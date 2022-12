গুৱাহাটী,৮ ডিচেম্বৰ : অসম চৰকাৰৰ পৃষ্ঠপোষকতাত অসম ৰাজ্যিক চিৰিয়াখানাৰ পৰা বিভিন্ন দুষ্প্ৰাপ্য জীৱ-জন্তু মুকেশ আম্বানিৰ মালিকানাধীন চিৰিয়াখানালৈ নিয়া হৈছে । এই অভিযোগ চিৰিয়াখানা সুৰক্ষা মঞ্চৰ । বহিৰাগত শক্তিৰ দ্বাৰা অসম তথা উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ জীৱ-জন্তু সৰবৰাহৰ বিশাল ছিণ্ডিকেট চলি থকাৰো অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে চিৰিয়াখানা সুৰক্ষা মঞ্চই । বৃহস্পতিবাৰে পুৱতি নিশাও অসম ৰাজ্যিক চিৰিয়াখানাৰ পৰা শতাধিক জীৱ-জন্তু নিয়াৰ কথা সদৰী কৰে মঞ্চৰ সাধাৰণ সম্পাদক ৰাজকুমাৰ বৈশ্যই ।

অসমৰ বন্যপ্ৰাণী নিয়াক লৈ তীব্ৰ প্ৰতিবাদ চিৰিয়াখানা সুৰক্ষা মঞ্চৰ

তেওঁ অভিযোগ কৰা অনুসৰি অসমৰ পৰা এটাৰ পিছটো আনটো জন্তু আম্বানিৰ চিৰিয়াখানালৈ লৈ যোৱা হৈছে (Assam animal to Ambani Zoo)। তেওঁ লগতে কয় যে ৰাজ্যিক চিৰিয়াখানাৰ ডি এফ অ'ৰ নেতৃত্বত আম্বানিৰ মানুহে অসমৰ চিৰিয়াখানাৰ পৰা অসংখ্য দুষ্প্রাপ্য বন্যপ্রাণী লৈ গৈছে । পুৱতি নিশা দুখন ট্ৰাক আৰু তিনিখন সৰু গাড়ীত অসংখ্য আপুৰুগীয়া বন্যপ্ৰাণী চিৰিয়াখানাৰ পৰা আম্বানিৰ চিৰিয়াখানালৈ লৈ যোৱা হৈছে । এইক্ষেত্রত চিৰিয়াখানা সুৰক্ষা মঞ্চৰ সদস্যসকলে প্ৰতিবাদ কৰিছিল যদিও বলপূৰ্বকভাৱে জন্তুসমূহ লৈ যায় বুলি তেওঁ কয় ।

বৃহস্পতিবাৰে পুৱাৰ ভাগতো মঞ্চই চিৰিয়াখানাৰ সন্মূখত প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে (Chiriakhana Suraksha Mancha protest)। তেওঁ জনোৱা মতে পুৱতি নিশা ৯ টা প্ৰজাতিৰ বান্দৰ, দুটা গঁড়ৰ পোৱালি, কেইবাটাও ৮ টা শিঙৰ হৰিণাকে ধৰি শতাধিক জন্তু কেইবাখনো বাহনেৰে লৈ যোৱা হয় । ইয়াৰ কেইদিন মান পূৰ্বেও প্ৰয়াস কৰিছিল যদিও সমৰ্থ হোৱা নাছিল । কিন্তু বৃহস্পতিবাৰে পুৱতি নিশা লৈ যাবলৈ সক্ষম হয় (Shifting of animals from Assam to Ambani Zoo)।

তেওঁ অভিযোগ কৰি কয় যে আম্বানিয়ে অসম তথা উত্তৰ-পূৱৰ দুষ্প্রাপ্য বন্যপ্রাণীসমূহক লৈ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বজাৰত চলাই থকা ব্যৱসায়ৰ বিৰুদ্ধে ব্যাপক আন্দোলন গঢ়ি তুলিব লাগিব । ২০১৮ চনৰ পৰা এতিয়ালৈকে অসম ৰাজ্যিক চিৰিয়াখানাৰ পৰা ১১০০ ৰো অধিক জীৱ-জন্তু আদান-প্ৰদানৰ নামত বাহিৰলৈ নিয়া হৈছে (Chiriakhana Suraksha Mancha slams Govt)।

বিশেষকৈ আদান-প্ৰদানৰ নামত গুজৰাটৰ জামনগৰত থকা আম্বানি মালিকানাধীন চিৰিয়াখানালৈ ৰাজ্যিক চিৰিয়াখানাৰ জন্তু স্থানান্তৰিত কৰা হৈছে । বিনিময়ত অসম ৰাজ্যিক চিৰিয়াখানাই লাভ কৰিছে মাত্র ১৯ টা জন্তু । অসম ৰাজ্যিক চিৰিয়াখানাৰ পৰা জীৱ-জন্তু নিয়াৰ এই চক্ৰান্তৰ বিৰুদ্ধে ব্যাপক জংগী আন্দোলন গঢ়ি তোলা হ'ব বুলিও তেওঁ হুংকাৰ দিয়ে ।

লগতে পঢ়ক :Man elephant conflict : বন্যহস্তীৰ আক্ৰমণত মৃত্যু এজনৰ, বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হৈ প্ৰাণ গ'ল এটা হাতীৰ