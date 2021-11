গুৱাহাটী, ২৯ নৱেম্বৰ : ক'ভিডৰ নতুন প্ৰজাতি OMICRON এ বিশ্বৰ কেইবাখনো দেশত শেহতীয়াকৈ ভয়ংকৰ ৰূপ লোৱাত এতিয়া সকলোৰে পেটতে হাত ভৰি লুকুৱাৰ অৱস্থা হৈছে(OMICRON variant of COVID creating fear ) । কিয়নো বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা(World Health Organisation) ৰ লগতে ভাৰতত এইমছৰ সঞ্চালক(Director of All India Institute Of Medical Science) ডাঃ ৰনদীপ গুলেৰিয়াই ইতিমধ্যে আশংকা ব্যক্ত কৰিছে যে টীকাকৰণ হ'লেও এই নতুন ভেৰিয়েন্ট বা প্ৰজাতিৰ পৰা ৰক্ষা পোৱাৰ আশা কম(vaccination might not help to fight OMICRON) ৷

ইতিমধ্যে এই নতুন ভেৰিয়েন্টৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে প্ৰকাশ কৰিছে কেতবোৰ নতুন বাধা নিষেধো । ইয়াৰ মাজতে সোমবাৰৰে পৰা অসমত আৰম্ভ কৰা হৈছে ঘৰে ঘৰে গৈ টীকাকৰণ নিশ্চিত কৰাৰ এক অভিযান । প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশত আৰম্ভ হোৱা এই অভিযানৰ নাম দিয়া হৈছে 'হৰ ঘৰ দস্তক'(mass vaccination drive Har ghar dastak in Assam) ।

সোমবাৰৰে পৰা ৫ ডিচেম্বৰলৈ সমগ্র ৰাজ্যজুৰি চলিবলগীয়া এই অভিযানত ভাগ লৈছে ৰাজ্যৰ প্ৰায় এক লাখ চৰকাৰী কৰ্মচাৰীয়ে । এই কৰ্মচাৰী সকলে প্ৰতিটো ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰলৈ গৈ সেই সংশ্লিষ্ট কেন্দ্ৰৰ ভোটাৰ তালিকাৰ আধাৰত প্ৰতিঘৰ মানুহৰ ঘৰলৈ গৈ ভেকচিন কোনে লৈছে বা কোনে নাই লোৱা সেই বিষয়ে অনুসন্ধান চলাব ৷

পৰৱৰ্তী সময়ত ভেকচিন নোলোৱা লোক সকলৰ বাবে ভেকচিনৰ ব্যৱস্থা কৰা হ’ব । অসমৰ সৰ্বমুঠ ২৮,২০৫ টা ভোটকেন্দ্ৰত ৫ ডিচেম্বৰ পৰ্যন্ত চলিব এই অভিযান । উল্লেখযোগ্য যে, ' হৰ ঘৰ দস্তক ' শীৰ্ষক এই অভিযানত যে কেৱল চৰকাৰী কৰ্মচাৰী সকলেই ব্যস্ত থাকিব তেনে নহয়, সকলো সাংসদ, মন্ত্ৰী, বিধায়কেও ভাগ লব এই অভিযানত (politicians will take part in Har ghar dastak) ।

লগতে পঢ়ক : Omricon variant threat : মহাৰাষ্ট্ৰত আফ্ৰিকাৰ পৰা অহা ব্যক্তিৰ দেহত ক’ভিড-19