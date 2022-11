গুৱাহাটী, 2 নৱেম্বৰ : অব্যাহত আছে অসম চৰকাৰৰ ঋণ লোৱাৰ প্ৰক্ৰিয়া (Loan taken by Assam govt)। এক কথাত ঋণৰ ওপৰত ঋণ লৈ ৰাজ্য চৰকাৰে হিতাধিকাৰীক সন্তুষ্ট ৰখাৰ ক্ষেত্রত যেন অলপো থমকি ৰোৱা নাই । ইফালে ধাৰ পৰিশােধ কৰিবলৈ গৈ ৰাজ্যৰ অর্থনীতি একপ্ৰকাৰ বিধ্বস্ত হৈ পৰিছে (Economic condition of Assam)। ইফালে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে জি এছ টিৰ ক্ষতিপূৰণ বন্ধ কৰাৰ পাছতেই ৰাজহ ঘাটি জোৰা মৰাৰ বাবে অসম চৰকাৰে হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে ।

এফালে ৰাজ্যৰ আন্তঃগাঁথনিৰ উন্নয়ন আৰু আনফালে চৰকাৰী কৰ্মচাৰীৰ দা-দৰমহাৰ মাজতে হিতাধিকাৰীৰ সাহায্য আঁচনি ৰূপায়ণৰ স্বাৰ্থত ঋণ লৈ লৈ তৎ পোৱা নাই মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ চৰকাৰে (Himanta Biswa Sarma Govt in Assam) । সম্প্রতি ৰাজ্য চৰকাৰৰ ঋণৰ পৰিমাণ প্রায় ১ লাখ ১৫ হাজাৰ কোটি টকা হৈছেগৈ । এনে প্ৰেক্ষাপটত আবকাৰী আৰু পৰিবহণ ৰাজহ সংগ্ৰহত অধিক গুৰুত্ব দিয়া ৰাজ্য চৰকাৰে এইবাৰ ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ জৰিয়তে অসম চৰকাৰৰ ষ্টক (অংশীদাৰিত্ব) নিলাম কৰি ৮০০ কোটি টকা ঋণ লোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে ।

সোমবাৰে ৰিজাৰ্ভ বেংকে নিলামৰ নিবিদা আবেদন গ্রহণ প্রক্রিয়া সম্পূৰ্ণ কৰিছে । যাৰ ফলত অসম চৰকাৰে লাভ কৰিছে ৮০০ কোটি টকাৰ ঋণ । ইয়াৰ পূৰ্বেও বিগত অক্টোবৰ মাহত অসম চৰকাৰে ১ হাজাৰ ৭০০ কোটি টকা ঋণ সংগ্ৰহ কৰিছিল ।

লক্ষণীয় বিষয় যে, বিজেপি নেতৃত্বৰ মিত্ৰজোঁটৰ চৰকাৰে (BJP AGP alliance govt) দায়িত্বভাৰ লোৱাৰ সময়ত ২০১৬-১৭ বৰ্ষত অসম চৰকাৰৰ ঋণৰ বকেয়া ৪৪ হাজাৰ কোটি টকা আছিল যদিও বিগত ৬ টা বছৰতে ঋণৰ পৰিমাণ প্রায় আঢ়ৈগুণ বৃদ্ধি পালে । যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত চলিত ২০২২-২৩ বিত্তীয় বৰ্ষত ঋণৰ সুদৰ বাবদ প্রায় ৭ হাজাৰ ৫০০ কোটি টকা ব্যয় কৰিবলগীয়া হৈছে অসম চৰকাৰে ।

ইয়াৰ পাছতো ৰাজ্য চৰকাৰে চলিত বিত্তীয় বৰ্ষত মুঠ ১৮ হাজাৰ কোটি টকা ঋণ লোৱাৰ পৰিকল্পনা কৰিছে । ইফালে ৰাজহ ঘাটি জোৰা মৰাৰ স্বাৰ্থত আবকাৰী কৰ-কাটল সংগ্ৰহত অধিক গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে অসম চৰকাৰে (Collection of excise taxes by Assam Govt) । আবকাৰী বিভাগে ৰাজ্যজুৰি নতুনকৈ ৭০০খন ৱাইন শ্বপৰ অনুজ্ঞা-পত্ৰ (New licences of Wine Shop)দি বার্ষিক আবকাৰী ৰাজহৰ পৰিমাণ তিনি হাজাৰ কোটি টকালৈ বৃদ্ধি কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছে ।

ইফালে ৰাজ্য চৰকাৰে ঋণৰ বাবদ হাজাৰ হাজাৰ কোটি টকা সুদ পৰিশােধ কৰিব লগা হৈছে । সমান্তৰালকৈ সৰু সৰু চৰকাৰী অনুষ্ঠানৰ নামত বিশাল বিশাল জন সমাৱেশ আয়ােজন কৰি ব্যয় কৰা হৈছে ৰাজকোষৰ ধন ।

লগতে পঢ়ক: Assam New Wine Shop License: নতুন ৱাইন শ্বপৰ জৰিয়তে বছৰি তিনি হাজাৰ কোটি টকাৰ ৰাজহ সংগ্ৰহৰ লক্ষ্য

তথ্য অনুসৰি প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সােণােৱালৰ চৰকাৰৰ কাৰ্যকালত ২০১৬-১৭ বিত্তীয় বৰ্ষত অসম চৰকাৰে ঋণৰ বাবদ সুত পৰিশােধৰ নামত ৰাজকোষৰ পৰা আদায় দিলে ২৯৬৪ কোটি টকা । একেদৰে ২০১৭-১৮ বিত্তীয় বৰ্ষতে ৰাজ্য চৰকাৰে সুত পৰিশােধ কৰিলে ৩,২০৫ কোটি টকা ।২০১৮-১৯ বৰ্ষৰ কেৱল সুতৰ নামত ৰাজকোষৰ পৰা ওলাই গ’ল ৩,৮৪৪ কোটি টকা ।

আনহাতে ২০১৯-২০ বৰ্ষত ঋণৰ বাবদ সুতত ব্যয় কৰিলে ৪,৮৪৩ কোটি টকা । সােণােৱালে চৰকাৰে শেষৰ ফালে ঋণৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি কৰাত ২০২০-২১ বৰ্ষৰ সুতৰ নামত ৰাজকোষৰ পৰা সর্বাধিক ৫,৮০২ কোটি টকা আদায় দিয়ে । সােণােৱাল চৰকাৰে ৫ বছৰীয়া কার্যালয়ত সৰ্বমুঠ ঋণ লৈছিল ৫৮ হাজাৰ কোটি টকা ।

আনহাতে, ঋণৰ বিপৰীতে ২০১৬ চনৰ পৰা ২০২১ চনলৈ সুতৰ নামত ব্যয় কৰিব লগা হ'ল মুঠ ২০ হাজাৰ ৬৫৮ কোটি টকা । কিন্তু বিজেপি মিত্রজোঁট পুনৰ ক্ষমতালৈ অহাৰ পাছতেই মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সাতমহীয়া কার্যকালতে বিভিন্ন উৎসৰ পৰা প্ৰায় ৫,৫০০ কোটি টকা নতুনকৈ ঋণ গ্রহণ কৰিছিল ।

যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত ৰাজ্য চৰকাৰৰ ধাৰৰ পৰিমাণ প্রায় ৯৮ হাজাৰ কোটি টকালৈ বৃদ্ধি পাইছিল । এতিয়া সেই পৰিমাণে এক লাখ কোটি টকাৰ ঘৰ অতিক্ৰম কৰিলে । যাৰ ফলত বৃদ্ধি পাইছে সুদৰো পৰিমাণ । লক্ষণীয় বিষয় যে, ৰাজ্য চৰকাৰৰ এই ঋণৰ বােজা কৰৰ জৰিয়তে ভৰিব লগা হৈছে সর্বসাধাৰণ নাগৰিকে । যাৰ বাবে সা-সামগ্রী, ইন্ধন, পৰিবহণ আদিৰ কৰ-কাটল বৃদ্ধিৰ বাহিৰে চৰকাৰৰ যেন কোনাে বিকল্প নাই ।

উল্লেখ্য যে, কংগ্ৰেছ চৰকাৰে ১৫ বছৰীয়া কার্যকালত প্রায় ৩৫ হাজাৰ কোটি টকাৰ ঋণ লৈছিল । কিন্তু বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ চৰকাৰৰ কাৰ্যকালত ইয়াৰ পৰিমাণ ১ লাখ কোটি টকা অতিক্ৰম কৰিলে । চৰকাৰে ৰাজনৈতিক স্বাৰ্থত হিতাধিকাৰী আঁচনি ৰূপায়ণ কৰিবলৈ গৈ হাজাৰ হাজাৰ কোটি টকা ঋণ লৈ সৰ্বসাধাৰণ নাগৰিকৰ মূৰৰ ওপৰত কৰৰ বোজা জাপি দিয়া কার্য কিমান গ্রহণযােগ্য সেয়া বিচার্যৰ বিষয় ।

লগতে পঢ়ক: Tezpur Medical College : জালিয়াতিৰে চাকৰি লাভ কৰা ৫ কৰ্মচাৰীক নিলম্বন