গুৱাহাটী, ১৫ অক্টোবৰ: বুৰঞ্জী আৰু পুৰাতত্ত্ব বিভাগৰ সঞ্চালকালয়ত (Directorate of History and Archaeology) আছে অসম বুৰঞ্জীৰ বহু সমল । কিন্তু প্ৰচাৰৰ অভাৱৰ বাবেই এই বিষয়ে নাজানে বহু লোকে । ১৯২৮ চনৰ ২৫ জুনত প্ৰতিষ্ঠা কৰা বুৰঞ্জী আৰু পুৰাতত্ত্ব বিভাগত আছে ৩ হাজাৰ আহোম যুগৰ সাঁচিপাত, ১৬ খন তামৰ ফলি, ২২ হাজাৰ অসম বুৰঞ্জী, ভাৰত বুৰঞ্জীৰ লগতে অসমীয়া সাহিত্যৰ গ্ৰন্থ (Assam History and Archaeology department ) ।

বুৰঞ্জী আৰু পুৰাতত্ত্ব বিভাগৰ সঞ্চালকালয়ত আছে অসম বুৰঞ্জীৰ বহু সমল

তদুপৰি আছে এটা পুথিভঁৰাল । য’ত পঢ়ুৱৈসকল আহি অধ্যয়ন কৰিব পাৰে । এই বিষয় সম্পৰ্কে বিভাগটোৰ সঞ্চালিকা ড৹ অনিতা চৌধুৰী কয় যে, ‘‘আমাৰ বিভাগটোত বুৰঞ্জীৰ সমল আছে । সৰু এটা ৰত্ন ভাণ্ডাৰ । অসমৰ বিভিন্ন স্থানৰ পৰা গৱেষকসকল অহাৰ লগতে কটন বিশ্ববিদ্যালয় (Cotton University) , সন্দিকৈ মহাবিদ্যালয় (Handique Girls College) , প্ৰাগজ্যোতিষ মহাবিদ্যালয়, পাণ্ডু মহাবিদ্যালয়কে ধৰি বিভিন্ন মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা বহু ছাত্ৰ ছাত্ৰী আহে ।’’

পিছে বহু সংখ্যক লোকে বিভাগটোৰ বিষয়ে নাজানে বুলি আক্ষেপ কৰে বিভাগটোৰ সঞ্চালিকা ড৹ অনিতা চৌধুৰীয়ে । সেয়ে অসমৰ যিমান বিদ্যালয় আছে সকলো বিদ্যালয়ৰে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল এবাৰ হ’লেও এই বিভাগটোলৈ আহিব লাগে বুলিও মন্তব্য কৰে বিভাগটোৰ সঞ্চালিকা ড৹ অনিতা চৌধুৰীয়ে ৷ লগতে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক পুথিভড়ালটোত থকা সাঁচিপাতবোৰ দেখুওৱাই পুৰণি সভ্যতা-সংস্কৃতিৰ লগত চিনাকি কৰাব লাগে বুলি উল্লেখ কৰে বিভাগটোৰ সঞ্চালিকাগৰাকীয়ে ৷

আহোম যুগৰ সাঁচিপাতৰ লগতে তামৰ ফলি, ১৫ -১৬ শ চনৰ মেপ, ঔৰংজেৱৰ দিনৰ ফৰমান, আহোম যুগৰ মঙল চোৱা সৰু সৰু বাঁহৰ কাঠিকে ধৰি ১৯২২ চনৰ পৰা বাতৰি কাকতসমূহো এই বুৰঞ্জী আৰু পুৰাতত্ত্ব বিভাগৰ সঞ্চালকালয়ত সংগৃহীত হৈ আছে । বিভাগত থকা পুথিভঁৰালটোৰ গ্ৰন্থ, সাঁচিপাত, বাতৰিকাকতসমূহ এমট্ৰনে ২০২০ চনৰ পৰা ডিজিটেলাইজেচনৰ কাম কৰি আহিছে বুলি জানিবলৈ দিয়ে বিভাগটোৰ সঞ্চালিকাগৰাকীয়ে ৷

আনহাতে বিভাগটোলৈ আহোমৰ ইতিহাসৰ ওপৰত তথ্য চিত্ৰ নিৰ্মাণৰ বাবে দিল্লীৰ এটা দলে তথ্য বিচাৰি আহিছে বুলি মন্তব্য কৰি বিভাগটোৰ সঞ্চালিকাগৰাকীয়ে কয় যে আহোম যুগৰ ইতিহাস বিচাৰি বিশেষকৈ থাইলেণ্ড, বেংকক, ফ্ৰান্সৰ পৰা বহু লোক আহে এই বিভাগটোলৈ । দেশৰ বিভিন্ন স্থানৰ লগতে বিদেশৰ পৰা বছৰি প্ৰায় ৫০০ লোক আহোম যুগৰ বুৰঞ্জী বিচাৰি বিভাগটোলৈ আহে ।

শেষত তেওঁ গৱেষক তথা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক এবাৰ হ’লেও এই বিভাগটোলৈ আহিবলৈ আহ্বান জনায় ৷ আনহাতে বিভাগটোত বৰ্তমানেও আহোম বিশেষ বিষয়াৰ পদটো খালী হৈ আছে । বহুবাৰ বিজ্ঞাপন দিছে যদিও যোগ্য ব্যক্তি বিচাৰি পোৱা নাই পোৱা নাই বিভাগটোৱে ।

লগতে পঢ়ক: Death anniversary of Jayanta Hazarika: ৰাণাদা বিহীন 45 টা বছৰ