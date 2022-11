নিউজ ডেস্ক, 23 নৱেম্বৰ: অসম আৰু মেঘালয়ৰ সীমান্তৱৰ্তী মুক্ৰ’ত মঙলবাৰে সংঘটিত হিংসাত্মক ঘটনাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত অসমৰ চৰকাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বুধবাৰে দিল্লীত অনুষ্ঠিত কৰে এখন জৰুৰী কেবিনেট বৈঠক (Assam Govt cabinet meeting) ৷ পোন প্ৰথমবাৰ বাবে দিল্লীৰ অসম ভৱনত অনুষ্ঠিত হয় অসম চৰকাৰৰ কেবিনেট বৈঠক ৷ এই বৈঠকত কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হয় ৷ মূলতঃ সংঘাতৰ সমস্যাটোক প্ৰাধান্য় দি কেতবোৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে অসম চৰকাৰৰ কেবিনেটে ৷ বৈঠকৰ অন্তত মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই সংবাদ মাধ্যমৰ আগত সদৰী কৰে কেবিনেটৰ সিদ্ধান্তসমূহ ৷

মুক্ৰ’ৰ হিংসাত্মক ঘটনাৰ ন্যায়িক তদন্তৰ দায়িত্ব অৰ্পন অৱসপ্ৰাপ্ত ন্যায়াধীশ ৰুমী ফুকনক

আজিৰ কেবিনেটে মঙলবাৰে মুক্ৰ’ত সংঘটিত হিংসাত্মক ঘটনাত নিহত সকলৰ প্ৰতি গভীৰ সমবেদনা জ্ঞাপন কৰে ৷ এই ঘটনাৰ ন্যায়িক তদন্তৰ বাবে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত ন্যায়াধীশ ৰুমী ফুকনক দায়িত্ব অৰ্পন কৰে (Judicial Investigation of Mukro firing incident) ৷ 60 দিনৰ ভিতৰত তেওঁ ইয়াৰ প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিব লাগিব ৷ লগতে ঘটনাটোৰ আৰক্ষীৰ তদন্ত CBI ক অৰ্পন কৰিবলৈ কেবিনেটে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে ৷ লগতে সীমান্ত অঞ্চলত মাৰণাস্ত্ৰ ব্যৱহাৰৰ ক্ষেত্ৰত এখন এছ অ’ পি প্ৰস্তুত কৰিবলৈ অসম আৰক্ষী আৰু বন বিভাগক নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰে (SOP for use of lethal weapons) ৷

কেবিনেটৰ সিদ্ধান্ত অনুসৰি 2023 বৰ্ষৰ বাবে অসমৰ চৰকাৰী বন্ধৰ তালিকা আজি অনুমোদন জনোৱা হয় ৷ ইয়াৰ ভিতৰত গেজেটেড বন্ধ মুঠ 38 দিন ৷ তাৰে 7 দিন দেওবাৰ আৰু এদিন চতুৰ্থটো শনিবাৰ হোৱাৰ বাবে 30 দিন বন্ধ লাভ কৰিব চৰকাৰী কৰ্মচাৰীয়ে ৷ ইয়াৰ লগতে সীমিত বন্ধৰ সংখ্যা হৈছে 30 দিন ৷ তাৰোপৰি অৰ্ধ ছুটীৰ দিন থাকিব দুদিন ৷

আজিৰ কেবিনেটত কেইবাটাও উন্নয়নমূলক কামৰ বাবে পুঁজিৰ অনুমোদন জনোৱা হয় ৷ তিতাবৰত ৰেচম মহাবিদ্যালয় স্থাপনৰ বাবে 22.41 কোটি টকাৰ পুঁজি অনুমোদন জনোৱা হয় ৷ জোঙালবলহু গড়ৰ আন্তঃগাঁঠনি উন্নয়ন আৰু ল’জ, একুৰিয়াম আদি নিৰ্মাণৰ বাবে পৰ্যটন বিভাগক 50 কোটি টকাৰ পুঁজি অনুমোদন দিয়াৰ কথা ঘোষণা কৰা হয় ৷

একেদৰে ৰাজ্যত নতুনকৈ 2000 টা অংগনৱাড়ী কেন্দ্ৰ স্থাপনৰ বাবে 500 কোটি টকা অনুমোদন জনোৱা হয় ৷ প্ৰতিটো অংগনৱাড়ী কেন্দ্ৰৰ নামত ব্যয় ধাৰ্য কৰা হৈছে 25 লাখ টকা ৷ তাৰ লগতে উত্তৰ গুৱাহাটীৰ গৌৰীপুৰত 17 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথেৰে সংযুক্ত জংচনটোৰ উন্নয়ন, ছয় লেনযুক্ত পথ নিৰ্মাণ আৰু উত্তৰ গুৱাহাটীলৈ দলং নিৰ্মাণৰ বাবে 332.59 কোটি টকা অনুমোদন জনায় কেবিনেটে ৷

কেবিনেটে গ্ৰহণ কৰা সিদ্ধান্ত অনুসৰি এতিয়াৰে পৰা ব্যক্তিগতভাৱে ৰোপন কৰা ব্যৱসায়িক গছ কাটিবৰ বাবে থকা নিয়মত কিছু শিথিলতা অনা হৈছে ৷ সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ 5 কিলোমিটাৰ ব্যাসাৰ্ধৰ বাহিৰত থকা এনে গছ গৰাকীয়ে কাটিব বিচাৰিলে বন বিভাগক অনুমতি বিচাৰি আবেদন দিব ৷ সেই আবেদন 48 ঘন্টাৰ ভিতৰত গ্ৰাহ্য কৰিব লাগিব বন বিভাগে ৷ অন্যথা সেই আবেদনখন বৈধ হিচাপে লৈ গছ কাটিব পাৰিব ৷ সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ 5 কিঃমিঃ ব্যাসাৰ্ধৰ ভিতৰৰ গছ কটাৰ ক্ষেত্ৰত আবেদন গ্ৰাহ্য কৰাৰ বাবে 27 দিন সময় ল’ব পাৰিব বন বিভাগে ৷ 71 টা প্ৰজাতিৰ গছৰ ক্ষেত্ৰত আবেদনৰ প্ৰয়োজন নহ’ব ৷

