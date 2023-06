উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত ৫৯ টা বিশ্বমানৰ ৰে’ল ষ্টেচন নিৰ্মাণ কৰা হ’ব

গুৱাহাটী, ২৯ মে’ : প্রধানমন্ত্রী নৰেন্দ্ৰ মোদী নেতৃত্বাধীন কেন্দ্ৰৰ বিজেপি চৰকাৰৰ নৱম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে সোমবাৰে দেশজুৰি বিভিন্ন ৰাজ্যত বিজেপিৰ ৰাজ্যিক কমিটীসমূহৰ উদ্যোগত সাংবাদিকৰ সৈতে মত বিনিময় অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয় । ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী, অসম প্ৰদেশৰ উদ্যোগত গুৱাহাটীৰ হোটেল ভিভান্টাত সাংবাদিকৰ সৈতে মত-বিনিময় অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয় ।

অনুষ্ঠানত মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ভৱেশ কলিতা, কেন্দ্ৰীয় ৰে’লমন্ত্ৰী অশ্বিনী বৈষ্ণৱে সাংবাদিকৰ সৈতে মত বিনিময় কৰে । এই অনুষ্ঠানত কেন্দ্ৰীয় ৰে’লমন্ত্ৰী অশ্বিনী বৈষ্ণৱে কয় যে, উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ মানুহক পূৰ্বতে অৰ্থাৎ কংগ্ৰেছৰ শাসনত ভোটবেংকৰ ৰাজনীতিৰে চোৱা হৈছিল ।

২০১৪ চনৰ পিচত নৰেন্দ্ৰ মোদী দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হোৱাৰ পিচত কেন্দ্ৰৰ এই মানসিকতাৰ সলনি হৈছে । প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ৰাজনীতিক সেৱালৈ পৰৱৰ্তী কৰিলে । প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ক’ভিড ভেকচিন, শৌচালয় নিৰ্মাণ, জলজীৱন মিছন, উজ্বলা আঁচনি, জন ঔষধি আঁচনিৰ জৰিয়তে দেশৰ মাননুহৰ মন জয় কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ।

ৰে’লমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়, ‘‘গুৱাহাটী ৰে’ল ষ্টেচনক জাপানৰ নিচিনা বিশ্বমানৰ ৰে’ল ষ্টেচন হিচাপে নিৰ্মাণ কৰা হ’ব । লগতে উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলত ৫৯ টা বিশ্বমানৰ ৰে’ল ষ্টেচন নিৰ্মাণ কৰা হ’ব (59 Railway Stations of Northeast to Be Made World Class) । ইয়াৰে অসমত ৪৯ টা বিশ্বমানৰ ৰে’ল ষ্টেচন নিৰ্মাণ কৰা হ'ব’’ । ইপিনে অনুষ্ঠানত মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ নটা বছৰৰ কামৰ উপলব্ধিৰ আলোচনা কৰে ।

তেওঁ ভাষণত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ প্ৰচেষ্টাসমূহৰ এক ৰূপৰেখা দাঙি ধৰে । হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কয় যে, উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত ৯ বছৰৰ পূৰ্বে ডাঙৰ বিনিয়োগ হোৱা নাছিল । নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ দায়িত্বলৈয়ে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত চাৰিটা খণ্ডত গুৰুত্ব দিছিল । যোগাযোগত তেওঁ যথেষ্ট গুৰুত্ব দিছিল । বিশেষকৈ ৰে’ল যোগাযোগ ৷ লগতে পথ পৰিবহনতো গুৰুত্ব দিয়া হৈছে । উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ গেছ গ্ৰীডৰ সংযোগ স্থাপন মোদী চৰকাৰৰ এই উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ (Guwahati Railway Station To Be Transformed Into World Class) ।

হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কয়, "প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক ফোন কৰিলে এতিয়া বাতৰি নহয় । কাৰণ এতিয়া এয়া সহজ কথা হৈ পৰিছে । এতিয়া এয়া বাতৰি নহয় । পূৰ্বতে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ লগত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ফোনত বাৰ্তালাপ হোৱাতো ডাঙৰ কথা আছিল । এতিয়া সকলো কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীক দিল্লীত সহজে লগ পোৱা যায় ।

মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয় যে, প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ শাসনত কেন্দ্ৰৰ উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ প্ৰতি দৃষ্টি ভংগী সলনি হৈছে । অসম তথা উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ বিকাশৰ গতি দ্ৰুত হৈছে । এই অনুষ্ঠান বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ভৱেশ কলিতায়ো তেওঁৰ চমু ব্যক্তব্য আগবঢ়ায় ৷

লগতে পঢ়ক : Vande Bharat Express : গুৱাহাটীৰ পৰা নিউ জলপাইগুৰি মাজত আৰম্ভ হ’ল বন্দে ভাৰত এক্সপ্ৰেছ ৰে’লসেৱা