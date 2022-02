গুৱাহাটী, ৯ ফেব্ৰুৱাৰী : বুধবাৰে অসম ৰাজ্যিক নিৰ্বাচন আয়োগে ঘোষণা কৰিলে ৰাজ্যৰ পৌৰসভা নিৰ্বাচনৰ সময়সূচী (Dates of the Municipal elections for Assam have been announced) । ৬ মাৰ্চত অনুষ্ঠিত হ'ব ৰাজ্যত ৮০ খন পৌৰসভাৰ নিৰ্বাচন (Assam Municipal Elections to be held on March 6) । ৰাজ্যিক নিৰ্বাচন আয়োগৰ গুৱাহাটীস্থিত কাৰ্যালয়ত আয়োজন কৰা এখন সংবাদমেলত এই কথা সদৰি কৰে ৰাজ্যিক নিৰ্বাচন আয়ুক্ত আলোক কুমাৰে ।

শিলচৰক বাদ দি ৰাজ্যৰ ৩৬ খন জিলা আৰু উপ-সংমণ্ডলৰ ৮০ খন পৌৰসভাৰ নিৰ্বাচন ৬ মাৰ্চত অনুষ্ঠিত হ'ব (SEC announces polling to 80 municipal boards in Assam) । শিলচৰ পৌৰসভা সন্দৰ্ভত গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ত গোচৰ চলি থকা বাবে নিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণা কৰা হোৱা নাই । আনহাতে, ৯ মাৰ্চত হ’ব নিৰ্বাচনৰ ভোট গণনা ।

৮০ খন পৌৰসভাৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে মনোনয়ন পত্ৰ দাখিলৰ অন্তিম দিন হৈছে ১৫ ফেব্ৰুৱাৰী ।

১৭ ফেব্ৰুৱাৰীত মনোনয়ন পত্ৰৰ পৰীক্ষণ কৰা হ'ব ৷ লগতে মনোনয়ন পত্ৰ প্ৰত্যাহাৰৰ অন্তিম দিন ২০ ফেব্ৰুৱাৰী ধাৰ্য কৰিছে সম ৰাজ্যিক নিৰ্বাচন আয়োগে । ক'ভিড পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত ৰ’ড শ্ব’ আৰু সকলো ধৰণৰ শোভাযাত্ৰা নিষিদ্ধ কৰা হৈছে ।

প্ৰাৰ্থীয়ে ঘৰে-ঘৰে গৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাব পাৰিব যদিও লগত কেৱল ১৫ জন ব্যক্তিহে যাব পাৰিব । ক'ভিড প্ৰটক'ল বাধ্যতামূলক হ'ব নিৰ্বাচনত । ইফালে নিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণাৰ লগে লগে আজিৰে পৰা সংশ্লিষ্ট পৌৰ এলেকাত নিৰ্বাচনী আচৰণ বিধি বলৱৎ হৈছে ।

লগতে পঢ়ক : Assam municipal election 2022:পৌৰসভা নিৰ্বাচনত আম আদমি পাৰ্টিয়ে আগবঢ়াব প্ৰতিদ্বন্দিতা

এইবাৰ প্ৰথমবাৰৰ বাবে পৌৰসভাৰ নিৰ্বাচন বেলট পেপাৰৰ বিপৰীতে ই ভি এম মেছিনৰ যোগেদি হ'ব । পৌৰসভা নিৰ্বাচনত M2 EVM ব্যৱহাৰ হ’ব । অৱশ্যে পৌৰসভা নিৰ্বাচনত ব্যৱহাৰ হ'বলগীয়া ই ভি এম মেছিনত ভি ভি পেটৰ ব্যৱস্থা নাথাকিব ।

আনহাতে, সৰ্বাধিক ১৭৬ টা ভোটকেন্দ্ৰ আছে ডিব্ৰুগড় পৌৰসভাত । সেইদৰে ডিব্ৰুগড় পৌৰসভাত আছে সৰ্বাধিক ১.৭০ লাখ ভোটাৰ । পৌৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে ৩৩ জন পৰ্যবেক্ষক নিয়োগ কৰা হৈছে ।

ইতিমধ্যে পৌৰসভাৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে বিহাৰৰ পৰা অনা হৈছে ই ভি এম মেছিন । পৌৰ নিৰ্বাচনত ৫,৯০০ টা ই ভি এম ব্যৱহাৰ হ'ব । ইয়াৰে ৪১০০ মেছিন বিভিন্ন পৌৰসভালৈ প্ৰেৰণৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে । ১৭০০ ই ভি এম মেছিন গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে ৰখা হৈছে ।

আনহাতে, ৮০ খন পৌৰসভাত আছে মুঠ ৯৭৭ টা ৱাৰ্ড আৰু ভোটকেন্দ্ৰৰ সংখ্যা হৈছে ২০৫৪ টা । সেইদৰে মুঠ ভোটাৰৰ সংখ্যা হৈছে ১৬,৭৩,৮৯৯ গৰাকী । ইয়াৰে পুৰুষৰ সংখ্যা ৮,৩২,৩৪৮ জন, মহিলাৰ সংখ্যা ৮,৪১,৫৩৪ গৰাকী আৰু তৃতীয় লিংগৰ ১৭ গৰাকী ভোটাৰ ।

ইফালে ষ্টাৰ কেম্পেইনাৰ লৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলোৱাৰ ক্ষেত্ৰত ৰাষ্ট্ৰীয় দলৰ বাবে ১৫ জন আৰু ৰাজ্যিক দলৰ বাবে ১০ জনৰ অনুমতি দিয়া হৈছে । সমগ্ৰ নিৰ্বাচনী প্ৰক্ৰিয়াটোত ২৫ হাজাৰ চৰকাৰী বিষয়া-কৰ্মচাৰী নিয়োজিত হ'ব ।

লগতে পঢ়ক : ৰাজস্থানৰ 90 খন পৌৰসভাৰ নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছে লাভ কৰিলে 48 খন আসন