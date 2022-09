গুৱাহাটী, ২৪ছেপ্টেম্বৰ: অসম প্ৰশাসনিক পদাধিকাৰী মহাবিদ্যালয়ৰ (Assam Administrative Officers College) সভাকক্ষত,অসম চৰকাৰৰ সাংস্কৃতিক বিভাগৰ অধীনস্থ অসম ৰাজ্যিক চলচ্চিত্ৰ বিত্ত আৰু উন্নয়ন নিগম(Assam Film Finance and Development Corporation ) পৰিসীমিত উদ্যোগত শনিবাৰৰ পৰা চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাণৰ বিষয় সমূহ সামৰি দুদিনীয়া কৰ্মশালা (Workshop on Film in Guwahati)অনুষ্ঠিত হৈছে ।

চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাণ বিষয়ক দুদিনীয়া কৰ্মশালা আৰম্ভ

বিশেষ কৰ্মশালাখন বন্তি প্ৰজ্বলন কৰি উদ্বোধন কৰে সাংস্কৃতিক মন্ত্ৰী বিমাল বড়াই (Minister Bimal Bara inaugurate workshop on film)। উদ্বোধনী অনুষ্ঠনত ভাষণ আগবঢ়ায় মন্ত্ৰী বিমাল বড়াই কয় যে ১৯৩৫ চনত ৰূপকোঁৱৰ জ্যোতি প্ৰসাদ আগৰৱালাৰ দ্বাৰা পৰিচালিত আৰু নিৰ্মিত 'জয়মতী' চলচ্চিত্ৰৰে যাত্ৰা আৰম্ভ কৰা অসমীয়া চলচ্চিত্রই বিগত ৮৭ বছৰে বহু ঘাত-প্ৰতিঘাতৰ মাজেৰে ভাৰত তথা বিশ্ব চলচ্চিত্ৰৰ জগতত এক সম্মানজনক স্থান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে । আজিৰ আধুনিক বিশ্বত চলচ্চিত্র মাধ্যমটোৱে এটা অতি শক্তিশালী । গতিশীল মাধ্যম হিচাপে প্রতিষ্ঠিত হৈছে । যোগাযোগ মাধ্যম সমূহৰ প্ৰযুক্তিগত উন্নতি তথা চলচ্চিত্ৰ মাধ্যমত ব্যৱহৃত উন্নত প্ৰযুক্তিৰ ব্যৱহাৰে এই মাধ্যমটোৱে বিশ্বৰ আধিক সংখ্যক মানুহকে সামৰি লৈছে । যিহেতু চলচ্চিত্র এটা দৃশ্য শাব্য মাধ্যম, ইয়াৰ বাবে শ্ৰোতাজনৰ কোনো শিক্ষাগত অৰ্হতা নাথাকিলেও এই মাধ্যমটোৰে উপভোগ কৰিব পাৰে ।

মন্ত্ৰী বড়াই পুনৰ কয় যে আজিৰে পৰা অনুষ্ঠিত হোৱা এই কৰ্মশালাৰ জৰিয়তে অংশগ্ৰহণকাৰী সকলৰ মনত এক ধনাত্মক ভাৱৰ সৃষ্টি কৰিব । তেওঁ পুনৰ কয় যে অনাগত দিনত তেওঁলোকে এই চলচ্চিত্ৰ মাধ্যমটোৰ আৰু অধিক জ্ঞান আহৰণ কৰি অসমীয়া চলচ্চিত্ৰ জগতৰ উত্তৰণৰ ক্ষেত্ৰত অৰিহণা যোগাব ।

উক্ত অনুষ্ঠানটোত অসম ৰাজ্যিক চলচ্চিত্ৰ বিত্ত আৰু উন্নয়ন নিগমৰ অধ্যক্ষ (Chairman of ASFFDC) সীমান্ত শেখৰ, অসম ৰাজ্যিক চলচ্চিত্ৰ (বিত্ত আৰু উন্নয়ন) নিগম উপাধ্যক্ষ ডাঃ আলেক্ষ্য বৰুৱা, পৰিচালন সঞ্চালিকা মণিদ্বীপা বৰকটকী প্ৰমুখ্যে বিশিষ্ট ব্যক্তিসকল উপস্থিত থাকে ।

