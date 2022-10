গুৱাহাটী, ১৯ অক্টোবৰ: সকলো জল্পনা-কল্পনাৰ শেষত বুধবাৰে নিখিল ভাৰত কংগ্ৰেছ কমিটীৰ নতুন সভাপতি (President Election of AICC) হিচাপে নিৰ্বাচিত হৈছে মল্লিকাৰ্জ্জুন খাৰ্গে (New president of AICC Mallikarjun Kharge)। শশী থাৰুৰক পৰাস্ত কৰি সভাপতি হিচাপে নিৰ্বাচিত হয় খাৰ্গে । মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গে কংগ্ৰেছৰ নতুন সভাপতি হিচাপে নিৰ্বাচিত হোৱাৰ পিছতে গুৱাহাটীৰ ৰাজীৱ ভৱনত আনন্দময় পৰিৱেশ (Joyous atmosphere at Rajiv Bhawan) বিৰাজ কৰে ।

ইয়াৰ পিছতেই অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাক (APCC President Bhupen Bora) মিঠাই খুৱাই কংগ্ৰেছৰ নেতা-কর্মীয়ে আনন্দ প্ৰকাশ কৰে । এই সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি বৰাই (Bhupen Bora react on AICC new president) কয়," আমি অত্যন্ত সুখী হৈছো । মল্লিকাৰ্জ্জুন খাৰ্গেৰ নেতৃত্বত অনাগত দিনত দলটো অধিক শক্তিশালী হ'ব । শশী থাৰুৰলৈও আমি ধন্যবাদ জনাইছো (Bhupen Bora thanks to Shashi Tharoor)। তেওঁৰো যথেষ্ট অৱদান আছে । খাৰ্গেকলৈ যি সকলে প্ৰশ্ন কৰিছে তেওঁলোকে দলৰ তেনে সমালোচনা কৰিয়েই থাকে ।" তেওঁ পুনৰ কয় যে শশী থাৰুৰে ১ হাজাৰ ভোট পোৱা মানে কম ভোট পোৱা নুবুজায় । ১ হাজাৰ মানে ১ হাজাৰ কৰ্মী,১ হাজাৰ টা বুথ । শশী থাৰুৰ নিৰ্বাচিত নোহোৱা মানে দলত অন্তকন্দল হ'ব বুলি তেনে কথা একো নাই ।

এ আই চি চিৰ নতুন সভাপতিকলৈ ভূপেন বৰাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া

উল্লেখ্য যে নিখিল ভাৰত কংগ্ৰেছ কমিটীৰ নতুন সভাপতি মল্লিকাৰ্জ্জুন খাৰ্গেই শশী থাৰুৰক পৰাস্ত কৰি জয়ী হৈছে । খাৰ্গেই ৭,৮৯৭ ভোট লাভ কৰে । আনহাতে, নাকচ হ’ল ৪১৬ টা ভোট । ইপিনে,শশী থাৰুৰে লাভ কৰে ১০৭২ টা ভোট ।

স্মৰণীয় যে সুদীৰ্ঘ ২৪ বছৰৰ পাছত অনুষ্ঠিত হয় কংগ্ৰেছৰ সভাপতিৰ বাবে নিৰ্বাচন । ভূপেন বৰাই লগতে কয় যে আগত পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছৰ জিলা ভিত্তিত বিৰোধী শক্তিৰ লগত বুজাবুজি হ'ব । তেওঁ এ আই ইউ ডি এফৰ নাম নোলোৱাকৈ কয় যে চৰকাৰৰ লগত মিলি থকা বিৰোধী দলবোৰৰ সৈতে কংগ্ৰেছে আগত সময়ত কোনো বুজাবুজি নকৰে ।

উল্লেখ্য় যে, যোৱা ২০০০ চনত কংগ্ৰেছৰ অন্তিমটো সভাপতি নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈছিল । সেইবাৰ ছোনিয়া গান্ধীয়ে তেওঁৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বী জিতেন্দ্ৰ প্ৰসাদক বৃহৎ ভোটৰ ব্যৱধানত পৰাস্ত কৰি সভাপতি হিচাবে নিৰ্বাচিত হৈছিল । সেই নিৰ্বাচনত ছোনিয়া গান্ধীয়ে মুঠ ৯৭ শতাংশ ভোট লাভ কৰিছিল ।

কংগ্ৰেছৰ ইতিহাসত একমাত্ৰ ছোনিয়া গান্ধীয়ে (Sonia Gandhi) হ'ল দীঘলীয়া সময়ৰ বাবে সভাপতিৰ আসন অলংকৃত কৰা নেত্ৰী । ৰাজীৱ গান্ধীৰ মৃত্যুৰ পাচত কংগ্ৰেছ দলে ছোনিয়া গান্ধীক দলৰ নেতৃত্ব ল'বলৈ অনুৰোধ কৰিছিল যদিও সেই সময়ত তেওঁ দলৰ সেই অনুৰোধ প্ৰত্যাখ্যান কৰিছিল । ১৯৯৭ চনত ছোনিয়া গান্ধীয়ে ৰাজনীতিলৈ অহাৰ সিদ্ধান্ত লয় আৰু ১৯৯৮ চনত তেওঁ দলৰ সভানেত্ৰী মনোনীত হয় । তেতিয়াৰে পৰা একেৰাহে তেওঁ ২০১৭ চনলৈ দলটোৰ সভাপতি হৈ থাকে ।

শাৰীৰিক অসুস্থতাৰ বাবে তেওঁ দলৰ সভাপতি পদ ত্যাগ কৰাৰ পাছত দলে তেওঁৰ স্থানত ৰাহুল গান্ধীক (Rahul Gandhi) দলৰ সভাপতি মনোনীত কৰে ২০১৭ চনত । ২০১৯ চনত ৰাহুল গান্ধীৰ নেতৃত্বত কংগ্ৰেছ দলে লোকসভা নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হৈ শোচনীয় পৰাজয়ৰ সন্মুখীন হোৱাত পৰাজয়ৰ নৈতিক দায়িত্ব স্বীকাৰ কৰি গান্ধীয়ে সভাপতি পদৰ পৰা পদত্যাগ কৰাত দলে পুনৰ ছোনিয়া গান্ধীকেই দলৰ অন্তৱৰ্তীকালীন সভাপতিৰ দায়িত্ব দি দলীয় নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰিছিল ।

