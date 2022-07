গুৱাহাটী, ১৯ জুলাই : দেশৰ ৭৫ সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস (75th Independence Day of India) উপলক্ষে জাতীয় পতাকা প্ৰস্তুত আৰম্ভ হৈছে অসম খাদী আৰু গ্ৰামোদ্যোগ বোৰ্ডত (Assam Khadi and Village Industry Board) । স্বাধীনতা দিৱস উপলক্ষে এইবাৰ ৩৩ লাখ টকাৰ বাজেটেৰে ১০,৫০০ জাতীয় পতাকা প্ৰস্তুত কৰাৰ লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰিছে বিভাগটোৱে । বিভাগটোৰ ব্যৱসায় শাখাৰ অতিৰিক্ত কাৰ্যবাহী বিষয়া বিপুল হাজৰিকাই কয় যে প্ৰতি বছৰৰ দৰে এইবাৰো স্বাধীনতা দিৱস উপলক্ষে জাতীয় পতাকা প্ৰস্তুতৰ কাম জুলাইৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে (Increased demand for national flags) ।

তেওঁলোকে ৬টা আকাৰৰ পতাকা প্ৰস্তুত কৰে বুলি উল্লেখ কৰে বিপুল হাজৰিকাই । আকাৰ অনুযায়ী পতাকাসমূহৰ মূল্য ক্ৰমে ৬ ফুট দীঘল ৪ ফুট বহলৰ মূল্য ৭৩০ টকা, ৪ ফুট দীঘল ৩ ফুট বহলৰ মূল্য ৫৮০ টকা, ৩ ফুট দীঘল আৰু ২ ফুট বহল পতাকাৰ মূল্য ৩৩০ টকা, ২ ফুট ৩ ইঞ্চি দীঘল আৰু ডেৰ ফুট বহল পতাকাৰ মূল্য ২০০ টকা, ডেৰ ফুট দীঘল ১ ফুট বহল পতাকাৰ মূল্য ১৫০ টকা আৰু ৯ ইঞ্চি দীঘল ৬ ইঞ্চি বহল পতাকাৰ মূল্য ১০০ টকা নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে । আনহাতে, এইবাৰ পতাকাৰ চাহিদা বৃদ্ধি পোৱা বুলিও উল্লেখ কৰে বিষয়াগৰাকীয়ে ।

ৰাজ্যত জাতীয় পতাকাৰ চাহিদা বৃদ্ধি

বিশেষকৈ এইবাৰ ২ ফুট ৩ ইঞ্চি দীঘল ডেৰ ফুট বহল, ডেৰ ফুট দীঘল ১ ফুট বহল পতাকাৰ চাহিদা বৃদ্ধি পোৱা বুলি তেওঁ প্ৰকাশ কৰে । আনহাতে, ১৫ জুলাইলৈকে ৬,৯৪১ খন পতাকা বিক্ৰী হোৱাৰ বিপৰীতে বিভাগটোত বৰ্তমান ৩ হাজাৰ পতাকা মজুত আছে । ১৫ আগষ্টলৈ পতাকা বনাই থকাৰ লগতে নিৰ্ধাৰিত লক্ষ্যতকৈ অধিক পতাকা বনাব পৰা যাব বুলি তেওঁ মন্তব্য কৰে । ইতিমধ্যে চুবুৰীয়া ৰাজ্য অৰুণাচলৰ পৰা বহু অৰ্ডাৰ অহা বুলিও তেওঁ প্ৰকাশ কৰে ।

তাৰে ভিতৰত ৫০০ যোগান ধৰা হৈছে । উল্লেখ্য, তিনিচুকীয়া ,লখিমপুৰ, তেজপুৰ ডিব্ৰুগড়ৰ ভাণ্ডাৰৰ পৰাও অৰুণাচলৰ লোকে পতাকা সংগ্ৰহ কৰে বুলি তেওঁ জনায় । সেয়েহে উক্ত ভাণ্ডাৰসমূহত পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে পতাকা মজুত ৰখা বুলি তেওঁ ব্যক্ত কৰে । অৱশ্যে যোৱা বছৰৰ তুলনাত এইবাৰ প্ৰতিখন পতাকাৰ মূল্য ৩০ টকাকৈ বৃদ্ধি হোৱা বুলিও তেওঁ লগতে কয় ।

উল্লেখ্য যে সমগ্ৰ দেশৰ লগতে অসমতো অহা ১৩ আগষ্টৰ পৰা ১৫ আগষ্টলৈকে ৮০ লাখ বাসগৃহ, কার্যালয়, দোকানত জাতীয় পতাকা উত্তোলন কৰা হ'ব । কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ সাংস্কৃতিক মন্ত্ৰালয়ে (Union Ministry of Culture) হাতত লোৱা ‘হৰ ঘৰ ত্ৰিৰংগা’ (Har Ghar Triranga) কাৰ্যসূচীৰ অংশস্বৰূপে ৰাজ্যখনৰ গ্ৰাম্য আৰু নগৰাঞ্চলৰ বাসগৃহৰ লগতে ব্যৱসায়িক প্রতিষ্ঠান, চৰকাৰী-বেচৰকাৰী কাৰ্যালয়, শিক্ষানুষ্ঠানসমূহত এই দিনকেইটাত জাতীয় পতাকা উত্তোলনৰ লক্ষ্য স্থিৰ কৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰে ।

