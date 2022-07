গুৱাহাটী, 15 জুলাই: অপৰাধ অনুসন্ধান বিভাগৰ উদ্যোগত বৃহস্পতিবাৰে গুৱাহাটীৰ উলুবাৰীস্থিত অসম আৰক্ষীৰ মুখ্য কাৰ্য্যালয়ৰ সভাকক্ষত অনুষ্ঠিত এখন বৈঠকত মহিলা আৰু শিশু সুৰক্ষা সম্পৰ্কীয় বিভিন্ন বিষয়ত আলোচনা কৰা হয় (Discussion on Women and Child Protection)। মহিলা আৰু শিশু সুৰক্ষাৰে জড়িত বিভিন্ন চৰকাৰী বিভাগ, বেচৰকাৰী স্বেচ্ছাসেৱী সংস্থা, শিক্ষানুষ্ঠান, টাটা ইনষ্টিটিউট অব ছচিয়েল চায়েন্স আদিকে ধৰি বহুকেইটা প্ৰতিষ্ঠানৰ প্ৰতিনিধিৰ উপস্থিতিত অনুষ্ঠিত এই বৈঠকত আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান ভাস্কৰজ্যোতি মহন্তই (Assam DGP Bhaskar Jyoti Mahanta) মহিলা আৰু শিশুৰ বিৰুদ্ধে সংঘটিত অপৰাধসমূহ প্ৰতিৰোধৰ বাবে অসম আৰক্ষী বদ্ধপৰিকৰ বুলি মন্তব্য কৰে (Police committed to preventing crimes against women and children) ।

এনে অপৰাধসমূহ প্ৰতিৰোধ কৰাৰ বাবে শক্তিশালী বহুমুখী পদক্ষেপ গ্ৰহণত গুৰুত্ব আৰোপ কৰি সঞ্চালক প্ৰধান মহন্তই কয় যে, এই বিষয়ৰ লগত জড়িত আৰক্ষী, সমাজকল্যাণ, শিক্ষা, শ্ৰম, স্বাস্থ্য আদি চৰকাৰী বিভাগসমূহৰ লগতে ৰাজ্যিক মহিলা আয়োগ, অসম ৰাজ্যিক শিশু অধিকাৰ সুৰক্ষা আয়োগ, শিক্ষানুষ্ঠান, বেচৰকাৰী স্বেচ্ছাসেৱী সংস্থাসমূহৰ মাজত সু-সমন্বয় আৰু সহযোগিতাৰ মাজেৰে এক কাৰ্য্যকৰী পৰিকল্পনা যুগুত কৰিব লাগিব ।

ৰাজ্যিক মহিলা আয়োগৰ অধ্যক্ষা হেমপ্ৰভা বৰঠাকুৰে (Hema Prova Borthakur, Chairperson, Assam State Commission for Women) তেওঁৰ ভাষণত আয়োগে এনে অপৰাধসমূহৰ বিৰুদ্ধে সম্প্ৰতি গ্ৰহণ কৰা ব্যৱস্থাৱলীৰ বিষয়ে বৰ্ণনা কৰি অসম আৰক্ষীয়ে এইক্ষেত্ৰত গ্ৰহণ কৰা পদক্ষেপসমূহৰ প্ৰশংসা কৰে । অধ্যক্ষাগৰাকীয়ে কয় যে, "সংশ্লিষ্ট সকলো পক্ষই সন্মিলিতভাৱে শিশু আৰু মহিলাৰ সুৰক্ষাৰ দিশত কাম কৰি যাব লাগিব" । ভাষণ প্ৰসংগত অধ্যক্ষাগৰাকীয়ে এই ক্ষেত্ৰত সমাজৰ সকলো শ্ৰেণীৰ নাগৰিকৰ সহযোগিতা কামনা কৰে ।

অপৰাধ অনুসন্ধান বিভাগৰ অতিৰিক্ত সঞ্চালক প্ৰধান এ ৱাই ভি কৃষ্ণাই ( AYV Krishna, Additional Director General of Police, CID, Assam) তেওঁৰ আদৰণি ভাষণত আৰক্ষীয়ে শিশু আৰু মহিলাৰ সুৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত লোৱা পদক্ষেপসমূহৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰি মহিলা আৰু শিশুৰ বিৰুদ্ধে অপৰাধৰ বিষয়টো চোৱা-চিতা কৰাৰ বাবে অপৰাধ অনুসন্ধান বিভাগৰ মুখ্য কাৰ্য্যালয়ত আৰক্ষী অধীক্ষক পৰ্য্যায়ৰ বিষয়াৰ তত্বাৱধানত গোট স্থাপন কৰাৰ কথা বৈঠকত অবগত কৰে । তেওঁ কয় যে, ৰাজ্যখনৰ এঘাৰখন জিলাত “টাটা ইনষ্টিটিউট অব চ’ছিয়েল চায়েন্স”ৰ সহযোগত মহিলাৰ বাবে বিশেষ কোষ স্থাপন কৰি ভুক্তভোগী মহিলাক আইনী আৰু মনস্তাত্ত্বিকভাৱে সহায় আগবঢ়োৱাৰ উপৰি তেওঁলোকক কাউন্সিলিঙৰো ব্যৱস্থা কৰা হৈছে । এই সংক্ৰান্তত অসম চৰকাৰ আৰু “টাটা ইনষ্টিটিউট অব চ'ছিয়েল চায়েন্স”ৰ মাজত এখন বুজাবুজি চুক্তি ইতিমধ্যে স্বাক্ষৰ হৈছে। উপ-আৰক্ষী অধীক্ষক অথবা অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষকৰ তত্বাৱধানত ৰাজ্যখনৰ সকলো জিলাতে গঠন কৰা স্পেচিয়েল জুভেনাইল পুলিচ ইউনিট সমূহ সক্ৰিয় কৰি সকলো আৰক্ষী থানাতে ‘শিশু কল্যাণ বিষয়া’ মনোনীত কৰা হৈছে বুলিও অতিৰিক্ত আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰে ।

অপৰাধ অনুসন্ধান বিভাগৰ অতিৰিক্ত সঞ্চালক প্ৰধানগৰাকীয়ে লগতে 320 খন আৰক্ষী থানাত মহিলা ‘হেল্প ডেস্ক' আৰম্ভ কৰাৰ বিষয়ে অৱগত কৰি কয় যে 1330 গৰাকীতকৈও অধিক আৰক্ষী বিষয়াক যোৱা দুবছৰত অপৰাধ অনুসন্ধান বিভাগৰ দ্বাৰা বিশেষ প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰা হৈছে। অপৰাধ অনুসন্ধান বিভাগৰ মুখ্য কাৰ্য্যালয়ত ‘পৰিয়াল কাউন্সিলিং চেণ্টাৰ’ স্থাপন কৰাৰ কথা উল্লেখ কৰি ইউনিছেফৰ সহযোগত ‘শিশু মিত্ৰ সমল কেন্দ্ৰ’ স্থাপনৰ লগতে সকলো জিলাতে মানৱ সৰবৰাহ বিৰোধী গোট স্থাপন কৰা হৈছে বুলিও মন্তব্য কৰে। তেওঁ জনায় যে বিগত এটা বছৰত 161 টা মানৱ সৰবৰাহৰ গোচৰ পঞ্জীয়ন হৈছে ৷ ইয়াৰে 123 টা সৰবৰাহকাৰীক গ্ৰেপ্তাৰ, 110 গৰাকী শিশুকে ধৰি মুঠ 279 গৰাকী ভুক্তভোগীক উদ্ধাৰ কৰা হৈছে ।

উল্লেখ্য যে, এই বৈঠকত অপৰাধ অনুসন্ধান বিভাগে প্ৰকাশ কৰি উলিওৱা “Handbook for Investigating Officers of Crimes against Women and Children” শীর্ষক এখন হাতপুথি উন্মোচন কৰে আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান ভাস্কৰজ্যোতি মহন্তই ।

