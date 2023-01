গুৱাহাটী,১৩ জানুৱাৰী : পুনৰ বিতৰ্কৰ মাজত সোমাই পৰিছে গুৱাহাটী পৌৰ নিগম (GMC controversy)। এইবাৰ পৌৰ নিগমৰ বোকা নিষ্কাষণ কেলেংকাৰীয়ে বিশেষ চৰ্চা লাভ কৰিছে (Drain desiltation scam in GMC)। গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ কেইবা কোটি টকীয়া বোকা নিষ্কাষণ কেলেংকাৰীৰ গোচৰত তদাৰকী আৰক্ষী থানাই বৃহস্পতিবাৰে ১৪ গৰাকী লোকৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগনামা দাখিল কৰিছে । মুঠ ৮৫১ পৃষ্ঠাৰ এই অভিযোগনামা নিৰ্ধাৰিত তিনি মাহ সময়ৰ পূৰ্বে, অর্থাৎ ৮২ দিনৰ ভিতৰতে অনুসন্ধান সামৰি অসমৰ বিশেষ ন্যায়াধীশ আদালতত দাখিল কৰে আৰক্ষীয়ে (Charge sheet filed against 14 people on GMC scam)।

দীঘলীয়া অভিযোগনামাত লোককেইজনে গুৱাহাটীৰ পৌৰ নিগমৰ নলা-নর্দমাৰ বোকা নিষ্কাষণৰ নামত চৰকাৰী ধন আত্মসাৎ কৰাৰ প্রামাণিক তথ্য লাভ কৰাৰ কথা সন্নিৱিষ্ট হৈছে । তদাৰকী আৰক্ষী থানাত ভাৰতীয় দণ্ডবিধিৰ ১২০(বি), ৪২০, ৪০৬, ৪০৯, ৪৬৮, ৪৭১ ধাৰাৰ অধীনত ৪/২০২২ নম্বৰত লোককেইজনৰ বিৰুদ্ধে বিগত বৰ্ষৰ ২১ অক্টোবৰতে গোচৰ পঞ্জীয়ন হৈছিল । লোককেইজনে বিগত বৰ্ষৰ ২ এপ্ৰিলৰ পৰা ২৬ মে'ৰ ভিতৰত এই অনিয়ম সংঘটিত কৰিছিল বুলি অভিযোগনামাত কোৱা হৈছে ।

কেলেংকাৰীত অভিযুক্ত লোককেইজন হৈছে বাবুলাল শৰ্মা (অৱসৰপ্ৰাপ্ত এ চি এছ বিষয়া, বিশেষ কৰ্তব্যৰত বিষয়া, জি এম চি), তছফিকুৰ ৰহমান (মুখ্য অভিযন্তা, জি এম চি), আছিফ আহমেদ (কার্যবাহী অভিযন্তা, জি এম চি), শংকৰ মেধি (কাৰ্যবাহী অভিযন্তা, ডিভিজন-১, জি এম চি), ৰমাকান্ত শইকীয়া (কার্যবাহী অভিযন্তা, ডিভিজন-২, জি এম চি), এলিন বেগম (কার্যবাহী অভিযন্তা, ডিভিজন-৩, জি এম চি), চিত্তৰঞ্জন দত্ত (কার্যবাহী অভিযন্তা, ডিভিজন-৪, জি এম চি) ।

হিৰণ্য বর্মন (কার্যবাহী অভিযন্তা, ডিভিজন-৫, জি এম চি), সীমান্তজ্যোতি বৰুৱা (কার্যবাহী অভিযন্তা, ডিভিজন-৬, জি এম চি), দিবাকৰ মালী (সহকাৰী অভিযন্তা, জি এম চি), প্রদীপ শৰ্মা (সহকাৰী অভিযন্তা, জি এম চি), দীনেশ জয়ছোৱাল (স্বত্বাধিকাৰী, মেছাৰ্ছ দিনছান গ্ল'বেল ভেনচাৰ্ছ প্রাইভেট লিমিটেড), মিঠু আগৰৱাল (সহযোগী, মেছাৰ্ছ দিনছান গ্ল'বেল ভেনচাৰ্ছ প্রাইভেট লিমিটেড) আৰু অভিমন্যু মেধি (এ এফ এছ, চি এন্ড এ অ’, জি এম চি) ।

উল্লেখ্য যে গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ বোকা নিষ্কাষণ কেলেংকাৰী সন্দৰ্ভত শেহতীয়াকৈ সংবাদ মাধ্যমতো বাতৰি প্ৰকাশ হৈছে । ইফালে বিভাগীয় মন্ত্ৰী অশোক সিংঘালেও কেলেংকাৰীৰ কথা স্বীকাৰ কৰিছিল । তেওঁ শেহতীয়াকৈ অভিযোগো কৰিছিল যে বোকা নিষ্কাষণ কৰা ছুপাৰ ছাকাৰ মেচিনবোৰো ব্যৱহাৰৰ ক্ষেত্ৰত জিএমচিৰ একাংশ লোকে খেলিমেলি কৰিছিল ।

