গুৱাহাটী, ১০ জানুৱাৰী : ৰাজ্যখনত ক্ৰমাৎ বৃদ্ধি পাব ধৰিছে মানৱ সৰবৰাহৰ ঘটনা (Human trafficking cases rises in Assam) । এক কথাত ক'বলৈ গ'লে ক্ৰমাৎ মানৱ সৰবৰাহৰ 'হাব'লৈ পৰিণত হৈছে অসম (Assam going to be hub of human trafficking) । দাৰিদ্ৰতাৰ সুযোগ গ্ৰহণ কৰি, কর্মসংস্থাপনৰ প্ৰলোভন দি অথবা অপহৰণ কৰি ৰাজ্যখনৰ পৰা নিয়া কিশোৰ, কিশোৰী আৰু যুৱতীসকলক একাংশ লোকে বহিঃৰাজ্যত বিক্ৰী কৰি দিয়া বা অসৎ কার্যত লিপ্ত হ’বলৈ বাধ্য কৰোৱা ঘটনা দ্রুতগতিত বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে (Assam become hub of human trafficking) ।

মানৱ সৰবৰাহৰ ক্ষেত্ৰত ৰাজ্যৰ শীৰ্ষত বিটিআৰ অঞ্চল

বিগত সময়ত দেশৰ বিভিন্ন প্রান্তত অসম আৰক্ষীয়ে বহুকেইগৰাকী কিশোৰী আৰু যুৱতীক উদ্ধাৰ কৰা ঘটনাই মানৱ সৰবৰাহৰ প্ৰকৃত ছবিখন প্ৰতিফলিত কৰিছে (concern about human trafficking cases in Assam) । উল্লেখ্য যে কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰালয়ে প্ৰকাশ কৰা তথ্য অনুসৰি, বিগত চাৰি বছৰত ৰাজ্যখনত এনে মানৱ সৰবৰাহৰ মুঠ ৮৩৬ টা ঘটনা সংঘটিত হৈছে । তথ্য মতে, ৰাজ্যখনত ২০১৮ চনত ৩০৮ টা, ২০১৯ চনত ২০১ টা, ২০২০ চনত ১২৪ টা আৰু ২০২১ চনত ২০৩ টা মানৱ সৰবৰাহৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে ।

আনকি কৰ'না কালতো এনে ধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছিল । কৰ'নাৰ পাছত শেহতীয়াকৈ অভাৱনীয়ভাৱে এনে মানৱ সৰবৰাহৰ ঘটনা বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে । মন কৰিবলগীয়া কথা যে ৰাজ্যখনৰ পৰা যিমানসংখ্যক কিশোৰী, যুৱতীক নি আন ৰাজ্যত বিক্ৰী কৰি দিয়া হয় তাৰে ভিতৰত মাত্ৰ কিছুসংখ্যককহে আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয় । বাকীসকল উদ্ধাৰ নোহোৱাকৈয়ে অন্ধকাৰৰ মাজত ৰৈ যায় । ৰাজ্যখনৰ ভিতৰত বড়োলেণ্ড এলেকাৰ লগতে ধেমাজি, শোণিতপুৰ, লখিমপুৰ, দৰং, গোলাঘাট আদি জিলাৰ দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ কিশোৰ-কিশোৰী, যুৱতীক টার্গেট হিচাপে বাছি লয় মানৱ সৰবৰাহকাৰী চক্ৰই ।

অসমত বিগত চাৰি বছৰত ৮৩৬ টা মানৱ সৰবৰাহৰ ঘটনা

বিশেষকৈ আদিবাসী সম্প্ৰদায়ৰ যুৱতীসকল সততে এনে চক্ৰৰ কবলত পৰে । মানৱ সৰবৰাহৰ সৈতে জড়িতসকলে সাধাৰণতে কিশোৰী আৰু যুৱতীসকলক শিলিগুৰি, দিল্লী অথবা মুম্বাইলৈ প্ৰেৰণ কৰে । শিলিগুৰিলৈ নিয়াসকলক দেহ ব্যৱসায়ত লিপ্ত কৰোৱাৰ বিপৰীতে দিল্লী বা মুম্বাইলৈ নিয়াসকলক আঢ্যৱন্ত লোকৰ ঘৰত বনকৰা কৰ্মী হিচাপে বা পাৰ্লাৰসমূহত বডি মাছাজ কর্মী হিচাপে নিয়োগ কৰা হয় । বহুসংখ্যকক ৰেড লাইট অঞ্চললৈ নি বিক্ৰী কৰি দিয়া হয় ।

উল্লেখযোগ্য যে হাৰিয়ানাত পুৰুষৰ তুলনাত মহিলাৰ সংখ্যা যিহেতু বহু কম, সেয়েহে বহুসংখ্যক যুৱতীক হাৰিয়ানালৈ নি বিক্ৰী কৰি দিয়া হয় । হাৰিয়ানাত লাখ লাখ টকাত বিক্ৰী হয় এনেদৰে অসমৰ পৰা নিয়া কিশোৰী, যুৱতী । শেহতীয়াকৈ মানৱ সৰবৰাহ ৰোধৰ ক্ষেত্ৰত মুখ্যমন্ত্রী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কঠোৰ স্থিতি গ্ৰহণ কৰিছে (Assam CM strict against human trafficking) । আনকি ৰাজ্যৰ গৃহ বিভাগে প্ৰতিখন জিলাত মানৱ সৰবৰাহ ৰোধৰ বাবে একোটা গোট (anti human trafficking cell in Assam) খোলাৰ লগতে গাঁওৰক্ষী বাহিনীকো চোকা নজৰ ৰখাৰ নিৰ্দেশ দিছে । কিন্তু ইয়াৰ পাছতো ৰাজ্যখনত মানৱ সৰবৰাহৰ ঘটনা উদ্বেগজনকভাৱে সংঘটিত হৈয়েই আছে ।

