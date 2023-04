গুৱাহাটী, ২ এপ্ৰিল : ভাৰত চৰকাৰৰ আয়ুষ মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ বিশেষ উদ্যোগত ডিব্ৰুগড়ত 'যোগ আৰু প্ৰাকৃতিক চিকিৎসাৰ কেন্দ্ৰীয় গৱেষণা প্ৰতিষ্ঠান' (CRIYN) এটা স্থাপনৰ সিদ্ধান্ত লৈছে কেন্দ্ৰীয় আয়ুষ মন্ত্ৰালয়ে ৷ ১০০খন বিচনাযুক্ত এখন বিশ্বমানৰ যোগ আৰু প্ৰাকৃতিক চিকিৎসালয়ৰ সৈতে এই কেন্দ্ৰীয় গৱেষণা প্ৰতিষ্ঠানটো নিৰ্মাণৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় আয়ুষ মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে আগবঢ়োৱা প্ৰস্তাৱলৈ পূৰ্ণ সঁহাৰি জনাইছে মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই (Central Council for Research in Yoga and Naturopathy) ৷

ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৰাজ্যৰ স্বাস্থ্য আৰু পৰিয়াল কল্যাণ তথা চিকিৎসা শিক্ষা-গৱেষণা বিভাগ আৰু ডিব্ৰুগড় জিলা প্ৰশাসনক এই বিষয়ত ৰাজ্য চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা কৰণীয় সকলো ব্যৱস্থা ক্ষিপ্ৰতাৰে আগবঢ়োৱাৰ বাবে নিৰ্দেশ দিছে ৷ সেইমৰ্মে শনিবাৰে ৰাজ্যৰ স্বাস্থ্য-পৰিয়াল তথা চিকিৎসা শিক্ষা-গৱেষণা বিভাগৰ মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই ডিব্ৰুগড়ত কেন্দ্ৰীয় প্ৰতিষ্ঠানটোৰ বাবে প্ৰস্তাৱিত স্থান পৰিদৰ্শন কৰে (Central Research Institute of Yoga and Natureopathy)

উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলত যোগ আৰু প্ৰাকৃতিক চিকিৎসাৰ পৰম্পৰাগত ভাৰতীয় চিকিৎসা পদ্ধতিৰ দ্ৰুত প্ৰসাৰৰ লগতে গৱেষণাৰ আন্তঃগাথঁনিৰ সম্প্ৰসাৰণৰ উদ্দেশ্যৰে কেন্দ্ৰীয় আয়ুষ মন্ত্ৰালয়ে স্থাপন কৰিবলৈ লৈছে এই প্ৰতিষ্ঠানটো ৷ ইয়াৰ বাবে CRIYN তথা ১০০ খন বিচনাযুক্ত যোগ আৰু প্ৰাকৃতিক চিকিৎসালয়ৰ বাবে ডিব্ৰুগড় জিলা প্ৰশাসনে ডিব্ৰুগড় ৰাজহ চক্ৰৰ অন্তৰ্গত দিহিং খামটিহাটত প্ৰায় ৪৫ বিঘা মাটিৰ এটুকুৰা স্থান বাচনি কৰিছে (Centre to set up CRIYN at Dibrugarh) ৷

উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলত যোগ আৰু প্ৰাকৃতিক চিকিৎসা সম্পৰ্কীয় কাৰ্যকলাপ ত্বৰান্বিত কৰাৰ লক্ষ্যৰে কেন্দ্ৰীয় আয়ুষ মন্ত্ৰালয়ে ডিব্ৰুগড় জিলাত যোগ আৰু প্ৰাকৃতিক চিকিৎসাৰ কেন্দ্ৰীয় গৱেষণা প্ৰতিষ্ঠান নিৰ্মাণ কৰিবলৈ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে বুলি উল্লেখ কৰিছে মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই (Yoga and Naturopathy at Dibrugarh) ৷

কেন্দ্ৰীয় প্ৰতিষ্ঠানটোৰ বাবে প্ৰস্তাৱিত স্থান পৰিদৰ্শন কৰাৰ সময়ত মন্ত্ৰী গৰাকীৰ সৈতে উপস্থিত থাকে ডিব্ৰুগড়ৰ বিধায়ক প্ৰশান্ত ফুকন, অসম পৰ্যটন উন্নয়ন নিগমৰ অধ্যক্ষ ৰিতুপৰ্ণ বৰুৱা, স্বাস্থ্য আৰু পৰিয়াল কল্যাণ তথা শিক্ষা-গৱেষণা বিভাগৰ যুটীয়া সচিব পমী বৰুৱা (Keshab Mahanta visit proposed site of CRIYN at Dibrugarh) ৷

