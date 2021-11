গুৱাহাটী, ২৪ নৱেম্বৰ : ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ বিভিন্ন স্থানত লাচিত দিৱস পালন কৰি বীৰ পুৰুষজনক স্মৰণ কৰাৰ লগতে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনোৱা হয় । মহানগৰীৰ লাচিত নগৰৰ লাচিত জ্যোতি সংঘত অসম জাতীয় পৰিষদৰ উদ্যোগত উদযাপন কৰা হয় লাচিত দিৱস(assam jatiya parishad observed Lachit Divas) ।

AJP ৰ কামৰূপ মহানগৰ জিলা সমিতিৰ উদ্যোগত কেন্দ্ৰীয়ভাৱে লাচিত দিৱস আয়োজন কৰা হয় । এই অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে অসম জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতি লুৰিণজ্যোতি গগৈ, সাধাৰণ সম্পাদক জগদীশ ভূঞা ।

ৰাষ্ট্রীয় পৰ্যায়ত লাচিত বঁটা প্ৰদান কৰিবলৈ আহ্বান লুৰিণজ্যোতি গগৈৰ

অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰি সংবাদ মাধ্যমৰ আগতৰ লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে কয় যে, "NCERT ৰ পাঠ্যক্রমত বিস্তৃতভাৱে অন্তভুর্ক্ত কৰক বীৰ লাচিতৰ কৰ্মৰাজি আৰু অসম বুৰঞ্জী । ৰাজধানী দিল্লীত লাচিতৰ প্ৰতিমূৰ্তি স্থাপনৰ ব্যৱস্থা কৰক । লাচিতৰ নামত ৰাষ্ট্রীয় পৰ্যায়ত বঁটা প্ৰদানৰ ব্যৱস্থা কৰক চৰকাৰে(demands for national award in the name of Lachit) ।"

লাচিতক হিন্দু বীৰ সজোৱাৰ ষড়যন্ত্ৰ বন্ধ কৰিব লাগে আৰু বুৰঞ্জী নজনা সকলে বাঘ হাজৰিকাক কাল্পনিক চৰিত্র সজাবলৈ চেষ্টা কৰিছে, এইয়া দুৰ্ভাগ্যজনক বুলি মন্তব্য প্ৰকাশ কৰে লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে।

লগতে পঢ়ক: Assam Cabinet Meeting : চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়কে ধৰি কি কি উপহাৰ পালে বঙাইগাঁওবাসীয়ে ?