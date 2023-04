বিজেপিয়ে কিদৰে আভ্যন্তৰীন কন্দল নিৰ্মূল কৰে আমি চাম : ভূপেন বৰা

গুৱাহাটী, ৯ এপ্ৰিল: ‘‘বিজেপিয়ে নিজৰ আভ্যন্তৰীণ কন্দল কিদৰে নিৰ্মূল কৰে সেয়া আমি পৰ্যবেক্ষণ কৰিম ।’’ এই মন্তব্য প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাৰ । শেহতীয়াকৈ ৰাজ্যিক বিজেপিত দল আৰু চৰকাৰৰ মাজত ব্যৱধান অহাৰ প্ৰসংগ বিশেষভাৱে চৰ্চালৈ আহিছে । তদুপৰি দলটোৰ কেইবাগৰাকী জ্যেষ্ঠ নেতাই নিজৰ দলৰ চৰকাৰখনৰ বিৰুদ্ধেই বিষোদাগাৰ প্ৰকাশ কৰিছে ।

এই সন্দৰ্ভত দেওবাৰে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই (Bhupen Bora react on BJP lobby politics) । তেওঁ কয় যে, বিগত দুবছৰে বিজেপিয়ে কংগ্ৰেছক আভ্যন্তৰীণ সংঘাতেৰে জৰ্জৰিত বুলি সমালোচনা কৰি আহিছিল । এতিয়া কংগ্ৰেছে বিজেপিৰ পৰা শিকিব দলীয় সংঘাত কিদৰে নিৰ্মূল কৰে ।

ৰাজ্যিক বিজেপিৰ শেহতীয়া পৰিস্থিতি সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি তেওঁ কয়, ‘‘নলবাৰীৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক অশোক শৰ্মাই মুখ্যমন্ত্রীৰ বিৰুদ্ধে কটুক্তি কৰিছে । এইক্ষেত্রত বিজেপিয়ে আভ্যন্তৰীণ শৃংখলা ৰক্ষাৰ বাবে কি ব্যৱস্থা লয় সেয়া কংগ্ৰেছে পৰ্যবেক্ষণ কৰি আছো’’ (Assam Pradesh Congress Committee) ।

তেওঁ লগতে কয় যে, বিজেপিৰ প্ৰতিষ্ঠা দিৱসত দলটোৰ চাৰিগৰাকী প্ৰাক্তন ৰাজ্যিক সভাপতি উপস্থিত আছিল (Bhupen Boracomment on BJP lobby politics) । কিন্তু উপস্থিত নাছিল মুখ্যমন্ত্রীকে ধৰি মন্ত্রী-বিধায়ক । প্ৰতিষ্ঠা দিৱসৰ অনুষ্ঠানত জনসমাগমো সেৰেঙা আছিল । যাক লৈ প্ৰাক্তন সভাপতিসকলে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছিল । আনকি ৰাজেন গোহাঁয়ে চৰকাৰ থাকোতে দল কিয় ইমান উপেক্ষিত বুলি প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছিল (APCC president Bhupen Bora react on internal conflict of BJP) ।

এইদদৰে আভ্যন্তৰীণ শৃংখলা ভংগৰ ক্ষেত্রত বিজেপিয়ে কি স্থিতি গ্ৰহণ কৰে প্ৰত্যক্ষ কৰিব বুলি তেওঁ কয় । সেইদৰে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্রী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ মাজত থকা ব্যৱধানৰ প্ৰসংগত তেওঁ কয় যে, ৰাষ্ট্ৰপতিৰ অসম ভ্ৰমণৰ সময়ত ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীৰ লগত মুখ্যমন্ত্রী আৰু দুগৰাকী কেন্দ্ৰীয় মন্ত্রী আছিল । কিন্তু এজন কেন্দ্ৰীয় মন্ত্রী হিচাপে সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডিব্ৰুগড়তে থাকিল । ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা কাজিৰঙা আৰু তেজপুৰ আহিব নোৱাৰিলে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকী (Bhupen Bora slams BJP) ।

তেওঁ কয় যে, বিজেপিয়ে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছক আভ্যন্তৰীণ শৃংখলা ৰক্ষাত ব্যৰ্থ হোৱা বুলি সমালোচনা কৰি আহিছে । কিন্তু কংগ্ৰেছক দুটা বছৰ নীতিশিক্ষা দি অহা বিজেপিত এইবোৰ কি চলি আছে বুলি সদৰী কৰি তেওঁ কয় যে, কংগ্ৰেছে মুখ্যমন্ত্রীক সমালোচনা কৰিছে যদিও অপাত্র বুলি কোৱা নাছিল । কিন্তু বিজেপিৰে জ্যেষ্ঠ নেতাই কৈছে । ‘‘এইবোৰ বিষয়ৰ ক্ষেত্রত বিজেপিৰ পৰীক্ষাগাৰত কি হয় আমি চাব বিচাৰোঁ’’ বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰে ।

আনহাতে বিজেপিক ৰাৱনৰ লগত তুলনা কৰি তেওঁ কয়, ‘‘ৰাৱণ যেতিয়া শয্যাগত আছিল তেতিয়া ভগৱান ৰামচন্দ্ৰই লক্ষ্মণক কৈছিল তুমি ৰাৱনৰ পৰা শিকা ৰাজ্য কেনেকৈ চলাব লাগে । বিজেপিক ৰাৱনৰ বংশধৰ বুলি ভাবো তেন্তে এতিয়া আমাৰ শিকাৰ সুযোগ এটা আহিছে, এতিয়া আমি শিকিম । কিদৰে আভ্যন্তৰীণ কন্দল দূৰ কৰে বিজেপিয়ে সেয়া আমি শিকিম’’ বুলি কটাক্ষ কৰে APCC ৰ সভাপতিগৰাকীয়ে ।

