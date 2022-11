গুৱাহাটী, ২২ নৱেম্বৰ : গুৱাহাটীত বন্ধ হৈ পৰিল কেব সেৱা । অ'লা আৰু উবেৰ চালকে ২৪ ঘণ্টাৰ বাবে বন্ধ ৰাখিলে এই সেৱা । অ'লা-উৱেৰ কোম্পানীয়ে দীৰ্ঘদিনে চলাই অহা শোষণৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদস্বৰূপে কেব চালকসকলৰ এই প্ৰতিবাদ । চালকসকলে তেওঁলোকৰ দীৰ্ঘদিনীয়া সমস্যা সমাধানৰ দাবীত মঙলবাৰে মহানগৰীত ২৪ ঘণ্টাৰ বাবে বন্ধ ৰাখিলে অ'লা আৰু উবেৰ সেৱা ।

মহানগৰীত ২৪ ঘণ্টাৰ বাবে বন্ধ অ'লা-উবেৰ সেৱা

অল আছাম কেব অপাৰেটৰ্ছ ইউনিয়ন (All Assam Cab operators Union) আৰু অল গুৱাহাটী কেব ড্ৰাইভাৰ ইউনিয়নৰ (All Guwahati Cab Driver Union) আহ্বানত চালকসকলে সমগ্ৰ গুৱাহাটীতে বন্ধ ৰাখে অ'লা আৰু উবেৰ সেৱা । প্ৰায় ৮০ শতাংশ অ'লা-উবেৰ চালকে বন্ধ ৰাখিছে সেৱা (Cab drivers strike in Guwahati)। অল আছাম কেব অপাৰেটৰ্ছ ইউনিয়নৰ সভাপতি বিষ্ণু দাসে এই প্ৰতিবাদ সন্দৰ্ভত কয় যে অ'লা-উবেৰ কোম্পানীয়ে চালকসকলৰ ওপৰত দীৰ্ঘদিনে চলাই আহিছে শোষণ ।

কোম্পানীসমূহে কমিচন হিচাপে প্ৰতিটো ভাড়াৰে ২০ শতাংশ লোৱাৰ বাবে চুক্তিবদ্ধ হৈছিল কিন্তু সম্প্ৰতি অ'লা উবেৰ কোম্পানীবোৰে নিজৰ খেয়াল-খুচি মতে কমিচন লৈ আহিছে । প্ৰতিটো ভাড়াৰ বিপৰীতে ২০ শতাংশৰ পৰা ৫০ শতাংশ পৰ্যন্ত কমিচন লৈ আহিছে কোম্পানীবোৰে । যাৰ বাবে সমস্যাত পৰিছে অ'লা-উবেৰ চালকসকল । তদুপৰি লকডাউনৰ পিছৰে পৰা জধেমধে উবেৰ চালকসকলৰ একাউণ্ট বন্ধ কৰি আহিছে কোম্পানীয়ে ।

বৰ্তমানলৈ প্ৰায় ৫০০ তকৈ অধিক একাউণ্ট কোম্পানীয়ে বন্ধ কৰিছে । এই সকলোবোৰ সমস্যা সমাধানৰ বাবে বহুবাৰ অ'লা উবেৰ-কোম্পানীবোৰক আহ্বান জনোৱাৰ লগতে পৰিবহণ বিভাগকো বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ আহ্বান জনোৱা হৈছিল । কিন্তু আজি পৰ্যন্ত কোনো সমস্যা সমাধান নহ'ল । সেয়েহে মঙলবাৰে কেব চালকসকলে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে (Cab driver protest in Guwahati)।

অতি শীঘ্ৰে সমস্যা সমাধান নকৰিলে কেব চালকসকলে ধাৰাবাহিকভাৱে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰাৰো হুংকাৰ দিছে । উল্লেখ্য যে সম্প্ৰতি মহানগৰীত প্ৰায় ৮ হাজাৰ অ'লা আৰু উবেৰে দৈনিক গ্ৰাহকক সেৱা আগবঢ়াই আহিছে ।

লগতে পঢ়ক :Jihadi in Nagaon : জেহাদীৰ সন্দেহত নগাঁৱত এজনক আটক