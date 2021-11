গুৱাহাটী,২৮ নৱেম্বৰ : অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্রীৰ আকাশলংঘী মূল্যবৃদ্ধিত দিশাহাৰ হৈ পৰা ৰাজ্যবাসীক সকাহ দিব নোৱাৰা যোগান মন্ত্রী ৰণজিৎ কুমাৰ দাসে মূল্যবৃদ্ধি ৰোধ কৰিবলৈ বিশেষ টাস্ক ফ'ৰ্চ গঠনৰ কথা কৈছিল (Ranjit Das announces task force to control market) । খুচুৰা ব্যৱসায়ীসকলে সামগ্রীৰ ওপৰত সর্বাধিক ৫ টকাহে লাভ ল'ব পাৰিব । ইয়াতকৈ অধিক মূল্য ল'লেই সংশ্লিষ্ট খুচুৰা ব্যৱসায়ীৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্রহণ কৰিব বিশেষ টাস্ক ফ'র্চে । কিন্তু এই ঘোষণা এতিয়াও ঘোষণাতে সীমিত হৈ আছে ।

সমগ্ৰ বজাৰ ব্যৱস্থাটোৱেই বৰ্তমান অনিয়ন্ত্রিত হৈ আছে (Assam's market system is not under control)। প্ৰকৃততে ৰাজ্যৰ বিয়াগোম খাদ্য আৰু অসামৰিক যোগান বিভাগটো ঢাল-তৰাৱোলবিহীন নিধিৰাম চৰ্দাৰত পৰিণত হৈছে । যি সময়ত অত্যাৱশ্যকীয় সা-সামগ্ৰীৰ অত্যধিক মূল্যবৃদ্ধি ৰোধ কৰাৰ বাবে মন্ত্ৰী ৰণজিৎ কুমাৰ দাসে টাক্স ফ'র্চ গঠনৰ কথা ঘোষণা কৰিছে সেই সময়তে পোহৰলৈ আহিছে ৰাজ্যৰ যোগান বিভাগৰ পঁয়ালগা স্বৰূপটো ।

যোগান মন্ত্ৰীৰ শৰীৰ চৰ্চা

আচলতে জিলা পর্যায়ৰ বিষয়া, কর্মচাৰীসকলে কেনে পৰিৱেশত কাম কৰি থাকিবলগা হৈছে সেই ছবিখন মন্ত্রী দাসক শীর্ষ বিষয়াসকলে অৱগত কৰিছে নে নাই সেয়া এই মূহুর্তত গুৰুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হিচাপে বিবেচিত হৈছে । খাদ্য সামগ্রী, শাক-পাচলিকে ধৰি নিত্যব্যৱহার্য সা-সামগ্ৰীৰ অভাৱনীয় মূল্যবৃদ্ধিয়ে ত্রাহিমধুসূদন সোঁৱৰাইছে সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজক । সা-সামগ্রী ক্রয় কৰিবলৈ গৈ জনসাধাৰণে ব্যাপক দুর্যোগৰ সম্মুখীন হ'বলগা হৈছে । এনে সময়তে বিভাগীয় মন্ত্ৰী ৰণজিৎ কুমাৰ দাসে দাম বৃদ্ধি নিৰীক্ষণৰ বাবে টাক্স ফ'র্চ গঠনৰ কথা ঘোষণা কৰিছে ।

কিন্তু এনে ঘোষণাৰ মাজতে ব্যৱসায়ীৰ খাদ্য-সামগ্ৰীৰ মজুতকৰণ, দাম বৃদ্ধি আদি নিৰীক্ষণৰ গুৰু দায়িত্বত থকা খাদ্য আৰু অসামৰিক যোগান বিভাগটোৰ সম্পূর্ণ নিশকতীয়া স্বৰূপটো পোহৰলৈ আহিছে । বিভাগীয় এক বিশ্বস্ত সূত্ৰৰ পৰা জানিব পৰা মতে খাদ্য আৰু অসামৰিক যোগান বিভাগৰ যুটীয়া সঞ্চালকৰ পদৰ সংখ্যা হৈছে চাৰিটা । লক্ষণীয় বিষয় যে এই চাৰিটা পদেই বর্তমান খালী হৈ আছে ।

বজাৰত জ্বলিছে জুই চৰকাৰ আছে শুই

অনুৰূপ ধৰণে বিভাগটোৰ ১৬ টা উপ-সঞ্চালক পদৰ বিপৰীতে দায়িত্ব পালন কৰি আছে মাত্র ৪ গৰাকী বিষয়াই । অর্থাৎ উপ-সঞ্চালকৰ ১২ টা পদেই খালী । একেদৰে সহকাৰী উপ-সঞ্চালকৰ ২১ টা পদৰ বিপৰীতে খালী হৈ আছে ৭ টা পদ । আনহাতে, ক্ষেত্র পর্যায়ত যোগান বিভাগৰ আঁচনি কার্যকৰী কৰা, মূল্যবৃদ্ধি নিৰীক্ষণ কৰা, ব্যৱসায়ীৰ মজুত থকা খাদ্যসামগ্রী পৰীক্ষা কৰা আদি বিষয়সমূহ তদাৰক কৰাৰ গুৰু দায়িত্বত থাকে পৰিদৰ্শক আৰু উপ-পৰিদৰ্শকসকল ।

কিন্তু ৰাজ্যত খাদ্য-অসামৰিক যোগান বিভাগৰ ১৯১ টা পৰিদৰ্শক পদৰ বিপৰীতে ৪৫ টা আৰু ২৭১ টা উপ-পৰিদৰ্শক পদৰ ভিতৰত ১২৬ টা পদেই খালী । বিষয়া-কর্মচাৰী অবিহনে এনেদৰেই এতিয়া ৰাজ্যত চলিছে যোগান বিভাগ (Vacancies in Assam civil supply department)। উল্লেখ্য যে, শীর্ষ পর্যায়ৰ এচাম বিষয়াৰ চৰম দায়িত্বহীনতাৰ বাবেই তৃণমূল পর্যায়ত কাৰ্যহীন হৈ পৰিছে যোগান বিভাগটো । অসাধু ব্যৱসায়ীয়ে নিজৰ খেয়ালখুচি মতে দাম বৃদ্ধি কৰিলেও আচলতে বিভাগটোত চাওঁতা বিষয়া নোহোৱা হৈছে ।

নিয়ম অনুসৰি ব্যৱসায়ীয়ে মজুত কৰা খাদ্যসামগ্রী, দাম আদি সংশ্লিষ্ট জিলা কার্যালয়, যোগান বিভাগৰ বিষয়াক অৱগত কৰিব লাগে । কিন্তু ব্যৱসায়ীসকলে অৱগত কৰা তথ্যসমূহ সঠিক হয় নে নহয়, ব্যৱসায়ীজনে সঠিক মূল্যত সামগ্ৰীসমূহ বিক্ৰী কৰিছে নে নাই সেয়াহে নিৰীক্ষণৰ কোনো ব্যৱস্থা নাই । জানিব পৰা মতে এচাম বিষয়াই ব্যৱসায়ীয়ে হোৱাটছএপত প্রেৰণ কৰা তথ্য-পাতি পৰীক্ষা কৰিয়ে দায়িত্ব সামৰে ।

কোন দোকানত কিমান সামগ্রী আছে, কেতিয়া আৰু কিমান দামত সামগ্রী ক্রয় কৰা হৈছে । সেয়া ক্ষেত্র পর্যায়ত পৰীক্ষা কৰা ব্যৱস্থাত যথেষ্ট শিথিলতা আছে । ব্যৱসায়ীয়ে কিমান দামত সা-সামগ্রী বিক্ৰী কৰে তাৰ তথ্য কোনো জিলাত উপলব্ধ নহয় । তদুপৰি পাইকাৰী দামত ব্যৱসায়ীয়ে সামগ্রী ক্রয় কৰি অনাৰ পিছত সামগ্ৰী বিধ কিমান লাভত বিক্ৰী কৰিব পাৰিব তাৰ কোনো স্পষ্ট চৰকাৰী অধিসূচনা নাই ।

এনেদৰে চূড়ান্ত অৰাজক ব্যৱস্থাৰে চলি আছে ৰাজ্যৰ খাদ্য আৰু অসামৰিক যোগান বিভাগ । ইপিনে মন্ত্রীৰ নির্দেশ অমান্য কৰি এচাম বিষয়াই বছৰ বছৰ ধৰি একে স্থানতে কার্যনির্বাহ কৰি আছে । মন্ত্ৰী ৰণজিৎ কুমাৰ দাসৰ নির্দেশ অমান্য কৰি ভালেসংখ্যক বিষয়াই একে স্থানতে ৰহস্যজনকভাৱে কার্যনির্বাহ কৰি আছে । এনে এক পৰিস্থিতিত এতিয়া দাম বৃদ্ধি নিৰীক্ষণৰ বাবে মন্ত্রী ৰণজিৎ কুমাৰ দাসৰ টাক্স ফ'ৰ্চ গঠনে সাধাৰণ জনতাক কিমান দূৰ সকাহ দিবলৈ সক্ষম হ'ব সেয়া স্বাভাৱিকতেই লক্ষণীয় বিষয় ।

বজাৰত জ্বলিছে জুই চৰকাৰ আছে শুই

ইন্ধনজাত সামগ্রীৰ পৰা শাক-পাচলিলৈকে বজাৰত হোৱা মূল্যবৃদ্ধিয়ে কোঙা কৰিছে সর্বসাধাৰণ জনতাক । ক'ভিডজনিত পৰিস্থিতিৰ পাছত হোৱা মুদ্রাস্ফীতিয়ে বিপন্ন কৰি তুলিছে স্বাভাৱিক জীৱনযাত্রা । বিশেষকৈ অত্যাৱশ্যকীয় খাদ্য-সামগ্রী আৰু শাক-পাচলিৰ মূল্যবৃদ্ধিয়ে ৰাজ্যবাসীক সবাতোকৈ বেছি প্ৰভাৱিত কৰিছে । ইয়াৰ বিপৰীতে সাধাৰণ ৰাইজক মূল্যবৃদ্ধিৰ পৰা সকাহ দিয়াত সম্পূর্ণৰূপে ব্যর্থ হৈছে ৰাজ্য চৰকাৰৰ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ ।

যাৰ সুযোগ লৈ বৃদ্ধি পাইছে মধ্যভোগীৰ দপদপনি । পৰিণতিত প্রতিবিধ সামগ্রীৰ মূল্য অকল্পনীয়ভাৱে বৃদ্ধি পাবলৈ লৈছে ৰাজ্যৰ বজাৰত । বিশেষকৈ শাক-পাচলিৰ বজাৰত ইয়াৰ ব্যাপক প্রভাৱ পৰিলক্ষিত হৈছে ।

যোগান আৰু কৃষি বিভাগৰ ব্যর্থতা তথা সমন্বয়হীনতাৰ বাবে শাক-পাচলিৰ উৎস আৰু পাইকাৰী বজাৰৰ মাজত দামৰ ব্যাপক তাৰতম্য ঘটিছে । খাৰুপেটীয়া, বৰপেটা আদিৰ বজাৰৰ উৎসৰ তুলনাত গুৱাহাটীৰ বজাৰত ৭০-১০০ গুণ দৰত বিক্রী হৈছে শাক-পাচলি । খাৰুপেটীয়া, বৰপেটা আদি অঞ্চলসমূহৰ পাইকাৰী বজাৰত ৮-১০ টকাতে উপলব্ধ হোৱা শাক-পাচলি গুৱাহাটী আৰু ৰাজ্যৰ অন্যান্য চহৰসমূহৰ বজাৰত গ্রাহকে ৪০ ৰ পৰা ৮০ টকা দৰত ক্রয় কৰিবলগীয়া হৈছে । যাৰ বাবে প্রশ্ন উত্থাপন হৈছে যে কি কাৰণত উৎস আৰু বজাৰৰ মাজত দামৰ বৃহৎ তাৰতম্য ঘটিছে ।

উল্লেখ্য যে, খাৰুপেটীয়াৰ পাচলিৰ পাইকাৰী বজাৰত প্রতিকিলোগ্রাম ফুলকবি ৮ ৰ পৰা ১২ টকা, বন্ধাকবি ৬ ৰ পৰা ১০ টকা, জলকীয়া ৩০ ৰ পৰা ৪০ টকা, জাতিলাউ ১০ টকাৰ পৰা ১২ টকা, বিন ২০ টকাৰ পৰা ৩০ টকা, বেঙেনা ১০ টকাৰ পৰা ২০ টকা, গাজৰ ৩০ টকাৰ পৰা ৪০ টকা, তিয়ঁহ ১০ টকাৰ পৰা ২০ টকা, লেছেৰা ১৫ টকাৰ পৰা ২০ টকাত উপলব্ধ । সেইদৰে বৰপেটাৰ খুচুৰা বজাৰত প্রতিকিলোগ্রাম বন্ধাকবি ১২ টকাৰ পৰা ১৫ টকা, ফুলকবি ১২ টকাৰ পৰা ১৮ টকা, তিয়ঁহ ১২ টকাৰ পৰা ১৫ টকা, বিলাহী ৪০ টকাৰ পৰা ৫০ টকা, বেঙেনা ৮ টকাৰ পৰা ১৫ টকা, ৰঙালাউ ১০ টকাৰ পৰা ১৫ টকা, লেছেৰা ২০ টকা, জিকা ১৫ টকা আৰু তিতাকেৰেলা ১২ টকাৰ পৰা ১৫ টকাকৈ বিক্রী হৈ আছে ।

ইয়াৰ বিপৰীতে মহানগৰীৰ বজাৰত ফুলকবিৰ দাম হৈছে প্রতি কিলোগ্রামত ৩০ টকাৰ পৰা ৫০ টকা । তদুপৰি বন্ধাকবি ৩০ টকাৰ পৰা ৫০ টকা, তিয়ঁহ ৪০-৫০ টকা, গাজৰ ৭০-৮০ টকা, বিলাহী ৮০-৯০ টকা, মূলা ৩০-৪০ টকা, বিন ৮০-৯০ টকা, স্কোৱাছ ৪০-৫০ টকা, ওলকবি ৩০-৫০ টকা, বেঙেনা ৪০-৫০ টকা আৰু লেছেৰা ৫০-৬০ টকাকৈ প্রতিকিলোগ্রামত বিক্রী হৈ আছে ।

আনহাতে মহানগৰীৰ বিভিন্ন বজাৰভেদে এই সামগ্রীসমূহৰ মূল্যৰ যথেষ্ট তাৰতম্য আছে । লক্ষণীয় বিষয় যে উৎসৰ বজাৰৰ তুলনাত আকাশ-পাতাল পাৰ্থক্যত বজাৰত শাক-পাচলি বিক্রী হৈ আছে । বিয়াগোম যোগান বিভাগে সাধাৰণ ৰাইজক সকাহ দিবলৈ কেতিয়া সক্রিয় হ'ব সেয়া বৰ্তমান সময়ৰ বাবে এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন ।

