গুৱাহাটী, ১৬ আগষ্ট : ৰাজহুৱা খণ্ডৰ শিক্ষানুষ্ঠানসমূহত ক্ৰমাৎ কমি অহা শিক্ষাৰ্থীৰ সংখ্যা আৰু শিক্ষাৰ মানক লৈ সৃষ্টি হোৱা বিতৰ্কৰ মাজতে ৰাজ্যৰ আদৰ্শ বিদ্যালয়সমূহক ব্যক্তিগতকৰণৰ দিশে ঠেলি দিয়াৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে (Assam Government accused Model schools pushed towards privatization) ।

অসম চৰকাৰৰ এক সিদ্ধান্ত অনুসৰি ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ অৰ্থ-সাহায্যত প্ৰতিষ্ঠিত আদৰ্শ বিদ্যালয়সমূহৰ শিক্ষাৰ্থীসকলৰ পৰা এতিয়াৰে পৰা মাহিলি তিনিশ টকাকৈ মাচুল‌ সংগ্ৰহ কৰা হ'ব (Central Government funded Model School) । ‌‌এই পৰ্যন্ত এই ক্ষেত্ৰত শিক্ষা বিভাগে কোনো জাননী প্ৰকাশ কৰা নাই যদিও বিভাগৰ এক সূত্ৰৰ মতে উল্লিখিত সিদ্ধান্ত ইতিমধ্যে লোৱা হৈছে (300 Rs Monthly fees in model schools of Assam) ।

উল্লেখযোগ্য যে ২০০৭ চনৰ স্বাধীনতা দিৱসৰ ভাষণত তদানীন্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী ড০ মনমোহন সিঙে (Former Prime Minister Manmohan Singh announced Model School project) প্ৰদান কৰা ভাষণ অনুসৰি দেশৰ অৰ্থনৈতিক আৰু সামাজিকভাৱে পিছপৰা উন্নয়ন খণ্ডসমূহত একোখন আদৰ্শ বিদ্যালয় স্থাপন কৰাৰ সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছিল ।

এই সিদ্ধান্ত অনুসৰি দেশৰ ২৫০০০ উন্নয়ন খণ্ডত এনে বিদ্যালয় স্থাপন কৰাৰ সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছিল । পৰৱৰ্তী সময়ত সমগ্ৰ দেশতে ৬০০০ খন আদৰ্শ বিদ্যালয় বা মডেল স্কুল কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ অৰ্থ-সাহায্যত প্ৰতিষ্ঠিত হৈছিল (6000 model schools established across country) । ‌এই আদৰ্শ বিদ্যালয়সমূহত শিক্ষাৰ্থীৰ‌ নামভৰ্তিৰ ক্ষেত্ৰত আগস্থান দিয়া হৈছিল সমাজৰ উপান্ত শ্ৰেণীৰ পৰিয়ালৰ শিক্ষাৰ্থীসকলক ।‌‌

তাৰ ভিতৰত বিশেষভাবে প্ৰাধান্য দিয়া হৈছিল অনুসূচিত জাতি, অনুসূচিত জনজাতি আৰু অন্যান্য পিছপৰা শ্ৰেণীৰ শিক্ষাৰ্থীসকলক ।‌‌ স্বাভাৱিকতে মেধাৱী শিক্ষাৰ্থীসকলক এই ক্ষেত্ৰত বিশেষ প্ৰাধান্য দিয়া হৈছিল । কিন্তু এই বিদ্যালয়সমূহত হোৱা বিনিয়োগলৈ চাই পূৰ্বেই তাৰ স্থায়িত্ব সন্দৰ্ভত সচেতন নাগৰিকৰ মনত প্ৰশ্নৰ উদয় হৈছিল ।

প্ৰশ্ন উঠিছিল, এই বিদ্যালয়বোৰ চৰকাৰে কিমান দিনলৈ বাৰু চলাই থাকিব ! মন কৰিবলগীয়া যে সমগ্ৰ দেশৰ লগত খোজ মিলাই অসমতো যোৱা দশকটোৰ মাজভাগৰ পৰা আদৰ্শ বিদ্যালয় প্ৰতিষ্ঠাৰ‌ কাম আৰম্ভ হয় (Model schools establishment began middle of last decade in Assam) । অসমত ইতিমধ্যে ৫৭ খন আদৰ্শ বিদ্যালয় প্ৰতিষ্ঠা হৈছে (57 model schools established in Assam)। য'ত সংযোজিত হৈ আছে কস্তুৰবা গান্ধী বালিকা বিদ্যালয়সমূহ (Kasturba Gandhi Balika Vidyalaya) ।

তথ্য অনুসৰি, বৰ্তমান ৰাজ্যৰ বৰপেটা জিলাত ৫ খন, বাক্সা জিলাত ২ খন, কাছাৰত ১ খন, বিশ্বনাথত ১ খন, বঙাইগাঁৱত ১ খন, চৰাইদেউত ১ খন, ধেমাজিত ১ খন, দৰঙত ১ খন, ডিমা হাছাওত ১ খন, গোৱালপাৰাত ১ খন, ডিব্ৰুগড়ত ২ খন, হাইলাকান্দিত ১ খন, কৰিমগঞ্জত ১ খন, কোকৰাঝাৰত ১ খন, কাৰ্বি আংলঙত ৩ খন, লখিমপুৰত ১ খন, মৰিগাঁৱত ১ খন, নলবাৰীত ১ খন, নগাঁৱত ৩ খন, শোণিতপুৰত ৩ খন, উত্তৰ শালমৰাত ১ খন, তিনিচুকীয়াত ৩ খন, ওদালগুৰিত ২ খন, কামৰূপ গ্ৰাম্যত ২ খন, আৰু পশ্চিম কাৰ্বি আংলঙত ১ খন বিদ্যালয় স্থাপন কৰা হৈছে ।

লক্ষণীয়ভাবে এই বিদ্যালয়সমূহৰ নিৰ্মাণ আৰু এই পৰ্যন্ত পৰিচালনাৰ নামত চৰকাৰৰ দ্বাৰা প্ৰায় সাত শ কোটিৰো অধিক ৰাজহুৱা পুঁজি ব্যয় কৰা হৈছে (about 700 crores public funds spent for model schools) । অতি লক্ষণীয়ভাবে এই বিদ্যালয়সমূহত শিক্ষক-কৰ্মচাৰী নিয়োগৰ ক্ষেত্ৰত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ বিশেষ নিৰ্দেশনা বাস্তৱায়িত কৰা হৈছিল আৰু বিভাগীয় সূত্ৰ মতে তেওঁলোকৰ দৰমহাৰ নিৰিখো উচ্চ হাৰৰ ।

সূত্ৰটোৰ মতে, বৰ্তমানে এনে আদৰ্শ বিদ্যালয়সমূহত প্ৰায় পাঁচ হেজাৰ শিক্ষাৰ্থীয়ে সকলো দিশৰ পৰা বিনামূলীয়াকৈ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰি আহিছিল (About 5000 students receiving free education in model schools) । সমগ্ৰ শিক্ষা অভিযানৰ (Samagra Shiksha Abhiyan) অধীনত এই বিদ্যালয়সমূহলৈ নিয়মীয়াকৈ অৰ্থ-সাহায্য দি থকা হৈছিল ।

কিন্তু শেহতীয়া বিত্তীয় বৰ্ষসমুহত ইয়াত অৰ্থ-সাহায্যৰ পৰিমাণ লক্ষণীয়ভাৱে সংকুচিত কৰি অনা‌ হৈছে । আৰু সেই প্ৰৱণতাই স্পষ্ট কৰিছে আটোমটোকাৰিকৈ নিৰ্মাণ কৰি উলিওৱা ৰাজহুৱা খণ্ডৰ শিক্ষানুষ্ঠানকেইখন ক্ৰমাৎ ব্যক্তিগত খণ্ডলৈ হস্তান্তৰ কৰাৰ কছৰতৰ কথা । ৰাজ্যৰ শিক্ষা বিভাগৰ দায়িত্বত থকা মন্ত্ৰী ৰণোজ পেগুৱে (Assam Education Minister Ranoj Pegu) শেহতীয়াকৈ এই বিদ্যালয়ৰ শিক্ষাৰ্থীৰ পৰা মাহিলি মাচুল সংগ্ৰহ কৰাৰ‌ বাবে লোৱা তৎপৰতাই তাৰেই ইঙ্গিত দিছে বুলি চৰ্চিত হৈছে ।

