গুৱাহাটী, ১৮ জুলাই : অখিল গগৈয়ে সোমবাৰে ৰাষ্ট্রপতি নির্বাচনৰ ভোটগ্ৰহণ অনুষ্ঠিত হৈ থকাৰ সময়তে দৌপ্ৰদী মূৰ্মু সন্দৰ্ভত কৰা বক্তব্য (Akhil Gogoi comments on Draupodi Murmu) সম্পৰ্কত শাসকীয় দলৰ মাজত তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে (BJP critised Akhil Gogoi for comments on Draupodi Murmu) । অখিল গগৈৰ বক্তব্য দুৰ্ভাগ্যজনক বুলি আখ্যা দিছে বিধায়ক তেৰশ গোৱালাই ।

তেওঁ কয়, "অখিল গগৈয়ে দৌপ্ৰদী মূৰ্মুৰ ইতিহাস নাজানে । অখিল গগৈয়ে সমগ্ৰ আদিবাসী সমাজক অপমান কৰিছে । অখিল গগৈক চাহ বাগিচা অঞ্চলত নিষিদ্ধ কৰা হ'ব।" ইপিনে অখিল গগৈৰ বক্তব্য সম্পৰ্কত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীয়ে কয়, "অখিলৰ মূৰত মাল নাই । অখিল গগৈক বাগান এলেকাত বেন কৰিব লাগে ।"

আনহাতে, অখিল গগৈৰ বক্তব্য সম্পৰ্কত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ভবেশ কলিতাই কয় (BJP president Bhavesh Kalita reacted to Akhil Gogoi statement), "অখিল গগৈয়ে মানসিক ভাৰসাম্য হেৰুৱাইছে ।" একেদৰে মন্ত্ৰী পীযূষ হাজৰিকাই কয়, "অখিল গগৈৰ বক্তব্যই দ্রৌপদী মূৰ্মুক অপমান কৰিছে ।"

উল্লেখ্য যে দ্রৌপদী মূৰ্মুক লৈ বিজেপি আৰু আৰ এছ এছে দেশত ঘৃণনীয় ৰাজনীতিৰ সূত্ৰপাত কৰিছে বুলি সোমবাৰে ৰাষ্ট্রপতি নির্বাচনৰ ভোটগ্ৰহণ অনুষ্ঠিত হৈ থকাৰ সময়তে দিছপুৰত বিধায়ক অখিল গগৈয়ে বিস্ফোৰক মন্তব্য কৰে । দ্রৌপদী মূৰ্মু হৈছে এন ডি এৰ ৰাষ্ট্রপতি পদৰ প্ৰক্ষেপিত প্ৰাৰ্থী ।

অখিল গগৈয়ে কয়, "দ্রৌপদী মূৰ্মু প্ৰকৃততে আদিবাসী হয়নে ? এয়া ডাঙৰ প্ৰশ্ন । দ্রৌপদী মূৰ্মু এগৰাকী Creamy layer। তেওঁ কোনো আদিবাসীৰ সংৰক্ষণৰ আওতাত নপৰে । বিজেপি আৰু আৰ এছ এছে দ্রৌপদী মূৰ্মুক আদিবাসী মহিলা বুলি কৈ ৰাষ্ট্রপতি পদৰ বাবে প্ৰক্ষেপ কৰি আদিবাসী ৰাজনীতিৰ ট্টাম কাৰ্ড খেলিছে । এয়া ঘৃণনীয় কথা । সদায় এছ চি (SC), এছ টি (ST) আৰু অ' বি চি (OBC) সংৰক্ষণৰ বিৰোধিতা কৰি অহা বিজেপি আৰু আৰ এছ এছে দ্রৌপদী মূৰ্মুক আধিবাসী মহিলা বুলি কৈ ৰাষ্ট্রপতি পদৰ বাবে প্ৰক্ষেপ (NDA Presidential candidate Draupodi Murmu) কৰি সংৰক্ষণ ব্যৱস্থাটো বন্ধ কৰাৰ অভিসন্ধি ৰচনা কৰিছে । এয়া অতি লজ্জাৰ কথা ।" উল্লেখ্য, ৰাষ্ট্রপতি নির্বাচনৰ ভোটগ্ৰহণ চলি থকাৰ সময়তে দ্রৌপদী মূৰ্মু সন্দৰ্ভত অখিল গগৈয়ে কৰা এই মন্তব্যই বিশেষ তাৎপৰ্য্য বহন কৰে ।

