গুৱাহাটী, 24 এপ্ৰিল: গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ নিৰ্বাচনত ছুনামিৰ সৃষ্টি কৰি বিজেপিয়ে বৃহৎ সংখ্যক আসন দখল কৰি বিজয় সাব্যস্ত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে । গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ নিৰ্বাচনৰ ইতিহাসত প্ৰথমবাৰৰৰ বাবে এই বৃহৎ সাফল্য বিজেপি দলৰ (BJP wins Guwahati municipal corporation)। দেওবাৰে ঘোষণা কৰা নিৰ্বাচনৰ ফলাফল অনুযায়ী গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ 60 টা ৱাৰ্ডৰ ভিতৰৰ 58 টা ৱাৰ্ডেই বিজেপি আৰু মিত্ৰ দল অগপই দখল কৰে । ইয়াৰে 52 টা ৱাৰ্ডত বিজেপি আৰু 6 টা ৱাৰ্ডত অগপ দলৰ প্ৰাথীয়ে বিজয় সাব্যস্ত কৰিছে ।

গুৱাহাটী পৌৰ নিগৰ নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছ দলে এইবাৰ বিধস্ত ৰূপ ধাৰণ কৰে (Congress fails in GMC Election)। কংগ্ৰেছে 60 টা ৱাৰ্ডৰ 54 টা ৱাৰ্ডত প্ৰতিদ্বন্দিতা আগবঢ়াইছিল যদিও এখনো আসন লাভ কৰিব নোৱাৰিলে । কংগ্ৰেছৰ দলৰ এনে বিপৰ্যয়ে ৰাজনৈতিক মহলত এক বিশেষ চৰ্চা লাভ কৰিছে । ইপিনে প্ৰথমবাৰৰ বাবে গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দিতা আগবঢ়োৱা অজাপ আৰু আপে এটাকৈ ৱাৰ্ড দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে । অজাপ দলে গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ 1 নম্বৰ ৱাৰ্ড(AJP wins one seat of GMC) আৰু আপে গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ 42 নম্বৰ ৱাৰ্ড দখল কৰিবলৈ সক্ষম হয় (AAP wins one seat of GMC)।

প্ৰথমবাৰৰ বাবে পৌৰ নিগমৰ আসন দখল কৰাকলৈ অজাপ আৰু আপৰ কৰ্মীসকলৰ মাজত উৎসাহৰ সৃষ্টি হোৱা দেখা গৈছে । ইপিনে চি পি আই এম দলে চাৰিটা ৱাৰ্ডত প্ৰতিদ্বন্দিতা আগবঢ়াইছিল যদিও কেউটা ৱাৰ্ডতে বিজেপিৰ হাতত শোচনীয়ভাবে পৰাজয় বৰণ কৰে । মন কৰিবলগীয়া যে গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ নিৰ্বাচনৰ ঘোষিত ফলাফল অনুযায়ী গুৱাহাটী পৌৰ নিগমত বিৰোধী দল প্ৰায় নিচিন্ন হৈ পৰিল । যোৱা শুকুৰবাৰে অনুষ্ঠিত গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ নিৰ্বাচনৰ ভোটগ্ৰহণৰ দিনা 52.80 শতাংশ ভোটদান হৈছিল (Polling rate of GMC election 2022)।

দেওবাৰে পুৱা প্ৰায় 8 বজাৰ পৰা মনিৰাম দেৱান বানিজ্য কেন্দ্ৰত ভোটগননা অনুষ্ঠিত হয় । দুপৰীয়া ভাগলৈ ভোটগননাৰ অন্ত পৰে । মন কৰিবলগীয়া যে, বহুকেইটা ৱাৰ্ডত কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী তৃতীয় স্থানত থকা দেখা গৈছে । এইবাৰ গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ নিৰ্বাচনত আপৰ বিশেষ উত্থান হোৱা দেখা গৈছে ।

লগতে পঢ়ক: GMC Election 2022 results: মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰথম প্ৰতিক্ৰিয়া