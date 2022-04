গুৱাহাটী,১২ এপ্ৰিল: সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ লগতে গুৱাহাটী মহানগৰীতো ৰঙালী বিহুক আদৰাৰ ব্যাপক প্ৰস্তুতি চলিছে । ক’ভিডে নষ্ট কৰা দুটা বৰ্ষৰ পিছত বাপতি সাহোন ৰঙালী বিহুটি কোনো ধৰণৰ বাধা নথকাকৈ উদযাপন কৰাৰ বাবে সাজু হৈছে সমগ্ৰ ৰাজ্যবাসী । সমান্তৰালভাৱে বিহু কমিটি সমূহৰো প্ৰস্তুতি তুংগত উঠিছে । লাখ লাখ টকাৰ বাজেটেৰে বিহুৰ ব্যাপক আয়োজন কৰিছে মহানগৰীৰ বিহু কমিটিসমূহে(Bihu in the city with a budget of lakh rupees) ।

৭১ সংখ্যক গুৱাহাটী বিহু সন্মিলনীয়ে ৰঙালী বিহু উদযাপনৰ বাবে ২০ লাখ টকাৰ বাজেট নিৰ্ধাৰণ কৰিছে । ১৪-১৭ এপ্ৰিললৈ চাৰিদিনীয়াকৈ লতাশিল খেলপথাৰত বিহুৰ আয়োজন কৰিছে ৰঙালী বিহুৰ । ১৪ এপ্ৰিলৰ পুৱা পতাকা উত্তোলনেৰে বিহুৰ কাৰ্যসূচী আৰম্ভ হ’ব । তদুপৰি বিহু কুঁৱৰী, বিহু ৰাণী আৰু বিহু সম্ৰাজ্ঞী আদি প্ৰতিযোগিতাও অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব । সাংস্কৃতিক কাৰ্যসূচীত মুখ্য আকৰ্ষণ হিচাপে উপস্থিত থাকিব জনপ্ৰিয় গীতিকাৰ সুৰকাৰ তথা গায়ক দ্বীপেন বৰুৱা, কণ্ঠশিল্পী প্ৰিয়ংকা ভৰালী, বাবু ইত্যাদি ।

আনহাতে, পূৱ গুৱাহাটী বিহু সন্মিলনৰ চানমাৰি অভিযান্ত্ৰিক খেলপথাৰত ৬১ সংখ্যক বিহু সমাৰোহ । ১৪-১৭ এপ্ৰিললৈ চাৰিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে উদযাপন কৰিব চেনেহৰ বিহুটি । ৪৫ লাখ টকা বাজেটেৰে আয়োজন কৰা এই বিহু সমাৰোহত বিভিন্ন খেল-ধেমালিৰ প্ৰতিযোগিতাৰ লগতে বিহুৱতী, শ্ৰেষ্ঠ বিহু ঢুলীয়া ,শ্ৰেষ্ঠ পেঁপা বাদন, জেং বিহু প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হ’ব । এইবাৰৰ বিহু সন্মিলনীৰ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানৰ মুখ্য আকৰ্ষণ হিচাপে থাকিব কণ্ঠশিল্পী নেকিব, তৰুলতা কুটুম, মন্টুমণি, ৰূপালী কাশ্যপ ইত্যাদি ।

ইফালে পাণ্ডু বিহু সন্মিলনীয়ে, মালিগাঁৱত ১৪-১৭ এপ্ৰিললৈ চাৰিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে ৬১ সংখ্যক ৰঙালী বিহুৰ আয়োজন কৰিছে । ২২ লাখ টকা বাজেটেৰে আয়োজন কৰা এই বিহুৰ পতাকা উত্তোলন কৰিব কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সণোৱালে । সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানৰ মুখ্য আকৰ্ষণ হিচাপে উপস্থিত থাকিব কণ্ঠশিল্পী বাবু , দিক্ষু, মন্টুমণি শইকীয়াৰ লগতে আন বহু শিল্পী ।

সমান্তৰালভাৱে সোণাৰাম খেলপথাৰত পশ্চিম গুৱাহাটী বিহু সন্মিলনীয়ে আয়োজন কৰিছে ৬৮ সংখ্যক ৰঙালী বিহুৰ । ১৪-১৭ এপ্ৰিললৈ চাৰিদিনীয়াকৈ ১০ লাখ টকা বাজেটেৰে আয়োজন কৰা বিহুখনিৰ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানৰ মুখ্য আকৰ্ষণ জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী প্ৰিয়ংকা ভৰালী ,দিক্ষু, কুসুম কৈলাশ আৰু ময়ূষ হাজৰিকা ।

একেদৰে, ৫৯ সংখ্যক নুনমাটি বিহু সন্মিলনে প্ৰায় ১৫ লাখ টকা বাজেটেৰে বিহুৰ আয়োজন কৰিছে । ১৩- ১৬ এপ্ৰিললৈ চাৰিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে বিহুৰ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হ’ব । এই বৰ্ষৰ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানৰ মুখ্য আকৰ্ষণ জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী ভৃগু কাশ্যপ আৰু প্ৰিয়ংকা ভৰালী ।

৪৩ সংখ্যক গীতানগৰ বিহু সন্মিলন ১৪-১৭ এপ্ৰিললৈ চাৰিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে ৰঙালী বিহুৰ আয়োজন কৰিছে । গীতানগৰ স্কুল খেলপথাৰত ১৮-২০ লাখ টকাৰ বাজেটেৰে আয়োজন কৰা এইবেলি বিহুৰ মুখ্য আকৰ্ষণ জনপ্ৰিয় কন্ঠশিল্পী অংগৰাগ মহন্ত আৰু দিপলীনা ডেকা । একেদৰে এইবেলি ৪৩ সংখ্যক বেলতলা বহাগী উৎসৱৰ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানত মুখ্য আকৰ্ষণ জুবিন গাৰ্গ, অংগৰাগ মহন্ত, শংকুৰাজ, ৰিচা ভৰদ্বাজৰ লগতে আন বহু জনপ্ৰিয় শিল্পীয়ে অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰিব ।

লগতে পঢ়ক: জুবিন-পাপনৰ গীত আৰু কেকে-মোহনৰ কৌতুকেৰে মুখৰিত হ’ব টিংখাং