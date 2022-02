গুৱাহাটী, ১৯ ফেব্ৰুৱাৰী: ‘‘পৰিয়াল৷ মৰম-চেনেহ, দায়বদ্ধতা আৰু হাতে হাত ধৰি আগবঢ়াটোতে আছে পাৰিবাৰিক জীৱনৰ মাদকতা৷ গ্ৰাম্য জীৱনেই হওক অথবা চহৰীয়া জীৱন, এটা পৰিয়ালে কঢ়িয়ায় আনে জীৱনৰ সুখ আৰু সমৃদ্ধিৰ বতৰা৷ কিন্তু ক্ৰমাৎ গঢ় লৈ উঠা বস্তুবাদী চেতনাই যেন ভাঙি চূৰমাৰ কৰিছে পৰিয়ালৰ ব্যাকৰণ৷ আমি তেনে এটা বাস্তৱৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হ'ব বুলি সপোনতো ভবা নাছিলোঁ । কিন্তু সময় বৰ নিষ্ঠুৰ । কোনোদিনে একো অভাৱৰ সন্মুখীন নোহোৱা ‌‌‌‌‌ঘৰখন যেন লাহে লাহে দুখীয়া হৈ পৰিছিল । ঠেক হৈ পৰিছিল মনবোৰ । তাৰ পিছত আমি বৃদ্ধবোৰ হৈ পৰিছিলো পৰিয়ালটোৰ বোজা ।" নাম প্ৰকাশত অনিচ্ছূক এগৰাকী সত্তৰোৰ্ধৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত প্ৰশাসনিক সেৱাৰ বিষয়াৰ অসহায় স্বীকাৰোক্তি এয়া । জীৱনৰ অপৰাহ্নত দুচকুত আন্ধাৰ লৈ তেওঁ পাৰ কৰিছে বিনিদ্ৰ সময় ।

ৰাজ্যত বিজেপি চৰকাৰে শাসনভাৰ লোৱাৰ পিছতে আৰম্ভ হৈছিল এনে কিছু আলোচনা । লক্ষণীয়ভাৱে তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আৰু বিত্তমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ তৎপৰতাত ২০১৭ চনত অসম বিধানসভাৰ মজিয়াত গৃহীত হৈছিল এখন বিশেষ আইন । আইনৰ নাম: 'The Assam Employee's Parent Responsibility and Norms for Accountability and Monitoring Act 2017' যাক চমুকৈ কোৱা হয় Assam Employee's Pranam Act 2017'৷ এই আইনৰ জৰিয়তে ৰাজ্য চৰকাৰে তাৰ অধীনত থকা প্ৰতিটো বিভাগ, ৰাজহুৱা খণ্ডৰ প্ৰতিষ্ঠানৰ বিষয়া-কৰ্মচাৰীৰ পৰিয়ালক সামৰি লৈছে । এই আইনে ন্যায় দিবলৈ চেষ্টা কৰিছে সেইসকল পিতৃ-মাতৃ আৰু চৰকাৰী কৰ্মচাৰীৰ পৰিয়ালত থকা দিবাংঙ্গ ভাতৃ-ভগ্নীক, যিসকলে অবহেলা আৰু পৰিচৰ্যাহীনভাৱে দিন কটাইছে ।

বয়োজ্যেষ্ঠ, দিবাংগজনৰ সুৰক্ষাৰ নিশ্চিতি কেতিয়া ?

উল্লেখ্য যে, এই আইনৰ ৰূপায়ন প্ৰক্ৰিয়াৰ অংশ হিচাপে ২০১৮ চনত ৰাজ্য চৰকাৰে এক জৰুৰী নিৰ্দেশযোগে (1//11/2018 No.Feb-297-2017 pt-1) নামনি অসমৰ আয়ুক্তক প্ৰণাম আয়োগৰ আয়ুক্ত হিচাবে নিযুক্তি দিয়ে আৰু বিষয়টো তৰান্বিত কৰাৰ দায়িত্ব প্ৰদান কৰে । আয়োগ গঠন হোৱাৰ সময়ৰে পৰা আয়ুক্তৰ দায়িত্বত থকা জ্যেষ্ঠ আই এ এছ বিষয়া ভি.বি. প্যাৰেলাল(Commissioner of Pranam Act) আয়োগৰ কামকাজ সন্দৰ্ভত ইটিভিক দিয়া এক সাক্ষাৎকাৰত কয়‌ যে, তিনিটা ‌‌‌‌‌‌‌পৰ্যায়ত সেৱা আগবঢ়োৱা এই আয়োগৰ অধীনত চৰকাৰী কৰ্মচাৰীৰ পৰিয়ালৰ অসহায় পিতৃ-মাতৃ আৰু দিবাংঙ্গ ভাতৃ-ভগ্নীৰ দায়িত্ব ল'বলৈ কৰ্মচাৰীক বাধ্য কৰোৱা হৈছে । তিনিটা পৰ্যায়ত চলি থকা এনে অভিযোগ গ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়াত অবাধ্য বিষয়া-কৰ্মচাৰীৰ মাহিলী দৰমহাৰ পৰা ১০ শতাংশ আৰু পৰিস্থিতি ভেদে ১৫ শতাংশ ধন আবেদনকাৰীক দিয়াৰ ব্যৱস্থা আছে । কিন্তু লক্ষনীয় কথাটো হ'ল, কভিড পৰিস্থিতিৰ বাবে যোৱা ২০২০ আৰু ২০২১ বৰ্ষত এই আইনৰ কাৰ্যকৰীকৰণে বিশেষ সফলতা লাভ কৰিব পৰা নাই ।

আয়ুক্তগৰাকীয়ে জনোৱা মতে, এই পৰ্যন্ত আয়োগে ৰাজ্যৰ মাত্ৰ ৩০-৩৫ জনমান আবেদককহে ন্যায় দিবলৈ সক্ষম হৈছে । আইন এখন কাৰ্যকৰীকৰণৰ চাৰিটা বছৰত মাত্ৰ ৩০-৩৫ জন আবেদকহে উপকৃত হোৱা তথ্যই স্বাভাৱিকতে সচেতনজনক হতাশ কৰিছে । তাৎপৰ্যপূৰ্ণভাৱে আয়োগৰ মুখ্য আয়ুক্তগৰাকীয়ে কয় যে, এই‌ ক্ষেত্ৰত হ’ব‌লগীয়া সজাগতা অভিযান ব্যাপক ৰূপত গঢ়ি তোলাৰ প্ৰয়োজন আছে । সেয়া হ’লেহে অধিক সংখ্যক অৱহেলিত পিতৃ-মাতৃ আৰু অসহায় দিবাংঙ্গই সহায়ৰ বাবে আবেদন জনাব পাৰিব ।

ইটিভি ভাৰতৰ হাতত পৰা‌ তথ্য অনুসৰি এই আয়োগত দুগৰাকী আয়ুক্ত ৰখা হৈছিল যদিও আয়োগৰ কাম-কাজ শেহতীয়া সময়ত অধিক স্তিমিত হৈ পৰিছে । ২০১৮ চনত এক নিৰ্দেশযোগে ৰাজ্য চৰকাৰে প্ৰনাম আয়োগত নিযুক্তি দিয়া আয়ুক্ত দুগৰাকী আছিল ক্ৰমে প্ৰাক্তন বিধায়ক অলকা দেশাই শৰ্মা আৰু সমাজকৰ্মী যুগবালা বৰগোহাঁই । অভিযোগ অনুসৰি যোৱা চাৰিটা বছৰত এই আয়োগে বিশেষ তৎপৰতাৰে অৱহেলিত বৃদ্ধ আৰু দিবাংগজনক আইনৰ সুবিধা দিয়াৰ বাবে তৎপৰ হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত বিফল হৈছে । এনে প্ৰৱনতা অব্যাহত থাকিলে অন্য হেজাৰখন আইনৰ দৰে প্ৰণাম আইনো পাহৰনিৰ গৰ্ভত লীন যোৱাটো নিশ্চিত ।

এই খিনিতে এই কথাও প্ৰনিধানযোগ্য যে, প্ৰণাম আয়োগে সামৰি লৈছে কেৱল ৰাজ্য চৰকাৰৰ বিষয়া-কৰ্মচাৰীৰ পৰিয়ালকহে । সেয়ে এই প্ৰক্ৰিয়াত বাদ পৰি‌ ৰৈছে এক বৃহৎ সংখ্যক পিতৃ-মাতৃ আৰু শাৰীৰিক বা মানসিকভাৱে অক্ষম নাগৰিক । দৰাচলতে তেওঁলোকে কটাইছে এক আশ্ৰয় আৰু অভিভাৱকহীন জীৱন । এই বিষয়টো আঙুলিয়াই বয়োজেষ্ঠ্যসকলৰ বাবে ৰোৱা দুটা দশক ধৰি অসমত কাম কৰি থকা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় স্বেচ্ছাসেৱী সংগঠন হেল্প এইজড্ উত্তৰ পুৰ্বাঞ্চলৰ দায়িত্বত থকা আঞ্চলিক বিষয়া নিলেন্দ্ৰ টানিয়াই ইটিভি ভৰতক জনোৱা মতে, শেহতীয়া লোকপিয়ল অনুসৰি অসমত ৬০ বছৰৰ উৰ্ধৰ নাগৰিকৰ পৰিমাণ ২০ শতাংশ । ইয়াৰে এক লক্ষনীয় সংখ্যক নাগৰিক বিভিন্ন ধৰনে পাৰিবাৰিক বান্ধোন আৰু সামাজিকভাবে নিৰ্যাতিত আৰু অবহেলিত । হেল্প এইজে এই ক্ষেত্ৰত ইতিমধ্যে কেইবাটাও সামাজিক গৱেষণা সম্পন্ন কৰিছে । বিষয়াগৰাকীৰ মতে, প্ৰণাম আইনে কেৱল চৰকাৰী বিষয়া কৰ্মচাৰীৰ পৰিয়ালৰ মাজতে সীমাবদ্ধ নাথাকি সমাজৰ এই বিশ শতাংশ বয়োজেষ্ঠৰ সামাজিক সুৰক্ষাৰ দিশবোৰ সামৰি লোৱাটো প্ৰয়োজন আছিল । এনে এক সামগ্ৰিক ব্যৱস্থাইহে প্ৰতিটো স্তৰৰ লোকৰ সুৰক্ষা নিশ্চিত কৰিবলৈ সক্ষম হ’ব ।

লগতে পঢ়ক: Municipal Election 2022: ৰাজনীতিৰ পথাৰত জীতেন গগৈ তনয়ৰ প্ৰথম খোজ