৰম্ভ হোৱা এই অধিবেশনখনিৰ প্ৰথম দিনা কেইবাটাও কাৰ্যসূচী ৰূপায়ন কৰা হয় । বিশিষ্ট ব্য়ক্তিৰ দ্বাৰা পতাকা উত্তোলনৰ লগতে স্মৃতি তৰ্পণ কৰা হয় । এই সপ্তদশ দ্বি-বাৰ্ষিক পূৰ্ণাংগ অধিৱেশনখনিৰ অন্তিম দিনা দুপৰীয়াৰ ভাগত সদৌ অসম কবি সন্মিলনৰ মুকলি সভাখন অনুষ্ঠিত হয় । এই মুকলি সভাখনত সভাপতিত্ব কৰে সদৌ অসম কবি সন্মিলনৰ নৱ নিৰ্বাচিত সভাপতি খগেন্দ্ৰ নাথ তালুকদাৰে । এই সভাত বিশিষ্ট কবি আনিছ উজ জামানে মুখ্য অতিথিৰূপে উপস্থিত থাকে । সভাখনত লগতে বিশিষ্ট কবি অনুভৱ তুলসীয়ে নিৰ্দিষ্ট বক্তা ৰূপে অংশগ্ৰহণ কৰে ।

অসম কবি সন্মিলনৰ মুখ্য উপদেষ্টা পদ্মশ্ৰী প্ৰহ্লাদ চন্দ্ৰ তাচাই বিশিষ্ট অতিথি ৰূপে উপস্থিত থকে । এই সভাতে বিশিষ্ট কবি সুৰেন্দ্ৰ মোহন মহন্ত,ৰবীন্দ্ৰ বৰা,বিশিষ্ট অভিনেতা উপকূল বৰদলৈৰ লগতে প্ৰবীন সাংবাদিক, লেখক তথা সমালোচক ধীৰেন্দ্ৰ নাথ চক্ৰৱৰ্তী সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰা হয় । আনহাতে, একেটা অনুষ্ঠানতেই কবি নৰেস্বৰ হাজৰিকাক সাহিত্য সাধক আৰু দুলাল বৰাক "সমাজ হিতৈষী" উপাধি প্ৰদান কৰা হয় ।

উল্লেখ্য় যে প্ৰতিভাসম্পন্ন কবিসকলক একেখন মঞ্চতে একত্ৰিত কৰি এক সুস্থ কাব্যিক পৰিবেশ সৃষ্টি কৰাৰ মানসেৰে কবি ৰাম গগৈৰ প্ৰচেষ্টাত বহু কেইগৰাকী বিশিষ্ট ব্য়ক্তিৰ সহযোগত ১৯৮৭ চনৰ ৬ ছেপ্টেম্বৰত কাব্যনগৰী নামৰূপত কেৱল কবি আৰু কবিতাৰ বাবে জন্ম লাভ কৰিছিল সদৌ অসম কবি সন্মিলনৰ । উত্তৰ-পূব ভাৰতৰ এক বৃহৎ জাতীয় কাব্য সংগঠন হিচাপে তেতিয়াৰে পৰাই সদৌ অসম কবি সন্মিলনে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰি আহিছে । প্ৰতিষ্ঠা কালৰে পৰা এই অনুষ্ঠানটোৱে সুদীৰ্ঘ ছয়ত্ৰিছটা বছৰে অসমৰ কাব্য জগতত ভিন ভিন কাৰ্যসূচী সম্পাদন কৰি কবিতাক মানুহৰ প্ৰিয়তম সম্পদলৈ ৰূপান্তৰিত কৰাৰ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে ।

