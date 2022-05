নিউজ ডেস্ক, 12 মে’ : অৱশেষত, টেকন’লজী কোম্পেনী গুগলে বুধবাৰে নিশা ঘোষণা কৰিলে যে এতিয়াৰে পৰা অসমীয়া ভাষাও গুগল ট্ৰেঞ্চলেটৰত উপলব্ধ হ’ব (Assamese language in google translator) ৷ গুগলৰ বিষয়া সকলে জানিব দিছে যে, তেওঁলোকে নিজৰ শেহতীয়া আপডেটত যি 24 টা ভাষা নতুনকৈ চামিল কৰা হৈছে (New languages to Google Translator) ইয়াৰে ভিতৰত সংস্কৃত ভাষাক অন্তৰ্ভুক্ত কৰাৰ বাবে কোম্পেনীটোলৈ আহিছিল সৰ্বাধিক অনুৰোধ ৷

অসমীয়া, সংস্কৃতিৰ ওপৰিও গুগল ট্ৰেঞ্চলেটৰত নতুনকৈ চামিল হ’ল মিজো, মণিপুৰৰ মেইটেইলন আদি ভাষা ৷ বুধবাৰে নিশা গুগলৰ বাৰ্ষিক সন্মিলন আই/অ'ত এই সম্পৰ্কে ঘোষণা কৰা হৈছিল । উল্লেখযোগ্য যে, এক দীঘলীয়া সময় ধৰি গুগল ট্ৰেঞ্চলেটৰত অসমীয়া ভাষাক চামিল কৰাৰ আহ্বান জনাই আহিছিল অসম সাহিত্য সভাই (Assam sahitya sabha) ৷ বুধবাৰে নিশা এই ঘোষণা হোৱাৰ পিছত স্বাভাৱিকতেই সুখী হৈ পৰিছে অসমৰ ৰাইজৰ লগতে সাহিত্য সভাও ৷

ইপিনে, সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থায়ো (All Assam students' union) এই ঘোষণাৰ পিছত সন্তোষ প্ৰকাশ কৰিছে ৷

অসমৰ সৰ্ববৃহৎ জাতীয় সংগঠনটোৰ সাধাৰণ সম্পাদক শংকৰ জ্যোতি বৰুৱাই ইতিমধ্যে, এই সন্দৰ্ভত সামাজিক মাধ্যমত মন্তব্য আগবঢ়াই কয় '' অসমীয়া ভাষালৈ গুগলে আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি প্ৰদান কৰিলে । গুগল অনুবাদত নতুনকৈ সংযোজন হোৱা ২৪ টা ভাষাৰ ভিতৰত স্থান পালে অসমীয়া ভাষাই । আইৰ মুখৰ ভাষাটোক এই পৰ্যায়লৈ লৈ যোৱাৰ বাবে অহোপুৰুষাৰ্থ কৰা প্ৰতিগৰাকী শ্ৰদ্ধাৰ ব্যক্তিলৈ আমাৰ তৰফৰ পৰা আন্তৰিক ধন্যবাদ জনালোঁ ৷'' ইয়াৰোপৰি, বিভিন্ন দল-সংগঠন তথা বুদ্ধিজীৱিয়েও এই সন্দৰ্ভত উৎসাহ প্ৰকাশ কৰা দেখা গ’ল বৃহস্পতিবাৰৰ দিনটোত ৷

লগতে পঢ়ক : খেল' ইণ্ডিয়াত ৰূপৰ পদক অৰ্জন ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰী ইমন গগৈৰ