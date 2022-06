গুৱাহাটী,৬ জুন: ৰাজ্যৰ ৰাজহুৱা খণ্ডৰ শিক্ষাৰ ভৱিষ্যতক লৈ সচেতন ব্যক্তি তথা সংগঠনে সংশয় প্ৰকাশ কৰি থকাৰ সময়তে দেওবাৰে ৰাজ্যৰ শিক্ষা মন্ত্ৰী ৰনোজ পেগুৱে ৰাজ্যৰ ৮০০ খন বিদ্যালয় বন্ধ কৰি দিয়া হ'ব বুলি কৰা মন্তব্যই বিষয়টো পুনৰ চৰ্চালৈ আনিছে(Assam government set to shut down 800 schools again) । উল্লেখযোগ্য নামভৰ্তিৰ নিম্ন হাৰ আৰু প্ৰয়োজনীয় আন্তঃগাঁথনিৰ অভাৱৰ দোহাই দি ৰাজ্যৰ ১৩ হেজাৰখন বিদ্যালয় বন্ধ কৰি‌ দিয়া হৈছিল(13 thousand schools in Assam were closed due to infrastructure) আৰু এই বিদ্যালয়সমূহক ওচৰৰে আন বিদ্যালয়ৰ লগত সংযোজিত কৰাক লৈ ৰাজ্যজুৰি প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছিল ।

ৰাজ্যৰ বিদ্বৎ সমাজত এই কথাক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া মাৰ নৌযাওতেই দেওবাৰে শিক্ষা মন্ত্ৰী ৰনোজ পেগুৱে ৰাজহুৱাভাৱে ঘোষণা কৰে যে বৰ্তমান ৰাজ্যত ১৬০০ খন এনেকুৱা বিদ্যালয় আছে যাৰ নূন্যতম আন্তঃগাঁথনিয়ে নাই । ইয়াৰে ৮০০ খন বিদ্যালয়ত শিক্ষাৰ্থীৰ সংখ্যা ৩০ জনকৈ কম । শিক্ষা মন্ত্ৰী গৰাকীৰ মতে আন্তঃগাঁথনি নোহোৱা কিন্তু ৩০ জনতকৈ অধিক সংখ্যক শিক্ষাৰ্থী থকা বিদ্যালয় সমূহৰ আন্তঃগাঁথনিৰ কাম চৰকাৰে সম্পূৰ্ণ কৰিব আৰু বাকী থকা ৮০০ বিদ্যালয় বন্ধ কৰি ওচৰৰ আন বিদ্যালয়ৰ লগত সংযোজিত কৰা হ'ব ।

মন কৰিবলগীয়া যে শিক্ষানুষ্ঠান বন্ধ কৰি দিয়াৰ চৰকাৰী সিদ্ধান্ত সদায় লৈ অহা‌ হৈছে নামভৰ্তিৰ নিম্নগামী হাৰৰ ভিত্তিত । কিন্তু, শেহতীয়া তথ্য চালে দেখা যায় যে চৰকাৰী বিদ্যালয়ত ২০২০ -২১ বৰ্ষত ৰাজহুৱাখণ্ডৰ বিদ্যালয়ত নামভৰ্তিৰ হাৰ বৃদ্ধি পাইছে । শিক্ষা বিভাগৰ তথ্য অনুসৰি ২০২০ চনৰ ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ পৰা ২০২১ চনৰ নবেম্বৰ মাহত ভিতৰত ৬৩ হাজাৰ নতুন শিক্ষাৰ্থীয়ে চৰকাৰী শিক্ষানুষ্ঠানত নামভৰ্তি কৰিছিল ।

নামভৰ্তিৰ বৃদ্ধিৰ হাৰ আছিল ১.১৩ শতাংশ । এই সময়ছোৱাত প্ৰাথমিক আৰু নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়ত নামভৰ্তিৰ হাৰ আছিল সকলো পৰ্যায়ত কৈ বেছি । ২০২০ চনৰ ছেপ্টেম্বৰ মাহত এই পৰ্যায়ত শিক্ষাৰ্থীৰ সংখ্যা আছিল ৪৪,৯২,০৮৫ আৰু ২০২১ চনৰ নবেম্বৰত শিক্ষাৰ্থীৰ সংখ্যা হয়গৈ ৪৫,৬৪,১৮২ জন ।

মন কৰিবলগীয়া যে চৰকাৰী তথ্য অনুসৰি ৰাজ্যত উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়তো শিক্ষাৰ্থীৰ নামভৰ্তিৰ হাৰ বৃদ্ধি পাই আহিছে । উল্লেখিত বৰ্ষটোত ২৭,২১১ গৰাকী শিক্ষাৰ্থীয়ে নতুনকৈ নামভৰ্তি কৰিছে । তথ্য অনুসৰি শেহতীয়া সময়ছোৱাত চাহ জনগোষ্ঠীয় লোক বসতি প্ৰধান অঞ্চল আৰু চৰাঞ্চলত নামভৰ্তিৰ হাৰ বৃদ্ধি পাই আহিছে ।

এইখিনিতে উল্লেখনীয় যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ শিক্ষাৰ অধিকাৰ আইনৰ ২০০৯ অনুসৰি শিক্ষা ব্যৱস্থা আৰু আন্তঃগাঁথনিয়ে সমাজৰ একেবাৰে শেষৰজন শিক্ষাৰ্থীক ঢুকি পাব লাগিব আৰু সেয়া‌ সম্ভৱ কৰি তোলাতো প্ৰতিখন চৰকাৰৰ দায়িত্ব । অভিযোগ অনুসৰি চৰকাৰে বিদ্যালয় সমূহৰ বিলুপ্তি সাধন কৰি শিক্ষাৰ অধিকাৰ আইনৰ মৌলিক চৰ্তকে উপেক্ষা কৰিছে । এনে প্ৰক্ৰিয়াই ব্যক্তিগত খণ্ডৰ শিক্ষাৰ প্ৰসাৰক উৎসাহিত কৰি শিক্ষা কেৱল আঢ্যৱন্ত শ্ৰেণীৰ লোকৰ বাবেহে বুলি সমাজক পতিয়ন নিয়াব বিচৰা হৈছে ।

উল্লেখ্য, ৰাজ্যৰ ৮০০ খন বিদ্যালয় বিলুপ্ত কৰাৰ বাবে লোৱা বিভাগীয় মন্ত্ৰী ৰনোজ পেগুৰ ঘোষণাই সচেতন মহলত প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰাৰ পিছতে মহলবাৰে শিক্ষা বিভাগত দুদিনীয়াকৈ এক পৰ্যালোচনা বৈঠকৰ আয়োজন কৰা হৈছে । মন্ত্ৰী ৰনোজ পেগুৱে এই বৈঠকত বিভাগ তথা সমগ্ৰ শিক্ষা অভিযানৰ বিষয়া সকলৰ সৈতে মিলিত হ'ব বুলি বিভাগীয় সূত্ৰ এটাই জানিবলৈ দিছে ।

