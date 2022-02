গুৱাহাটী,১১ ফেব্ৰুৱাৰী : ৰাজ্যৰ কৃষক ৰাইজক উপকৃত কৰাৰ লক্ষ্যৰে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰে বিশেষ উদ্যোগ গ্ৰহণ কৰিছে । বিশেষকৈ ১০ লাখ মেট্ৰিক টন ধান ক্ৰয় কৰাৰ লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰিছে চৰকাৰখনে । ইয়াৰ বাবে চৰকাৰখনে ধান ক্ৰয়ৰ ক্ষেত্রত থকা নীতি-নিয়ম যথেষ্ট শিথিল কৰিছে । কিন্তু এই শিথিল নীতি-নিয়ম ভাৰতীয় খাদ্য নিগম চমুকৈ এফ চি আইয়ে অনুকৰণ নকৰাৰ ফলত অসমৰ কৃষকৰ পৰা ন্যূনতম সমর্থিত মূল্যত ১০ লাখ মেট্রিক টন ধান ক্ৰয়ৰ লক্ষ্যৰ ক্ষেত্রত প্রশ্নৰ অৱতাৰণা হৈছে ।

উল্লেখ্য যে ৰাজ্য চৰকাৰে ১৬ জানুৱাৰীত ৰাজহ বিভাগ, খাদ্য আৰু অসামৰিক যোগান আৰু কৃষি বিভাগৰ বিষয়া-কর্মচাৰীৰ দ্বাৰা পঞ্চায়তে পঞ্চায়তে মধ্যভোগীৰ পৰিৱর্তে চৰকাৰে দায়িত্ব দিয়া প্রতিষ্ঠানক ধান বিক্রী কৰিবলৈ ৰাইজৰ মাজত সজাগতা অভিযান চলাইছিল । মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কেবিনেটত ধান ক্রয়ৰ ক্ষেত্ৰত মন্ত্রী-বিধায়কক জড়িত হ'বলৈ আহবান জনাইছিল । সেই আহ্বানৰ প্রতি সঁহাৰি দিয়াত ৰাইজৰ মাজত সজাগতা পূর্বতকৈ যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইছে । কিন্তু ধান ক্রয় আৰম্ভ কৰা এটা পষেক অতিক্ৰম কৰিছে যদিও ভাৰতীয় খাদ্য নিগমৰ ধান ক্রয় সন্তোষজনক নহয় (FCI has not satisfactorily purchased paddy in Assam)।

লক্ষণীয় বিষয় যে ৰাজ্য চৰকাৰে অসমৰ কৃষকৰ পৰা ন্যূনতম সমর্থিত মূল্য কুইণ্টলে প্রতি ১৯৪০ টকা অর্থাৎ প্রতি মোনত ৭৭৬ টকা দৰত ধান ক্ৰয় কৰিবলৈ এফ চি আই, নাফেড, নাক'ফ, এন চি চি এফ, অসম কৃষি সামগ্রী বিপণন পৰিষদ আৰু খাদ্য আৰু অসামৰিক যোগান নিগমক দায়িত্ব দিছিল । ধান ক্ৰয়ৰ লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰা দহ লাখ মেট্রিক টনৰ ভিতৰত ৬ লাখ মেট্রিক টন ধান ক্ৰয়ৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছে এফ চি আইক ।

পূৰ্বতে কৃষকে ধান ক্রয় কেন্দ্ৰত ধান বিক্ৰী কৰিবলৈ যোৱাৰ সময়ত মাটিৰ নথিৰ লগতে আধাৰ কার্ড, বেংক একাউণ্টৰ সবিশেষ দাখিল কৰিব লাগিছিল । কিন্তু এইবাৰ ধান ক্রয়ৰ লক্ষ্যত উপনীত হ'বলৈ কৃষকে দিবলগীয়া নথিৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট শিথিলতা অনা হৈছিল । অর্থাৎ কৃষকে গাঁও প্রধান বা লাট মণ্ডলৰ পৰা মাটি থকাৰ প্রমাণ-পত্র ক্রয় কেন্দ্ৰত দাখিল কৰিলেই হ'ব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নীতি নির্ধাৰণ কৰি দিছিল । কিন্তু এফ চি আইয়ে সেই নিয়ম প্রযোজ্য কৰা নাই ।

এফ চি আইয়ে পৰ্টেলত কৃষকৰ পৰা ধান ক্রয়ৰ সবিশেষ আপলোড কৰিব লাগে । সেয়েহে মাটিৰ নথিৰ অবিহনে কৃষকৰ পৰা ধান ক্ৰয় কৰিবলৈ এফ চি আই আগ্রহী হোৱা নাই । এফ চি আইৰ এটা সূত্ৰৰ পৰা জানিব পৰা মতে বিগত বছৰত নগাঁও, বৰপেটা, হোজাই আদি জিলাত ধান ক্রয়ৰ ক্ষেত্ৰত হোৱা কেলেংকাৰিৰ বাবে চি বি আইৰ অনুসন্ধানৰ সন্মুখীন হোৱাৰ ফলত এইবাৰ ধান ক্রয়ৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট সাৱধানতা অৱলম্বন কৰা হৈছে । ইফালে এফ চি আইৰ কর্মচাৰীৰ অভাৱ ।

একেখিনি কর্মচাৰীয়ে চাউল যোগানতো ব্যস্ত হ'বলগীয়া হৈছে আৰু ধান ক্রয়তো জড়িত হ'বলগীয়া হৈছে । ৰাজ্য চৰকাৰে ইতিমধ্যে ১৯৪ টা ধান ক্রয় কেন্দ্র স্থাপনৰ জাননী জাৰি কৰিছে যদিও ইয়াৰ ভিতৰত ১৬৬ টা ক্রয় কেন্দ্র স্থাপন কৰা হৈছে । ৰাজ্য চৰকাৰে দায়িত্ব দিয়া আন আন প্রতিষ্ঠানকেইটাই শিথিল কৰা নথিৰ ভিত্তিত ধান ক্ৰয় কৰিছে যদিও এফ চি আইয়ে অসমত সন্তোষজনকভাৱে ধান ক্রয় কৰা নাই ।

এফ চি আইয়ে ৩১ জানুৱাৰী পর্যন্ত অসমত মাত্র ০.০৫ লাখ মেট্ৰিক টন ধানহে ক্ৰয় কৰিছে । ইয়াৰ বিপৰীতে এফ চি আইয়ে তেলেংগানাত ৪৭.০৫ মেট্রিক টন, বিহাৰত ১৮.৪১ মেট্রিক টন, পঞ্জাবত ১২৫.১৯ মেট্ৰিক টন, পশ্চিম বংগত ৩.১২ মেট্ৰিক টন ধান ক্রয় কৰিছে ।

উল্লেখ্য যে অসমত বছৰি ৮০ লাখৰ পৰা ৮৫ লাখ মেট্রিক টন ধান উৎপাদন হয় । মুঠ উৎপাদনৰ পৰা এইবাৰ মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰে ন্যূনতম সমর্থিত মূল্যত ১০ লাখ মেট্রিক টন ধান ক্রয়ৰ লক্ষ্য লৈছে । আগন্তুক ছেপ্টেম্বৰ মাহলৈ ধান ক্রয়ৰ লক্ষ্য লোৱা হৈছে ।

জানিব পৰা মতে ধান ক্ৰয়ৰ সজাগতা সৃষ্টিত বহু পলম হ'ল । কিয়নো একাংশ কৃষকে ইতিমধ্যে অতি কম মূল্যত মধ্যভোগী ব্যৱসায়ীৰ ওচৰত ধান বিক্ৰী কৰিলে । ধান ক্ৰয়ৰ ক্ষেত্ৰত থকা নীতি-নিয়ম শিথিল কৰিছে যদিও এতিয়ালৈ মুঠ ৭৭,৩৮৩ জন কৃষকে মাটিৰ তথ্য দাখিল কৰি ধান বিক্ৰী কৰিবলৈ সাজু হৈছে যদিও ইয়াৰে ৪৭,৬৩৪ জন কৃষকৰ মাটিৰ নথিত অনুমোদন হৈছে ।

ধান বিক্ৰীৰ বাবে দাখিল কৰা মাটিৰ ২৬,৭৯৮ খন নথি অনুমোদন হ'বলৈ বাকী আছে । ন্যূনতম সমর্থিত মূল্যত কৃষকৰ পৰা দহ লাখ মেট্রিক টন ধান ক্রয় কৰিবলৈ সংশ্লিষ্ট বিভাগ সক্ষম হ'ব নে নহয় সেই কথা নির্ধাৰণ হ'ব ছেপ্টেম্বৰ মাহত । চৰকাৰে লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰিলেও সকলো নিৰ্ভৰ কৰিছে ধান ক্ৰয় কৰিবলগীয়া বিভাগ তথা প্ৰতিষ্ঠানসমূহৰ ওপৰত ।

