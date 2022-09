গুৱাহাটী, ২৭ ছেপ্টেম্বৰ : ক’ভিডৰ ভয়াৱহতা বৰ্তমান নাই যদিও ৰাজ্যত অব্যাহত আছে ক’ভিডৰ টীকাকৰণ (Covid vaccination in Assam) । ক’ভিডৰ টীকাকৰণ অভিযানৰ ক্ষেত্ৰত আজি আন এক উল্লেখনীয় সফলতা লাভ কৰিলে অসমে । মঙলবাৰে অসমত ৫ কোটি পালি ক’ভিড প্ৰতিষেধক প্ৰদানৰ সীমা সফলতাৰে অতিক্ৰম কৰিবলৈ সক্ষম হ’ল ৰাজ্যৰ স্বাস্থ্য বিভাগ (Assam records five crore doses of Covid vaccination) ।

ভাৰত চৰকাৰৰ তথ্য অনুসৰি, ৰাজ্যত ক’ভিডৰ প্ৰতিষেধক অভিযান আৰম্ভ হোৱাৰে পৰা আজি সন্ধিয়ালৈকে মুঠ ৫,০০,০৮,৬৪৮ পালি ক’ভিডৰ টীকা গ্ৰহণ কৰিছে ৰাজ্যবাসীয়ে । ২০২১ চনৰ ১৬ জানুৱাৰীত দেশৰ আন ৰাজ্যসমূহৰ লগতে অসমতো ক’ভিড প্ৰতিষেধক প্ৰদান অভিযান আৰম্ভ হৈছিল ।

সেই অনুসাৰে প্ৰায় ২০ মাহতে অসমে ক’ভিড টীকাকৰণৰ ক্ষেত্ৰত ৫ কোটিৰ সীমা অতিক্ৰমৰ এই উল্লেখনীয় সফলতা অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হ’ল । উল্লেখ্য যে, ৰাজ্যখনত ক’ভিড প্ৰতিষেধক অভিযান আৰম্ভ হোৱাৰ পাচত যোৱা বছৰৰ ২৭ জুলাইত ১ কোটি পালি, যোৱা বছৰৰ ১১ ছেপ্টেম্বৰত ২ কোটি পালি আৰু যোৱা বছৰৰ ১৩ নৱেম্বৰত ৩ কোটি পালি প্ৰতিষেধক প্ৰদানত অসমে সফলতা লাভ কৰিছিল ।

ক’ভিডৰ প্ৰতিষেধক অভিযান

অসমত ক’ভিড টীকাকৰণ অভিযানে আজি সফলতাৰে ৫ কোটি পালিৰ সীমা অতিক্ৰম কৰিবলৈ সক্ষম হোৱাৰ বাবে ৰাজ্যবাসীক অভিনন্দন জনোৱাৰ লগতে প্ৰতিগৰাকী স্বাস্থ্যকৰ্মী, আশাকৰ্মী, অংগনবাদী কৰ্মী-সহায়িকা, গাঁওবুঢ়া, বি এল অ’লৈ ধন্যবাদ জনাইছে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই ।

এক বাৰ্তাত স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী মহন্তই উল্লেখ কৰে যে, ৰাজ্যবাসীৰ ব্যাপক সঁহাৰিৰ বাবেই আজি ৫ কোটি পালি ক’ভিড প্ৰতিষেধক প্ৰদানৰ সীমা অতিক্ৰম কৰিবলৈ স্বাস্থ্য বিভাগ সফল হ’ল । ৰাজ্যবাসীৰ মাজত ক’ভিড প্ৰতিষেধক প্ৰদানত মূল ভূমিকা লোৱা প্ৰতিগৰাকী এ এন এম-জি এন এম তথা স্বাস্থ্যকৰ্মী, আশাকৰ্মী, গাঁওবুঢ়াৰ লগতে প্ৰত্যেক জিলা প্ৰশাসন, স্বাস্থ্য বিভাগৰ সকলো বিষয়া-কৰ্মচাৰীলৈ এই সফলতাৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা বিশেষভাৱে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ।

ক’ভিড অতিমাৰীয়ে অসমতো গুৰুতৰ ৰূপ ধাৰণ কৰাৰ সময়তে মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সুদক্ষ নেতৃত্বত অসম চৰকাৰে ৰাজ্যবাসীক ক’ভিডৰ পৰা সুৰক্ষিত কৰিবলৈ অতি সফলতাৰে কাৰ্যব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ লগতে ক’ভিড টীকাকৰণৰ বৃহৎ অভিযানো সুচাৰুৰূপে সম্পন্ন কৰিবলৈ সক্ষম হ’ল । অসমত ক’ভিড টীকাকৰণ অভিযানে বিগত প্ৰায় ২০ মাহত ৫ কোটি পালিৰ সীমা অতিক্ৰম কৰাটো নিঃসন্দেহে সমগ্ৰ ৰাজ্যবাসীৰ বাবেই এক গৌৰৱৰ বিষয় বুলি স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সদৰী কৰে ।

ক’ভিড প্ৰতিষেধক প্ৰদান অভিযান

১২ বছৰৰ ঊৰ্দ্ধৰ সকলোৰে বাবে বিনামূলীয়া ক’ভিড প্ৰতিষেধক প্ৰদানৰ সুবিধা আগবঢ়োৱাৰ লগতে ইতিপূৰ্বে অসমলৈ বিশেষ উদ্যোগ লৈ ক’ভিড প্ৰতিষেধক প্ৰেৰণৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোডী আৰু কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী মনসুখ মন্দাভিয়াৰ প্ৰতিও স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী মহন্তই ৰাজ্যবাসীৰ হৈ বিশেষ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰে ।

ৰাজ্যবাসীক ক’ভিড অতিমাৰীৰ পৰা সুৰক্ষিত কৰিবলৈ চলোৱা অভিযানক সন্মুখত থাকি বলিষ্ঠ নেতৃত্ব দিয়াৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰো শলাগ লৈছে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ।

