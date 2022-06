নেশ্যনেল ডেস্ক, 29 জুন : সামুদ্ৰিক অৰ্থনীতিৰ জৰিয়তে ভাৰতৰ বিকাশৰ গতি ত্বৰান্বিত কৰাৰ লক্ষ্যৰে কেন্দ্ৰীয় বন্দৰ, জাহাজ পৰিবহণ আৰু জলপথ মন্ত্ৰালয়ৰ দ্বাৰা 'চিন্তন বৈঠক'ৰ আয়োজন কৰা হয় (Chintan Baithak to accelerate Indias development)৷ 2047 চনৰ ভিতৰত ভাৰত সকলো বন্দৰকে বৃহৎ বন্দৰলৈ পৰিগনিত কৰাৰ উদ্দেশ্যেৰে বহুতো পৰিকল্পনা হাতত লৈছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে (Master plan to upgrade all ports of India) ৷ নীল অৰ্থনীতিৰ পৰিৱৰ্তন, উপকূলীয় আন্তঃগাঁথনিৰ উন্নীতকৰণ আৰু সামুদ্ৰিক পৰিৱেশতন্ত্ৰ সুৰক্ষিতকৰণৰ জৰিয়তে উপকূলীয় অৰ্থনীতিৰ সামগ্ৰিক বিকাশ নিশ্চিত কৰিবলৈ সকলো বন্দৰৰে মাষ্টাৰ প্লেন প্ৰস্তুত কৰা হয় এই বৈঠকত ৷

কেন্দ্ৰীয় বন্দৰ, জাহাজ পৰিবহণ আৰু জলপথ মন্ত্ৰালয়ৰদ্বাৰা আয়োজিত এই তিনিদিনীয়া চিন্তন বৈঠকৰ সামৰণি অনুষ্ঠানত মঙলবাৰে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ (Central Minister Sarbananda Sonowal) অধ্যক্ষতাত কেইটামান উল্লেখযোগ্য সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হয়। ভাৰতৰ নীল অৰ্থনীতিক ত্বৰান্বিত কৰিব পৰা চিন্তা, ধাৰণা আৰু উদ্ভাৱনৰ বিষয়ে বিতংকৈ আলোচনা কৰা আৰু ফলপ্ৰসূ সিদ্ধান্ত লোৱাৰ লক্ষ্যৰে এই চিন্তন বৈঠকৰ আয়োজন কৰা হৈছিল ।

কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল

ইতিমধ্যে এই বৈঠকত কেবাটাও অভিনৱ প্ৰকল্প হাতত লোৱা হৈছে (Several innovative projects have been undertaken) ৷ কণ্টেইনাৰ ট্ৰেইলাৰৰ বাবে বাফাৰ পাৰ্কিং য়াৰ্ড, স্মাৰ্ট ভেছেল ট্ৰেফিক মেনেজমেণ্ট ছিষ্টেম, ৫জি নেটৱৰ্ক পাইলট প্ৰকল্প, তৈল পাইপলাইন পৰিচালনাৰ বাবে পৰ্যবেক্ষণ নিয়ন্ত্ৰণ আৰু তথ্য সংগ্ৰহ প্ৰণালী, স্বয়ংক্ৰিয় বাহন স্কেনিং, কৰ্মচাৰীৰ আৰএফআইডি স্কেনিং, ড্ৰ'ন নিৰীক্ষণ, সেউজ ৱেৰহাউছিং প্ৰণালী, জলাশয়ৰ পুনৰুজ্জীৱিতকৰণ আদিৰ সন্দৰ্ভত বৈঠকত আলোচনা কৰা হয়।

এই বৈঠকত জাহাজ উদ্যোগৰ বিভিন্ন দিশ আৰু সম্ভাৱনাৰ লগতে ৰাষ্ট্ৰৰ উন্নয়নৰ যাত্ৰাত বন্দৰ, জাহাজ পৰিবহণ আৰু জলপথ মন্ত্ৰালয়ৰ ভূমিকাৰ ওপৰতো আলোকপাত কৰা হয়। বৈঠকত 'অভ্যন্তৰীণ জল পৰিবহণ, উপকূলীয় আৰু ৰপ্তানি-আমদানি সম্পৰ্কীয় পৰিবহণৰ একত্ৰীকৰণ' সন্দৰ্ভত এক আলোচনাচক্ৰ অনুষ্ঠিত হৈছিল৷ এই আলোচনাচক্ৰত ব্যয় আৰু নিৰ্গমন হ্ৰাসৰ ক্ষেত্ৰত উপকূলীয় আৰু অভ্যন্তৰীণ জল পৰিবহণৰ জৰিয়তে বন্দৰ কাৰ্গ' উন্নত কৰি লাভালাভ অৰ্জনৰ বিষয়ে আলোচনা কৰা হয়৷

কেন্দ্ৰীয় আৰু ৰাজ্য চৰকাৰৰ সমন্বিত প্ৰচেষ্টাৰ জৰিয়তে এতিয়া উপকূলীয় আৰু অভ্যন্তৰীণ জল পৰিবহণ ব্যৱস্থা ৰে'ল আৰু পথ পৰিবহণৰ পৰিপূৰক পদ্ধতি হোৱাৰ পথত আগবাঢ়িছে৷ গতিকে মুখ্য বন্দৰসমূহক ভূমি নীতি-নিৰ্দেশনাৰ খচৰা প্ৰস্তুত কৰিবলৈ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সোণোৱালে পৰামৰ্শ দিয়ে। এছপিভিসমূহক অধিক দক্ষ আৰু কাৰ্যকৰী কৰাৰ বাবেও কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বিষয়াসকলক নিৰ্দেশ দিয়ে ।

সৰ্বানন্দ সোণোৱালে ভাৰতীয় ড্ৰেজিং কৰ্প'ৰেচনৰ কাৰ্যকৰী প্ৰদৰ্শন বৃদ্ধি আৰু মাল্টিম'ডেল সংযোগ বৃদ্ধিৰ ওপৰতো দৃষ্টিগোচৰ কৰে৷ তদুপৰি সাগৰমালা কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তে বন্দৰসমূহত নিৰ্দিষ্ট উপকূলীয় বাৰ্থ বিকশিত কৰাৰ বাবে ১০০% বিত্তীয় সাহায্যৰো প্ৰস্তাৱ আগবঢ়োৱা হয়। চিন্তন বৈঠকত সেউজ বন্দৰ নীতিৰ বিষয়েও আলোচনা কৰা হয়, যি ভাৰতৰ সকলো মুখ্য আৰু অ-মুখ্য বন্দৰৰ বাবে প্ৰযোজ্য হ'ব। চিন্তন বৈঠকত হোৱা আলাপ-আলোচনা আৰু সিদ্ধান্তসমূহে বিশ্বৰ বুকুত ভাৰতক আগশাৰীৰ সামুদ্ৰিক শক্তি হিচাপে গঢ় দিয়াৰ ৰ'ডমেপ প্ৰস্তুত কৰাত সহায় কৰিব বুলি সোণোৱালে সামৰণি পৰ্বত উল্লেখ কৰে।

চিন্তন বৈঠকত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীৰ লগতে উপস্থিত থাকে কেন্দ্ৰীয় ৰাজ্যিক মন্ত্ৰীদ্বয় শ্ৰীপদ য়েছ' নায়ক আৰু শান্তনু ঠাকুৰ তথা সকলো মুখ্য বন্দৰৰ অধ্যক্ষ আৰু কেন্দ্ৰীয় বন্দৰ, জাহাজ পৰিবহণ আৰু জলপথ মন্ত্ৰালয়ৰ জ্যেষ্ঠ বিষয়াসকল।

লগতে পঢ়ক : Reliance Jio : জিঅ'ৰ পৰা পদত্যাগ মুকেশ আম্বানিৰ, পুত্ৰ আকাশ নতুন অধ্যক্ষ