গুৱাহাটী, ৯ জুলাই: বিজেপিৰ নেতা আৰু সন্ত্ৰাসবাদীৰ মাজত সুসম্পৰ্ক আছে । তেওঁলোকৰ সম্পৰ্ক ভাই-ভাইৰ দৰে । এই অভিযোগ নিখিল ভাৰত কংগ্ৰেছ কমিটীৰ মুখপাত্ৰ তথা ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ ৰঞ্জিত ৰঞ্জনৰ (BJP leaders and terrorists are brothers, Says MP Ranjeet Ranjan)।

শনিবাৰে গুৱাহাটীৰ ৰাজীৱ ভৱনত এখন সংবাদমেল সম্বোধন কৰি তেওঁ বিজেপি নেতা আৰু সন্ত্ৰাসবাদীৰ মাজৰ সম্পৰ্ক তথ্য সহকাৰে দাঙি ধৰে(Relationship between BJP leaders and terrorists) । তেওঁ কয় যে কংগ্ৰেছ দলে কেতিয়াও সন্ত্ৰাসবাদৰ ৰাজনীতি কৰা নাছিল আৰু কেতিয়াও নকৰে । দেশৰ সুৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত কংগ্ৰেছে কেতিয়াও আপোচ নকৰে বুলি উল্লেখ কৰি তেওঁ বিজেপি আৰু সন্ত্ৰাসবাদৰ সম্পৰ্কক লৈ সৰৱ হৈ পৰে । বিজেপিয়ে দেশৰ সুৰক্ষাৰ প্ৰতি ভাবুকিৰ সৃষ্টি কৰিছে বুলি অভিযোগ কৰি বিজেপি আৰু সন্ত্ৰাসবাদৰ কেতবোৰ ঘনিষ্ঠ সংযোগৰ তথ্য-প্ৰমাণ দাঙি ধৰে (BJP accused of threatening the security of country) ।

বিজেপি নেতা আৰু সন্ত্ৰাসবাদী ভাই-ভাই: সাংসদ ৰঞ্জিত ৰঞ্জন

তেওঁ শেহতীয়া উদয়পুৰৰ ঘটনাৰ প্ৰসংগ উল্লেখ কৰি কয় যে কানহাইয়া লালৰ হত্যাকাণ্ডত (kanhaiya Lal murder case) জড়িত অভিযুক্ত মহম্মদ ৰিয়াজ আটাৰী বিজেপি কৰ্মী আৰু তেওঁক বিজেপিৰ বহু শীৰ্ষ নেতা উপস্থিত থকা দলীয় অনুষ্ঠানত দেখা যায় । সেইদৰে শেহতীয়াকৈ স্থানীয় লোকে কৰায়ত্ত কৰা লস্কৰ-ই-তৈবাৰ সন্ত্ৰাসবাদী তালিব হুছেইন শ্বাহ জম্মু আৰু কাশ্মীৰৰ বিজেপি কায্যালয়ৰ লগত জড়িত বুলি প্ৰকাশ পাইছিল ।

আনহাতে তেওঁক কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ সৈতে একেলগে ফটোত দেখা গৈছিল । গ্ৰেপ্তাৰৰ সময়ত তেওঁ অমৰনাথ যাত্ৰাত আক্ৰমণৰ পৰিকল্পনা কৰি আছিল বুলি কংগ্ৰেছ নেত্ৰীগৰাকীয়ে অভিযোগ কৰে । তেওঁ লগতে কয় যে সংবাদ মাধ্যমত প্ৰকাশ পোৱা অনুসৰি অমৰাৱতী ৰসায়নবিদ উমেশ কোলহেৰ হত্যাকাণ্ডৰ মাষ্টাৰমাইণ্ড আছিল ইৰফান খান আৰু যাৰ সাংসদ নৱনীত ৰাণা আৰু তেওঁৰ স্বামী ৰবি ৰাণাৰ সৈতে ঘনিষ্ঠ সম্পৰ্ক আছিল ।

আনহাতে ৰাণা আৰু বিজেপি মাজত থকা সম্পৰ্কৰ কথাও সকলোৱে জানে বুলিও তেও মন্তব্য কৰে । বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে কেইবাটাও বিস্ফোৰক অভিযোগ উত্থাপন কৰি তেওঁ কয় যে প্ৰাক্তন বিজেপি নেতা তাৰিক আহমেদ মীৰক ২০২০ চনত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল হিজবুল মুজাহিদীনৰ কমাণ্ডাৰ নাভিদ বাবুৰ বাবে অস্ত্ৰ সংগ্ৰহ কৰাৰ অপৰ‍াধত । আনহাতে নাভিদ বাবুক আগতে ডি এছ পি দাভিন্দৰ সিঙৰ সৈতে সন্ত্ৰাসবাদীক অস্ত্ৰ যোগান ধৰাৰ অপৰাধত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল । নিয়াই নিশ্চিত কৰিছিল যে তাৰিখ আহনেদ মীৰ দাভিন্দৰ সিঙৰ সহযোগী আছিল । কিন্তু সকলো সত্য পোহৰলৈ অহাৰ পূৰ্বেই তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া বন্ধ কৰি দিয়া হয় ।

সেইদৰে ২০১৭ চনত মধ্য প্ৰদেশৰ সন্ত্ৰাসবাদ বিৰোধী স্কোৱাডে ইণ্টাৰ চাৰ্ভিচেছ ইন্টেলিজেন্স (আই এছ আই) সঞ্চালকালয়ৰ বাবে চোৰাংচোৱাগিৰি কৰাৰ অপৰাধত বিজেপি আই টি চেলৰ সদস্য ধ্ৰুৱ চাক্সেনাৰ সৈতে ১০ জন সহযোগীক গ্ৰেপ্ত‍াৰ কৰিছিল। যিজনৰ মধ্য প্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী শিৱৰাজ সিং চৌহানৰ লগত থকা ফটো ভাইৰেল হৈছিল । সেইদৰে মধ্য প্ৰদেশৰ বজৰং দলৰ নেতা বলৰাম সিঙক সন্ত্ৰাসবাদী পুঁজিৰ যোগ‍ন ধৰ‍াৰ গোচৰত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল ।

অসমৰ প্ৰসংগত কংগ্ৰেছ নেত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে ২০১৭ চনত নিয়াৰ বিশেষ আদালতে বিজেপিৰ ৰাজ্যিক নেতা নিৰঞ্জন হোজাইক আজীৱন কাৰাবাসৰ শাস্তি দিছিল । এহাজাৰ কোটি টকাৰ কেলেংকাৰীত তেওঁ জড়িত আছিল । চৰকাৰী পুঁজি সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠনৰ নামত ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল । বিশেষকৈ সেই পুঁজি অস্ত্ৰ ক্ৰয়ৰ বাবে ব্যয় কৰা হৈছিল আৰু সেই অস্ত্ৰৰে সুৰক্ষা বাহিনীৰ ওপৰত আক্ৰমণ চলোৱা হৈছিল । তেওঁ লগতে কয় যে শ্ৰীনগৰৰ পৌৰ নিৰ্বাচনত মহম্মদ ফাৰুক খানক সহায়ক হোৱাৰ বাবে বিজেপিয়ে জানি বুজি মাছুদ আজহাৰক টিকট দিছিল ।

ফাৰুক খান আগতে জম্মু আৰু কাশ্মীৰ লিবাৰেচন ফ্ৰণ্ট আৰু হৰকত-উল-মুজাহিদীনৰ সদস্য আছিল । তেওঁ ভয়ংকৰ সন্ত্ৰাসবাদী মাছুদ আজহাৰক মুকলি কৰি দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত বিজেপি চৰকাৰৰ প্ৰতি সন্দেহৰ আঙুলি টোৱ‍াই কয় যে বহুকেইটা ভয়াৱহ আক্ৰমণৰ লগত জড়িত আছিল আজহাৰ মাছুদ । তেওঁ পুলৱামাৰ ঘটনাৰ প্ৰসংগতো চৰকাৰৰ স্থিতিক কঠোৰ ভাষাৰে সমালোচনা কৰে । বিজেপি আৰু সন্ত্ৰাসবাদৰ এই মিতিৰালি দেশৰ বাবে বিপদজনক বুলি উল্লেখ কৰি তেওঁ এই কাৰ্য বন্ধ হ'ব লাগিব বুলি কয় ।

সংবাদমেলত প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰা আৰু বিৰোধী দলপতি দেবব্ৰত শইকীয়াকে ধৰি কেইবাজনো নেত‍া উপস্থিত আছিল ।

