গুৱাহাটী, 20 জুলাই: অসম চৰকাৰৰ বিজ্ঞান, প্ৰযুক্তি আৰু জলবায়ু পৰিৱৰ্তন বিভাগৰ দ্বাৰা ৰাজ্যজুৰি আৰম্ভ কৰা হৈছে 'মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰাতিষ্ঠানিক বৃক্ষৰোপণ প্ৰকল্প' কাৰ্যসূচী (Chief Minister's Institutional Plantation Programme )৷ অধিক সেউজ আৱৰণেৰে প্ৰাতিষ্ঠানিক চৌহদৰ সৌন্দৰ্য বৃদ্ধি কৰাৰ উদ্দেশ্যেৰ আৰম্ভ কৰা এই অভিলাষী প্ৰকল্পটো সফল ৰূপত ৰূপায়িত কৰিবলৈ তৎপৰ হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে ৰাজ্য চৰকাৰ ৷

পৰ্যটন বিভাগত শুভাৰম্ভ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্রাতিষ্ঠানিক বৃক্ষৰোপণ প্রকল্প

শেহতীয়াকৈ, ৰাজ্যৰ পৰ্যটন বিভাগৰ অধীনত মঙলবাৰে গুৱাহাটীৰ দীঘলী পুখুৰীৰ চৌহদত গছপুলি ৰোপন কাৰ্যসূচী পালন কৰা হয় (Plantation programme under tourism department at Dighalipukhur in Guwahati)৷ পৰ্যটন বিভাগত শ্যামলী চৌহদ শীৰ্ষক কাৰ্যসূচীৰ আনুষ্ঠানিকভাৱে শুভাৰম্ভ কৰে পৰ্যটন বিভাগৰ মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই (Tourism Minister Jayant Malla Baruah)।

মন্ত্ৰী বৰুৱাই উক্ত কাৰ্যসূচীত কয়, বিশ্বজুৰি হোৱা জলবায়ু পৰিবৰ্তনৰ প্ৰভাৱে অসমকো চুই গৈছে আৰু ব্যাপক বনানীকৰনেহে এই সমস্যাৰ সমাধান ঘটাব পাৰিব । গছপুলি ৰোপন কৰি পৰৰ্বতী সময়ত ইয়াৰ প্ৰতিপালনত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিব লাগিব বুলি উক্ত কাৰ্যসূচীত উল্লেখ কৰে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ।

উল্লেখযোগ্য যে উক্ত কাৰ্যসূচীত উপস্থিত থাকে পৰ্যটন বিভাগৰ সঞ্চালিকা মধুমিতা ভাগৱতীৰ উপৰিও বিভাগটোৰ কেইবাগৰাকী বিষয়া-কৰ্মচাৰী ।

লগতে পঢ়ক: Plantation programme: ডিব্ৰুগড়ত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰতিষ্ঠানমূলক বৃক্ষৰোপন কাৰ্যসূচীৰ শুভাৰম্ভণি