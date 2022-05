গুৱাহাটী, 12 মে’ : পূৰবী ডেইৰী বুলি জনাজাত পশ্চিম অসম দুগ্ধ উৎপাদক সমবায় সংঘ লিমিটেডৰ (WAMUL) উদ্যোগত আৰু নেচনেল কো-অপাৰেটিভ ডেইৰী ফেডাৰেচন অৱ ইণ্ডিয়া লিমিটেডৰ (NCDFI) সহযোগত গুৱাহাটীৰ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰ প্ৰেক্ষাগৃহত বুধবাৰে সমগ্ৰ উত্তৰ-পূৱৰ দুগ্ধ সমবায়সমূহক একত্ৰিত কৰাৰ উদ্দেশ্যে নর্থ ইষ্ট ডেইৰী কো-অপাৰেটিভ কনক্লেভ আয়োজন কৰা হয় ।

এই অনুষ্ঠানত মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই পূৰবী ডেইৰীৰ এটা গৰু খাদ্য নির্মাণ কাৰখানা উদ্বোধন কৰে (Cattle feed plant launched)৷ যিয়ে পূৰবী ডেইৰীৰ দুগ্ধ খেতিয়কসকলক পূৰবী দানা যোগান ধৰিব । মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ভাষণৰ প্ৰসংগত কয় যে, অসমত প্ৰতিদিনে এক লাখ লিটাৰ গাখীৰ উৎপাদন হ’ব লাগে । আমাৰ সকলো সম্ভাৱনা থকাৰ পিছতো 1 লাখ লিটাৰ গাখীৰ উৎপাদন কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই ।

পূৰবী ডেইৰীৰ এটা গৰু খাদ্য নির্মাণ কাৰখানা উদ্বোধন

অসমলৈ প্ৰতিদিনে বহিঃৰাজ্যৰ পৰা গাখীৰ আৰু গাখীৰৰ পৰা উৎপাদিত সামগ্ৰী অনা হয় । তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি ৰাজ্যত থকা দুগ্ধ উৎপাদন গোট পুনৰ সক্ৰিয় কৰাৰ লগতে নতুনকৈ দুগ্ধ উৎপাদন গোট স্থাপন কৰিব লাগিব । দুগ্ধ উৎপাদন বৃদ্ধি কৰিব পাৰিলে কৃষি ক্ষেত্ৰত বহু আগবাঢ়ি যাব বুলি আশা প্ৰকাশ কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ শৰ্মাই ।

বুধবাৰে আয়োজিত হোৱা এই অনুষ্ঠানত অসমৰ কৃষি, পশু পালন আৰু পশু চিকিৎসা বিভাগৰ মন্ত্ৰী অতুল বৰা, NDDB-ৰ অধ্যক্ষ মীনেশ শ্বাহ আৰু ভাৰতীয় ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ সঞ্চালক সতীশ মাৰাঠে সন্মানীয় অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকে । এই সন্মিলনখনত GCMME ৰ অধ্যক্ষ শামলভাই পেটেল, NCDFI-ৰ অধ্যক্ষ মঙল জিত ৰায় আৰু গোদাৱৰী দুগ্ধ সংঘৰ অধ্যক্ষ ৰাজেশ পৰজানেও উপস্থিত আছিল ।

ইয়াৰ উপৰিও অসম চৰকাৰৰ সংশ্লিষ্ট জ্যেষ্ঠ বিষয়া আৰু দুগ্ধজাত খেতিয়ক প্ৰতিনিধি আৰু উত্তৰ-পূৱৰ ৰাজ্যসমূহৰ দুগ্ধ সমবায় সংগঠনৰ বিষয়াসকলে সন্মিলনত সক্ৰিয়ভাৱে অংশগ্ৰহণ কৰে । তেওঁলোকৰ উপৰিও, অসমৰ প্ৰায় 500 গৰাকী দুগ্ধ কৃষক আৰু উত্তৰ-পূৱৰ আন ৰাজ্যৰ প্ৰায় 100 গৰাকী কৃষকে অনুষ্ঠানটোত অংশগ্ৰহণ কৰে ।

তদুপৰি, এই সন্মিলনখনতে অসম চৰকাৰ, NDDB আৰু পূৱ অসম দুগ্ধ উৎপাদক সমবায় সংঘ লিমিটেড (EAMUL), যোৰহাটৰ মাজত এক ত্ৰিপাক্ষিক চুক্তিও স্বাক্ষৰ হয় (Govt of Assam signed an MoU with National Dairy Development Board)৷ যাৰ অধীনত এনডিডিবিয়ে পাঁচ বছৰৰ বাবে EAMUL-ৰ পৰিচালনা কৰিব ।

