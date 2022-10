গুৱাহাটী,১৯ অক্টোবৰ: মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সভাপতিত্বত আজি জনতা ভৱনত অনুষ্ঠিত হয় ৰাজ্য চৰকাৰৰ সাপ্তাহিক কেবিনেট বৈঠক (Assam Govt Weekly Cabinet Meeting held in Janata Bhawan) ৷ সাপ্তাহিক কেবিনেট বৈঠকত গ্ৰহণ কৰা হয় কেইবাটাও সিদ্ধান্ত । বৈঠকৰ অন্তত কেবিনেটৰ সিদ্ধান্তসমূহ সংবাদমেলযোগে অৱগত কৰে মন্ত্ৰী ডাঃ ৰণোজ পেগু (Education minister Ranoj Pegu) আৰু জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই (Cabinet Minister Jayanta Malla baruah)।

কেবিনেটৰ সিদ্ধান্ত অনুসৰি কাৰ্বিসকলে ভৈয়ামত বাস কৰিলেও অনুসূচিত জনজাতিৰ প্ৰমাণ পত্ৰ লাভ কৰিব । স্বীকৃতি প্ৰাপ্ত জনজাতিয়ে মিছন ভূমিপুত্ৰৰ অধীনত জনজাতিৰ প্ৰমাণ পত্ৰ লাভ কৰিব পাৰিব । আনহাতে আজিৰ কেবিনেটত বিভিন্ন মহাবিদ্যালয়ত ৮ হাজাৰ আৰু ২১ হাজাৰ টকাৰ ফিক্সড পে লাভ কৰি কাম কৰি থকা ১৩৫ গৰাকী সহকাৰী প্ৰৱক্তাক মাহে ৫৫ হাজাৰ টকাকৈ দিয়াৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হয় ।

ৰাজ্যিক কেবিনেটত গ্ৰহণ কৰা হ'ল কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত

সেইদৰে কেবিনেটৰ সিদ্ধান্ত অনুসৰি অসম চৰকাৰে উচ্চতৰ মাধ্যমিকত প্ৰথম স্থান পোৱা ছাত্ৰীৰ লগতে এইবাৰ ৭৫ শতাংশ নম্বৰ লাভ কৰা ছাত্ৰকো স্কুটী প্ৰদান কৰিব (Boys will also get scooty)। এইবাৰ মুঠ ৩৫ হাজাৰ ৮০০ খন স্কুটী বিতৰণ কৰা হ'ব । ইয়াৰে ২৯ হাজাৰ ৭৪৮ গৰাকী ছাত্ৰী আৰু ৬ হাজাৰ ৫২ গৰাকী ছাত্ৰ । ৩০ নৱেম্বৰৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব বিতৰণ কাৰ্যসূচী ।

আজিৰ কেবিনেটত পৰ্যটন বিভাগ সন্দৰ্ভতো সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হয় । সেই অনুসৰি কাজিৰঙাত হায়াট গ্ৰুপক হোটেল নিৰ্মাণৰ বাবে অনুমতি দিয়া হয় (Hyatt Group given permission to build hotel in Kaziranga)। অসম পৰ্যটন উন্নয়ন নিগম আৰু হায়াট গ্ৰুপে কাজিৰঙাত পঞ্চতাৰকা সদৃশ হোটেল নিৰ্মাণ কৰিব । কেবিনেটৰ সিদ্ধান্ত অনুসৰি ২৮, ২৯ আৰু ৩০ অক্টোবৰত মাইক্ৰ' ফাইনেন্সৰ ঋণৰ দ্বিতীয় কেটেগৰীৰ চেক প্ৰদান কৰা হ'ব ।

আনহাতে ১১ নবেম্বৰত কেবিনেট বৈঠক শিলচৰত অনুষ্ঠিত হ'ব । মিছন বসুন্ধৰাৰ দ্বিতীয় পৰ্যায় আৰু লাচিত দিৱস সম্পৰ্কত কেবিনেটত আলোচনা কৰা হয় । এইবাৰ লাচিত দিৱস দিল্লীত বিশাল কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব ।

লগতে পঢ়ক: Gauhati University Election: বিশ্ববিদ্যালয়ৰ স্নাতকোত্তৰ ছাত্ৰ সন্থাৰ নিৰ্বাচনত ৫৮ শতাংশ ভোটদান