গুৱাহাটী, 10 জুন: মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মন্ত্ৰীসভাত নতুনকৈ অন্তৰ্ভুক্ত হ'ল দুজন মন্ত্ৰী । বৃহস্পতিবাৰে মন্ত্ৰীসভাৰ সামান্য সম্প্ৰসাৰণ হ'ল যদিও বৃহৎ সালসলনি ঘটিল । এই সম্প্ৰসাৰণত ভাগ্য উদয় হ’ল মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ঘনিষ্ঠ বিধায়ক জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা আৰু হাফলঙৰ বিধায়িকা নন্দিতা গাৰ্লোচাৰ । লক্ষণীয় বিষয় যে প্ৰচলিত নিয়ম ভংগ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কেৱল নলবাৰী জিলাৰ পৰাই দুজনকৈ বিধায়কক মন্ত্ৰীসভাত স্থান দিলে ।

এখন জিলাৰ দুজন বিধায়কক মন্ত্ৰীসভাত স্থান দিয়াৰ উদাহৰণ নাই বুলিয়েই ক’ব পাৰি (Two ministers from same district) । কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ঘনিষ্ঠ তথা বিশ্বস্ত হোৱা বাবেই জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাৰ ক্ষেত্ৰত পূৰ্বৰ পৰম্পৰা প্ৰযোজ্য নহ’ল । ধৰ্মপুৰৰ বিধায়ক চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী পূৰ্বৰে পৰাই কেবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ বিভাগসহ ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মন্ত্ৰীসভাত থকাৰ পাছতো একেখন জিলাৰ পৰাই নলবাৰী সমষ্টিৰ বিধায়ক জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাক স্থান দিয়া হ’ল । কেৱল স্থান দিয়াই নহয় জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাক কেবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ বিভাগৰ দায়িত্ব দিয়া হ'ল ।

জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা

উল্লেখ্য যে কংগ্ৰেছত থকা সময়ত ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ 'দাদা ব্ৰিগেড'ৰ অন্যতম আছিল জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা । যাৰ বাবে তেওঁ মন্ত্ৰীসভাত স্থান লাভ কৰাৰ লগতে লাভ কৰিলে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ বিভাগ । উল্লেখ্য যে বৰপেটা জিলাৰ পৰা মন্ত্ৰীসভাত স্থান লাভ কৰা ৰঞ্জিত দাসৰ পৰা জনস্বাস্থ্য আৰু কাৰিকৰী বিভাগ আঁতৰাই জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাক দিয়া হ'ল । লক্ষণীয় বিষয় যে জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগে বৰ্তমান ৰূপায়ন কৰি আছে জলজীৱন মিছনৰ দৰে অভিলাষী আঁচনি৷ এই আঁচনিৰ বাবে কেন্দ্ৰৰ পৰা আহিছে বৃহৎ পৰিমাণৰ পুঁজি (Huge fund received from Central government in Jal Jivan Mission) ।

সেইবাবেই এই বিভাগটোৰ গুৰুত্ব বৰ্ত্তমান অপৰিসীম । জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰীৰ দৰে গুৰুত্বপূৰ্ণ বিভাগ ৰঞ্জিত দাসৰ পৰা কৰ্তন কৰা বিষয়টোৱে বিশেষ তাৎপৰ্য বহন কৰিছে । হয়তো মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত দাসেও সেই কথা উপলব্ধি কৰিছে । তেওঁৰ আক্ষেপ আৰু বিষোদগাৰ তেওঁৰ বক্তব্যৰ মাজেৰে প্ৰকাশ পাইছে । ইফালে গুৰুত্বপূৰ্ণ বিভাগ হেৰুওৱা আন এজন মন্ত্ৰী হ’ল বিমল বৰা । প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ ঘনিষ্ঠ হিচাপে পৰিচিত বিমল বৰাই শক্তি, ক্ৰীড়া, পৰ্যটন আটাইকেইটা বিভাগেই হেৰুৱাবলগীয়া হ’ল ।

লগতে পঢ়ক: ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতি ধৰাবন্ধা নীতি নহয় : শিক্ষামন্ত্ৰী

ডিব্ৰুগড় জিলাৰ পৰা মন্ত্ৰীসভাত স্থান লাভ কৰা বিমল বৰাৰ পৰা পৰ্যটন বিভাগ কাঢ়ি আনি জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাক দিয়া হ’ল ৷ ইয়াৰ বিপৰীতে তেওঁক পূৰ্বে চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীৰ হাতত থকা উদ্যোগ আৰু বাণিজ্য বিভাগ দিয়া হ'ল । আনহাতে উদ্যমিতা বিকাশৰ দায়িত্বও জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাক দিয়া হ'ল । মন্ত্ৰী বিমল বৰাই ৰাজ্যৰ শক্তি খণ্ডক লোকচানৰ পৰা লাভজনকৰ দিশে আগুৱাই নিবলৈ সক্ষম হৈছিল যদিও তেওঁৰ পৰা শক্তি দপ্তৰ কৰ্তন কৰি সেয়া অৰ্পন কৰা হ’ল নতুনকৈ মন্ত্ৰিত্ব লাভ কৰা নন্দিতা গাৰ্লোচাক ।

মন্ত্ৰীসভাৰ আন বৃহৎ সালসলনিৰ ভিতৰত আছে চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীৰ হাতত থকা পৰিবহন বিভাগৰ দায়িত্ব দিয়া হ'ল পৰিমল শুক্লবৈদ্যক । আনহাতে পৰিমল শুক্লবৈদ্যৰ বন আৰু পৰিৱেশ বিভাগ দিয়া হ'ল চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীক । মীন আৰু আবকাৰী বিভাগ পূৰ্বৰ দৰেই পৰিমল শুক্লবৈদ্যৰ দায়িত্বতে আছে ৷ পাটোৱাৰীৰ হাতত এক্ট ইষ্ট আৰু সংখ্যালঘু উন্নয়ন বিভাগ পূৰ্বৰ দৰে আছে । বন আৰু পৰিবহন দুয়োটা বিভাগেই ৰাজ্য চৰকাৰৰ ৰাজহ সংগ্ৰহৰ অন্যতম উৎস (Forest and Transport are most revenue generated department) ৷ এইক্ষেত্ৰত নতুন ভূমিকাত চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী আৰু পৰিমল শুক্লবৈদ্যই কিমান পাৰদৰ্শিতা দেখুৱাব পাৰে সেয়া লক্ষ্যনীয় হ’ব ।

নন্দিতা গাৰ্লোচা

পূৰ্বৰ দুয়োটা বিভাগতে দুয়োগৰাকী মন্ত্ৰী ব্যৰ্থ হোৱাৰ অভিযোগ আছে । গতিকে বন বিভাগৰ দায়িত্ব লোৱাটো চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীৰ বাবে প্ৰত্যাহ্বানপূৰ্ণ হ’ব পাৰে । সেইদৰে পৰিবহণ বিভাগটো পৰিমল শুক্লবৈদ্যৰ বাবে প্ৰত্যাহ্বানমূলক হ'ব পাৰে । ইফালে এখন জিলাৰ পৰা দুজনক মন্ত্ৰিত্ব দিয়া বিষয়টো ইতিমধ্যে চৰ্চিত হৈছে । যাৰ ফলত চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীৰ সন্মুখত যথেষ্ঠ প্ৰত্যাহ্বান আছে । শেহতীয়া মন্ত্ৰীসভাৰ সালসলনিত অতুল বৰাই সমবায় বিভাগ আৰু যোগেন মহনে খনি আৰু খনিজাত বিভাগ হেৰুৱাবলগীয়া হয় ।

এই দুটা বিভাগৰ দায়িত্ব লাভ কৰে নন্দিতা গাৰ্লোচাই ৷ এইদৰে নতুনকৈ অন্তৰ্ভুক্ত হোৱা দুয়োগৰাকী মন্ত্ৰীয়ে যথেষ্ট গুৰুত্ব লাভ কৰাৰ বিপৰীতে সামগ্ৰিকভাৱে ৰঞ্জিত দাস আৰু বিমল বৰাই গুৰুত্ব হেৰুওৱা পৰিলক্ষিত হ’ল । একেদৰে চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীৰ বাবে নতুন দপ্তৰ হ’ব অতিশয় প্ৰত্যাহ্বানপূৰ্ণ । বন বিভাগ পৰিচালনাত ব্যৰ্থ হোৱাৰ পৰিণতিয়ে পাটোৱাৰীৰ ৰাজনৈতিক কেৰিয়াৰক অস্তাচললৈ ঠেলি দিব পাৰে ৷

লগতে পঢ়ক: ৰাজ্যৰ শক্তি খণ্ডত নতুন দিগন্তৰ সূচনা: লোকচানৰ পৰা ৩০০ কোটি টকা লাভ