গুৱাহাটী, 9 নৱেম্বৰ: বিজেপি চৰকাৰৰ ভুল আৰু অদূৰদৰ্শী অৰ্থনীতিৰ বাবে আৰু পুঁজিপতিৰ দ্বাৰা এই চৰকাৰ পৰিচালিত হোৱাৰ ফলত আমাৰ দেশৰ অৰ্থনীতি চাৰিওফালৰ পৰা বিধ্বস্ত হোৱাৰ লগতে দেশত ভয়াৱহ নিবনুৱা সমস্যাই দেখা দিছে ৷ এই অভিযোগ আমাৰ নহয়, এই অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে অসম তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ৰিপুণ বৰাই (Assam TMC president Ripun Bora) ।

বুধবাৰে গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত এখন সংবাদমেলত অসম তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ৰিপুণ বৰাই কয় যে ভাৰতীয় অৰ্থনীতিৰ নিৰীক্ষণ কেন্দ্ৰৰ (Centre for monitoring Indian Economy) শেহতীয়া সমীক্ষা মতে বৰ্তমান ভাৰতত নিবনুৱাৰ হাৰ 7.8% । এই পৰিসংখ্যাই সৰ্বকালৰ অভিলেখ ভংগ কৰিছে । প্ৰতিবেদন অনুযায়ী কেৱল অক্টোবৰ মাহত দিন হাজিৰা কৰা 1.5 কোটি লোক কৰ্মহীন হৈছে । এই মাহটোত 78 লাখে কৰ্মসংস্থান হেৰুৱাইছে । অসমত নিবনুৱাৰ হাৰ প্ৰায় 12% । এই হাৰ সৰ্বভাৰতীয় হাৰতকৈ বেছি (Ripun Bora reacts on financial crisis of Assam) ।

তেওঁ লগতে কয় যে, এনে ভয়াৱহ অৱস্থাত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে গেলাতে টেঙা দি 8 হাজাৰ শিক্ষকৰ পদ বিলুপ্তি ঘটাইছে । ইতিমধ্যে অসম চৰকাৰে এই সন্দৰ্ভত একাউণ্টেণ্ট জেনেৰেলক লিখিতভাৱে জনাইছে । প্ৰাথমিক পৰ্যায়ৰ শিক্ষক পদ এনেদৰে ব্যাপক হাৰত বিলুপ্তি ঘটাই চৰকাৰখনে ৰাজ্যৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ প্ৰতি অন্ধকাৰ নমাই অনাৰ লগতে ব্যক্তিগত খণ্ডৰ ইংৰাজী মাধ্যমৰ স্কুলসমূহক ৰঙা দলিচা পাৰি দিছে ।

তেওঁ কয় যে অসমৰ প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ ছবিখন পয়ালগা । UDSE য়ে চলোৱা সমীক্ষা অনুসৰি চলিত বৰ্ষত ৰাজ্যত 29,543 টি শিশুৱে বিদ্যালয় এৰিছে । দেশৰ ভিতৰত প্ৰাথমিক শিক্ষাত Drop Out ৰ ৰাষ্ট্ৰীয় হাৰ 0.75% হোৱাৰ বিপৰীতে অসমৰ হাৰ 3.30% আৰু মাধ্যমিক পৰ্যায়ত ৰাষ্ট্ৰীয় হাৰ 17.6% হোৱাৰ বিপৰীতে অসমত 31% । কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ শিক্ষা সম্পৰ্কীয় পৰ্যালোচনাৰ বাৰ্ষিক প্ৰতিবেদনত শিক্ষাৰ মানৰ সূচাংকত অসমৰ স্থান চতুৰ্থ স্তৰত । এনে অৱস্থাত প্ৰাথমিক পৰ্যায়ৰ শিক্ষাৰ মানদণ্ড উন্নত কৰাত চৰকাৰে সৰ্বাধিক গুৰুত্ব আৰোপ কৰাৰ বিপৰীতে শিক্ষকৰ পদ বিলুপ্তি ঘটাই শিক্ষাৰ শ্মশান যাত্ৰা কৰিব বিচাৰিছে ।

তেওঁ কয় যে বিগত বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ সময়ত বিজেপি দল আৰু বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই অসমৰ 36 লাখ নিবনুৱাক বছৰি 5 লাখকৈ কৰ্মসংস্থাপন দিয়া হ'ব বুলি প্ৰতিশ্ৰুতি দি এতিয়া চাৰিওফালে কৰ্মৰত হৈ থকা কৰ্মচাৰীক ছাটাই কৰিছে । কেইবছৰমানৰ পূৰ্বে প্ৰাদেশিকীকৰণ হোৱা শিক্ষকসকলৰ ভিতৰত এদিন চাকৰি কৰি অৱসৰ গ্ৰহণ কৰিলেও এককালীন 10 লাখ টকা অৱসৰকালীন ভাট্টা দিয়া হ’ব বুলি 2021 চনৰ 5 ফেব্ৰুৱাৰীত নিৰ্বাচনী টোপ দি এতিয়া এইসকলৰ বহু শিক্ষকে খালী হাতে বিনা পেন্সন, বিনা গ্ৰেচুইটিৰে অৱসৰ ল'বলগা হ'ল ।

তেওঁ লগতে কয় যে নিৰ্বাচনৰ আগত প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়াৰ পাছতো প্ৰাদেশিকীকৰণ হোৱা 14 হাজাৰ শিক্ষকক এতিয়াও টিউটৰ হিচাপে ৰাখিছে । পূৰ্ণ পৰ্যায়ৰ শিক্ষকৰ মৰ্য্যদা আৰু বেতনৰ পৰা বঞ্চিত কৰি ৰাখিছে । অসম চৰকাৰ যে কঠিন বিত্তীয় সংকটত ভুগিছে আৰু এই বিত্তীয় সংকটৰ বাবেই হাজাৰ হাজাৰ পদ বিলুপ্তিকৰণ, ঠিকাভিত্তিত চাকৰি কৰা সকলৰ নিয়মীয়াকৰণ বন্ধ, স্কুল প্ৰাদেশিকীকৰণ বন্ধ, অৱসৰৰ পাছত শিক্ষক-কৰ্মচাৰীয়ে পাবলগীয়া বানচ, গ্ৰেচুইটি বন্ধ, টিউটৰ পদৰ পৰা শিক্ষকলৈ উন্নীতকৰণ বন্ধ, বিভিন্ন বিভাগৰ ঠিকাদাৰসকলৰ হাজাৰ হাজাৰ কোটি টকাৰ বিল বন্ধৰ দৰে সিদ্ধান্তসমূহ লৈছে ।

লগতে পঢ়ক: Ripun Bora react on new wine shop allocation: গ্ৰামাঞ্চলত সুৰাৰ বিপণীয়ে ধ্বংস কৰিব সমাজ: ৰিপুণ বৰা